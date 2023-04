Difesa e sei giocatori in doppia cifra: show Verona contro Sassari

Tezenis Verona-Dinamo Sassari 87-74 (14-25; 40-44; 60-63)

Con un quarto periodo perfetto, Verona alimenta le proprie speranze di salvezza imponendo uno stop imprevisto a una Dinamo Sassari in emergenza fisica (senza l’ex Jones e Kruslin) ma reduce da nove vittorie nelle ultime dieci partite. La squadra di Ramagli accelera nel quarto decisivo (vinto per 27-11) e coglie una vittoria fondamentale.

Inizio brillante di partita per Sassari. Dowe e Bendzius piazzano l’accelerazione rapida sull’8-2. La Tezenis si affida a Smith che non si fa pregare a mettere punti, anche se i padroni di casa subiscono la puntura di Raspino. Verona trova l’apporto di Simon e Davis e cerca di tenere testa ai rivali grazie anche all’ottimo impatto dalla panchina di Casarin che piazza la tripla del -2 (14-16). Ma qui Sassari si scuote, chiude la difesa, fa entrare in partita Diop e Robinson e piazza un parziale di 9-0 per chiudere il primo quarto sopra di 11 (25-14).

A scuotersi a sua volta a inizio secondo periodo è la Tezenis: subito un paio di triple di Bortolani e Anderson, poi un altro missile di Bortolani: parziale di 11-2 e Verona di nuovo in partita a -2 (25-27). Nonostante la fatica di Simon a entrare in partita e l’infortunio che colpisce Smith (distorsione al ginocchio), i padroni di casa lottano e competono. Sassari è sorpresa dall’intensità degli avversari ma si ricompone e non molla la presa ricevendo i primi segnali di presenza di Stephens. Dall’altra parte si sblocca anche Johnson e la partita fila via in equilibrio. Sassari trova risorse inaspettate da Chessa, ma Anderson risponde per la parità (35-35). Gli ospiti sfruttano la presenza sotto di Stephens e con Robinson prova a fuggire sul +5 (41-36). Simon rintuzza ma ancora Chessa fissa il 44-40 a metà gara.

Il terzo quarto si apre con il ritorno ad alti livelli di Dowe, che coinvolge Raspino e riporta i suoi a +6 (50-44). Simon risponde con punti, atletismo e una schiacciata da urlo che mette in partita il pubblico veronese. Casarin in contropiede fa tornare la sua squadra a -1 (55-56) costringendo Bucchi a un timeout d’emergenza. Dowe e Diop però rispondono e vengono aiutati da un paio di liberi di Gentile che risponde a Davis: nuovo +6 (63-57), dimezzato però da Bortolani all’ultimo respiro per il 63-60 sassarese dopo 30′.

Bortolani e Anderson firmano il sorpasso veronese all’alba dell’ultima frazione (64-63). Alcune ingenuità dei padroni di casa non vengono punite dalla Dinamo che ha un Treier scentrato (0/7 al tiro). Robinson tenta di mettere una pezza ma Bortolani e un gladiatorio Pini ribadiscono il +5 (69-65). L’ultimo sussulto di Sassari è di Diop col fallo e canestro del -1 (69-70). L’accelerazione decisiva arriva nella seconda metà del quarto periodo: Cappelletti si scatena, Sassari sbatte contro il muro difensivo dei padroni di casa e la Tezenis piazza un di parziale di 13-1 corroborato da Anderson che porta i gialloblu di casa fino al a +12 (82-70). Casarin piazza pure il massimo vantaggio sul +15 (87-72) e Verona può gioire.

Tabellini:

Verona: Cappelletti 10, Anderson 16, Simon 12, Johnson 11, Smith 4, Bortolani 14, Casarin 9, Davis 10, Udom, Pini 1, Sanders. All.: Ramagli.

Sassari: Dowe 18, Robinson 11, Gentile 4, Bendzius 9, Dop 13, Treier, Chessa 5, De Vecchi, Stephens 6, Raspino 8. All.: Bucchi.