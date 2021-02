Una battaglia al tiro premia la Dinamo Sassari, si ferma la Reyer Venezia

Parziali: 24-20; 47-52; 74-68

Banco di Sardegna: Spissu 10, Bilan 18, Treier ne, Chessa, Kruslin 20, Happ 13, Katic, Re ne, Burnell 16, Bendzius 12, Gandini ne, Gentile 6. All. Pozzecco.

Umana Reyer: Casarin 3, Stone 4, Bramos, Tonut 24, Daye, De Nicolao 6, Campogrande 11, Clark 13, Mazzola 8, Possamai ne, Fotu 5, Watt 14. All. De Raffaele.

Una Umana Reyer incerottata non sfigura al PalaSerradimigni, dove però arriva la prima sconfitta in campionato del 2021, ed è anche sfortunata nell’uscire battuta 96-88, punteggio che rovescia la differenza canestri nello scontro diretto a favore del Banco di Sardegna Sassari.

Fuori per infortunio Vidmar e Cerella e nelle rotazioni degli stranieri Chappell, rientra Fotu e stringe i denti per essere della partita capitan Bramos, in quintetto con De Nicolao, Tonut, Stone e Watt, ma esce zoppicando dopo solo un minuto per il riacutizzarsi del problema al piede destro. La reazione orogranata porta a tre recuperi (due di Stone e uno di Campogrande) convertiti in altrettanti contropiede per il time out Sassari dopo nemmeno 3′ sul 5-8. L’Umana Reyer arriva sul +4 (9-13) giusto prima di metà quarto, con il Banco che, trascinato da Bendzius, però risponde con un parziale di 7-0, nel corso del quale entra in campo e spende subito due falli Daye. Dal time out di coach De Raffaele sul 18-15 al 7′, si riparte con il canestro di Watt, primo e secondo fallo di Fotu e 22-17 per i padroni di casa al 9′. Nell’ultimo minuto, ricuce Casarin con una tripla e chiude Burnell sul 24-20.

E’ di Clark, a rimbalzo offensivo, il primo canestro del secondo quarto, poi Kruslin mette la tripla del 27-22. Sempre dall’arco, però, segnano anche Campogrande, Clark e Mazzola, per il controsorpasso sul 29-31 al 12′, poi Fotu completa un “and one” chiudendo il parziale orogranata sul 2-12 per il 29-34 al 12’30” (anche se il neozelandese spende il terzo fallo al 13’30”). Arriva quindi il momento di Mazzola, che porta con una canestro e una tripla la partita sul 35-39 a metà periodo, prima di consumare il bonus. La reattività nei recuperi dell’Umana Reyer riscrive il massimo vantaggio (37-43) al 16′, poi la precisione dall’arco vale il 42-49 di Tonut al 18′. Spissu chiude un gioco da tre punti, anche se poi arriva un tecnico a Bilan e la precisione veneziana dalla lunetta ristabilisce il divario (45-52) prima del canestro di Kruslin che determina il 47-52 all’intervallo lungo.

L’avvio di secondo tempo è problematico per gli orogranata, che ripropongono in quintetto Daye: senza canestri per i primi 2’30”, coach De Raffaele chiama time out dopo il terzo fallo di Daye sul 51-52. Il primo canestro del secondo tempo dell’Umana Reyer è la tripla di Tonut dopo rimbalzo offensivo di Stone al 23′ (51-55), ma Sassari impatta a quota 55 al 24′ e sorpassa al 24’30”, dopo il quarto fallo di Daye, non fermandosi, arrivando a metà periodo sul 59-55. La tripla di De Nicolao (59-58) è ossigeno puro al 25’30” (59-58), ma gli risponde subito, sempre dall’arco Bilan, che poi risponde, da 2, anche a Watt (64-60 al 26’30”). Le squadre tornano ad alzare le percentuali (Watt da 2, Burnell da 3: 67-62 al 27′), poi De Raffaele cambia i lunghi (dentro Mazzola e Fotu, pescato subito al quarto fallo) dopo una gran stoppata di Stone. Il Banco arriva agli ultimi 2′ del quarto sul 68-62. Il +6 casalingo viene confermato dopo l’accelerazione di Tonut e i liberi di Kruslin e diventa +8 con Gentile (72-64), peraltro punito con un tecnico, che dà il là al libero di Tonut seguito dalla tripla di Campogrande (72-68), ma il punteggio all’ultimo intervallo è 74-68.

Inizia male l’ultimo periodo per l’Umana Reyer (quarto fallo di Campogrande e tripla di Kruslin del 77-68), ma poi si sblocca Fotu (77-70) e dall’ennesimo recupero nasce il contropiede di Clark con canestro, errore dalla lunetta, ma rimbalzo offensivo orogranata e tripla dall’angolo ancora di Clark per il 77-75 al 32′. Tornano ad ad abbassarsi le percentuali e l’Umana Reyer spende il bonus dopo nemmeno 3′ sul 79-77, poi la panchina veneziana è costretta al time out sull’83-77 al 34’30”. Alla ripresa del gioco, anche Sassari spende il bonus, ma allunga ulteriormente: 85-77 a metà quarto, 87-77 subito dopo. Campogrande interrompe l’inerzia con una tripla dell’angolo, Clark sciupa un contropiede, ma poi chiude un gioco da tre punti dopo la stoppata di Watt ed è 87-83 al 36’30”. L’elastico però continua e Sassari è di nuovo sul 91-83 al 37’30”, con nuovo time out orogranata, e 93-83 al 38′. De Nicolao non molla (tripla del 93-86 e fallo in attacco provocato a Spissu), ma le speranze di rientro si spengono virtualmente sulla tripla corta di Mazzola e si inizia a ragionare anche sulla differenza canestri (99-92 orogranata all’andata). Dopo il time out sardo, l’ennesimo recupero difensivo viene convertito da Tonut nel 93-88. Spissu fa 2/2 dalla lunetta (95-88), poi è sfortunato Watt, nell’ultimo possesso, a toccare con il piede a 12” dalla fine, con soli 2” per l’attacco dei padroni di casa. Stone spende fallo su Bilan a -4” e basta un libero, al centro, per concretizzare il doppio obiettivo della vittoria e del ribaltamento della differenza canestri con il 96-88 finale.

