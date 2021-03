Dopo 6 sconfitte consecutive la Unahotels trova la vittoria, la prima di Caja in campionato. Partita sempre nelle mani reggiane, sempre avanti dal primo minuto e con un crescendo quarto dopo quarto. Buone le prove di tutta la squadra che porta 6 uomini in doppia cifra, Taylor su tutti con 21 punti miglior marcatore della serata.

Unahotels : Taylor, Johnson, Lamar, Sims, Kyzlink.

Carpegna Prosciutto : Drell, Robinson, Cain, Filipovity, Tambone.

Primo quarto: Reggio in partenza si affida a Sims che firma i primi 6 punti della Unahotels, pesaro invece si affida al tiro dalla lunga distanza dove però trova solo i tre punti di Tambone. Due triple consecutiva di Reggio ( Taylor e Kyzlink ) regalano il + 9 di Reggio al 4° di gioco, Pesaro replica con un’altra tripla questa volta di Filipovity 14-6. Piccolo break di Pesaro che si ritrova al – 4 grazie a Cain ed al rientrante Massenat, Johnson interrompe tutto (18-12). Reggio grazie alla tripla di Koponen allunga ma è subito ripresa da Delfino e Massenat, finale di quarto con 4 liberi trasformati da Taylor e Koponen 25-16.

Secondo quarto: In apertura due errori di Filloy consentono a Lemar e Sims di portare Reggio sul +11 (29-18). Taylor infila la sua seconda tripla che porta la Unahotels al +14 e Repesa è costretto a chiamare minuto dopo 3 minuti del secondo quarto (34-20). Momento di stanca del quarto a metà del tempo, scuote il torpore Koponen con un’altra tripla, altro minuto di un indiavolato Repesa (39-22). Pesaro esce bene tal time out con un parziale di 5-0 targato Filipovity e Cain, ora minuto per Caja per fermare subito l’inerzia. La prima bomba di Delfino riporta Pesaro al -9 ma è ricacciata subito indietro da Candi, anch’esso tripla. Cain ne mette 4 consecutivi, complice anche il 3°fallo di Sims, e ritrovano il 9 a 10” dalla fine, minuto per Caja per disegnare l’ultima azione, fa tutto Taylor che mette la tripla a fil di serena 47-35.

Terzo quarto: Avvio di quarto con le squadre che rispondono ad ogni canestro avversario con il punteggio che rimane invariato sul +12 per Reggio, sino a quando prima Lemar e poi Taylor (2+1) portano al +17 i biancorossi di casa. Si iscrive a canestro l’ex Filloy con 2 triple consecutive che portano Pesaro al – 17 dopo aver toccato anche il -23, minuto per Caja. Reggio spreca ancule palle in attacco e Tambone con 3/3 e Robinson tripla porta Pesaro al -11 (67-56) al 29° di gioco. Taylor questa volta non va a segno ed il quarto si chiude 69-56.

Quarto quarto : Ultimo quarto con Reggio che trova 4 punti di fila con Baldi Rossi e Kyzlink, Tambone tripla interrompe la fuga ma poi Johnson mette il +18 al 33°. Il primo canestro di Drell porta al -13 Pesaro a 5 minuti dalla fine, Caja capisce che Reggio fa fatica ed allora chiama minuto per registrare la sua squadra in vista del finale. Robinson è l’ultimo a mollare infilando 2 triple consecutive ma Reggio tiene bene e trova la vittoria dopo 6 sconfitte, finale 91-79.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79 (25-16,47-35,69-56 )

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Lemar 13, Koponen 14, Candi 10, Baldi Rossi 4, Porfilio ne, Taylor 21, Giannini ne, Elegar ne, Sims 12, Johnson 10, Bonacini ne, Diouf, Kyzlink 7 Coach: Caja

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Drell 3, Massenat 8, Filloy 8, Cain 13, Robinson 11, Tambone 11, Mujakovic ne, Eboua ne, Serpilli ne, Filipovity 11, Zanotti, Delfino 14 Coach: Calbini

Arbitri: Vicino, Borgo, Boninsegna