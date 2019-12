Dolomiti Energia Trentino, avvio sprint e larga vittoria su Trieste

La Dolomiti Energia Trentinosi fa un regalo a Santo Stefano tornando alla vittoria in casa 80-53 contro l’Allianz Pallacanestro Trieste: sesto successo in campionato per i bianconeri, che sfruttano un primo quarto ai limiti della perfezione in attacco e in difesa per scappare subito via sul 19-3. Trento manda cinque giocatori in doppia cifra, tira con il 47% dal campo e con un ottimo 8-14 da tre e gestisce con tranquillità e solidità il vantaggio maturato nel primo tempo di fronte ai 3.400 di una BLM Group Arena vestita a festa.

Per chiudere l’anno 2019 la Dolomiti Energia sarà di scena a Varese, poi si torna a giocare in casa contro la Virtus Bologna (palla a due alle 17.30 del 5 gennaio, biglietti in vendita su aquilabasket.vivaticket.it e all’Aquila Basket Store) per aprire un 2020 che promette già scintille e spettacolo tra campionato e Top 16 di 7DAYS EuroCup.

Il momento chiave

La partita è “viva” solo quando nel secondo quarto tre triple dell’Allianz portano gli ospiti a meno nove: a quel punto due triple di Pascolo e gli stop difensivi dei bianconeri rimettono la partita sui binari giusti.

Il numero

7 minuti e mezzo – Il tempo impiegato da Trieste a trovare i primi punti della partita.

Parola al coach

«Siamo contenti della partita e della prestazione, ci tenevamo e ci serviva un match importante: il primo quarto ha senza dubbio indirizzato la sfida, partire così bene ci ha aiutato molto. È una vittoria che ci dà morale, ma ora vogliamo fare un altro step fondamentale giocando una bella partita a Varese: dobbiamo resettare, lavorare bene e arrivare pronti alla sfida di Masnago. Sarà un test importante in un ambiente caldo. Di stasera mi è piaciuto il concetto di squadra che abbiamo messo in campo, con tanti giocatori coinvolti in attacco e un’ottima distribuzione dei punti fra i giocatori sul parquet».

– Nicola BRIENZA, Allenatore Dolomiti Energia Trentino

La prossima

L’ultima partita del 2019 si gioca a Varese.