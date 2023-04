Difesa e triple: Milano passa sul velluto a Verona

Tezenis Verona-Armani Milano 61-83 (8-24; 24-39; 44-60)

Troppa Armani Milano per la Tezenis Verona. La squadra di Messina controlla subito la gara e stritola in difesa gli avversari ultimi in classifica. Top scorer per gli ospiti Baron con 16 punti e Hall con 15. Verona ha solo un lampo di orgoglio risalendo fino al -7 all’inzio del terzo quarto grazie alla scarica energetica di Cappelletti. Ma è troppa la differenza di valori tra le due squadre e si vede tutta nell’arco dei 40′.

Debutto per il centro Langevine per Verona – che festeggia le 200 partite da head coach di Ramagli – a sostituire l’infortunato Smith. Milano recupera Napier e Melli e tiene a riposo Davies. Voigtmann e Baron infilano un rapido 6-0 per provare a indirizzare subito la partita. La difesa ospite detta i ritmi in cui si infila Langevine con due canestri che rintuzzano il disavanzo veronese a -2 (4-6). L’Olimpia accelera con Napier e Hall: contro break 7-2 e +7 (13-6). La mano di Voigtmann è calda e la difesa milanese rimane di ottimo livello. La Tezenis, che ha Anderson gravato da due falli e sbaglia un paio di appoggi semplici con Davis e Simon, sbatte contro un muro. Hall e Ricci alimentano il +13 (21-8) costringendo Ramagli al timeout a 1’23” dal primo riposo. La tripla di Datome chiude un primo quarto a senso unico a favore di Milano sul 24-8.

È Bortolani a inizio secondo quarto a cercare di rinanimare il pubblico di casa con la tripla frontale. Sforzo effimero che viene silenziato da un Hall in grande spolvero per il +16 (27-11) ospite. È ancora Bortolani a provare a dare la scossa alla partita ma l’Olimpia abbassa il ritmo, fa circolare la palla, va in lunetta con Napier e trova il secondo canestro pesante di Baron e il terzo di Voigtmann per il +22 (36-14). Qui Verona ha in sussulto d’orgoglio: parziale di 8-0 propiziato da Anderson e Johnson e -14 (24-36) per i gialloblù. Il canestro pesante di Napier e l’entrata di Simon dall’altra parte fissano il 39-24 dopo 20′.

All’alba del terzo quarto si iscrivono a referto anche Melli e Davis. Cappelletti anima il pubblico con la tripla avvicinando Verona a -12 (29-41). Milano è complice con qualche palla persa di troppo. La Tezenis prova a correre e sfruttare la verticalità di Langevine. Cappelletti serve il -7 (34-41), anche se prima Melli e poi Hines calmano l’entusiasmo del pubblico con un paio giochi da tre punti. Milano aggiunge pure un flash di talento di Datome che risponde a Davis e al solito positivo Bortolani ribadendo il +12 (52-40). Hall accelera nel finale, sale a quota 13 e l’Armani vola a +16 (60-44) dopo tre quarti.

Simon cerca di dare energia a Verona che approccia bene il quarto periodo con la tripla di Sanders. Ma Hines e Baron raffreddano subito la squadra di Ramagli riproponendo un solido +16 (65-49). La Tezenis tenta si risalire innescando ancora Sanders e appoggiandosi all’energia di Simon ma Milano controlla i rimbalzi e non si fa sorprendere: Shields punge, Baron chiude la sfida con la tripla e Tonut firma ancora da tre il +21 (76-55). Il finale è solo una passerella che serve a ribadire il massimo vantaggio finale.

Tabellini:

Verona: Cappelletti 8, Anderson 5, Simon 6, Davis 6, Langevine 9, Bortolani 11, Johnson 10, Casarin, Udom, Sanders 6, Pini. All.: Ramagli.

Milano: Napier 9, Baron 16, Shields 4, Melli 7, Voigtmann 9, Hall 15, Tonut 4, Hines 7, Ricci 2, Biligha 2, Datome 7, Baldasso. All.: Messina.