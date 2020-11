Domenica da dimenticare per Roma: torna a perdere con la Reyer Venezia

Il futuro, da ieri, sembra più luminoso in casa Virtus Roma, ma la speranza di un miglioramento non basta alla squadra di coach Bucchi per portare a casa la vittoria contro i giocatori solidi ed esperti della Reyer Venezia. Al contrario della sfida della scorsa settimana contro Brescia, i giocatori romani sembrano piuttosto spenti e sfiduciati: un atteggiamento prevedibile, dopo una settimana di sciopero – e quindi pochissimo allenamento – stipendi che continuano a non arrivare, Robinson fuori dalle rotazioni e un possibile cambiamento di proprietà che sembra ormai imminente, ma le cui voci si sussegono ormai da mesi insieme a tanti dubbi e nessuna certezza. Guardando ai lati positivi di una sfida che non ha molto da raccontare, per Roma si mette in luce di nuovo Campogrande (18 punti), che conferma il suo ottimo momento di cresciuta, gioca bene Wilson – unico tra gli americani a risultare convincente – e Baldasso, ormai sempre più una certezza (16 punti, 10 rimbalzi, 10 assist). Per quanto riguarda Venezia, la stella della serata è Isaac Fotu, un vero e proprio leader in attacco (19 punti) e capace di ricacciare sempre indietro gli avversari nelle poche occasioni di possibile riavvicinamento. Bene anche il solito Bramos dalla mano infallibile (17 punti) e l’ottimo Tonut (15 punti), che aiutano la Reyer a portare a casa una vittoria importante nonostante i molti problemi di infortuni e acciacchi che la stanno tormentando nelle ultime settimane.

I QUINTETTI

Virtus Roma: Wilson, Bean, Campogrande, Baldasso, Hunt

Umana Reyer Venezia: Fotu, Bramos, Tonut, Cerella, De Nicolao

IL COMMENTO

Inizio affaticato per Roma che paga la fisicità maggiore di Venezia e soffre un po’ per la settiamana di poco allenamento. Una volta che hanno scaldato i motori, però, Wilson e compagnia diventano più precisi e presenti, ma anche Bramos si accende frenando la rimonta romana (15-28 al 10′). Fatica molto la Virtus nel secondo tempo, in grande affanno soprattutto al tiro e schiacciata da una Reyer molto precisa e attenta. La difesa di Cervi e i tiri di Wilson danno un po’ di respiro alla squadra di Bucchi, ma non basta contro Chappell e Bramos. Campogrande, sempre più in ottima forma, accorcia nuovamente le distanze e porta Roma sotto le dieci lunghezze di distanza (43-52 al 20′). Il terzo quarto è tutto di Venezia, che con Tonut si mantiene solidamente in distanza contro una Roma sempre più in difficoltà, la cui situazione peggiora notevolmente con il quarto fallo di Wilson, unico effettivamente incisivo della gara insieme a Campogrande (53-66 al 30′). C’è poco da fare per la Virtus nell’ultimo periodo di gioco: Venezia ormai è completamente scappata, e vince sul campo romano del Palazzo dello Sport per 71-89.

MVP BASKETINSIDE: Isaac Fotu

Virtus Roma: Hadzic 0, Biordi 1, Beane 3, Campogrande 18, Baldasso 16, Cervi 4, Hunt 14, Farley 0, Wilson 15, All. Bucchi

Umana Reyer Venezia: Casarin 0, Stone 0, Bramos 17, Tonut 15, Daye 10, De Nicolao 4, Vidmar 10, Chappell 9, D’Ercole 2, Cerella 3, Possamai 0, Fotu 19, All. De Raffaele