QF G1 – Reyer Venezia s’impone nell’eterna sfida con la Dinamo Sassari

In un Taliercio infuocato la Reyer Venezia fa sua gara 1 contro una Sassari che cade solo nel finale

QUINTETTO VENEZIA: Granger, Bramos, Parks, Willis, Watt.

QUINTETTO SASSARI: Dowe, Kruslin, Bendzius, Jones, Stephens.

PRIMO PERIODO

Inizio contratto da ambo le parti per gara 1 dei playoff con il punteggio 4-8 dopo 3’ con le giocate di Dowe. Ancora il play di Sassari a mettere in difficoltà Venezia che resta a contatto sul 11-15 a metà del quarto. Punteggio in equilibrio con Sassari sempre avanti +5 con 1’29’’ dalla fine del quarto. Venezia fatica a trovare soluzioni facili e Sassari scappa sul +9. Ultimo possesso per Venezia che con Tessitori trova il canestro che chiude il quarto sul 22-29.

SECONDO PERIODO

Sassari riprende da dove aveva finito portandosi sul 29-39 dopo 3’. Reazione orogranta che alza il muro difensivo e colpisce in attacco con Watt e Brooks che impatta sul 39-39 con 4’11’’ dall’intervallo lungo. Venezia mette per la prima volta il naso davanti grazie alla difesa asfisiante di Mokoka sul 43-39 con 3’ da giocare. Sassari ci prova, ma Venezia con Watt e l’energia di Mokoka chiude il primo tempo sul 50-45.

TERZO PERIODO

Parte forte Venezia con la difesa di Parks su Dowe, il solito Watt per il 57-47 dopo 3’. Reazione sarda con Bendzius che si accende e riporta sotto i suoi sul 57-54 a metà del quarto. Parks fa incendiare il Taliercio con una stoppata ad alta quota su Gentile. Inerzia di nuovo orogranata con capitan Bramos on fire per il 63-54 entrando negli ultimi 2’. Tessitori prova a dare spallata decisiva, ma un contro parziale firmato Robinson chiude il terzo quarto sul 65-58.

QUARTO PERIODO

Inizio del quarto con energia e contatti che salgono di livello in pieno clima playoff. Mokoka da una parte e Kruslin dall’altra per il 72-63 dopo 3’. Sassari, guidata da Robinson e un solido Diop, torna a contatto sul 74-71 a metà del quarto. Finale di partita in equilibrio con Sassari che non molla e con due liberi di Kruslin si porta sul 78-77 con 1’ dalla sirena. Ultimi 30’’ di gara di nervi ai liberi con Willis da una parte e Kruslin dall’altra per il 82-79 possesso Sassari con 14’’ dalla sirena. Penetrazione di Dowe che non trova il canestro, rimbalzo di Diop che ci riprova senza successo e gara 1 va a Venezia. Appuntamento a lunedi 15.05 per gara 2.

Umana Reyer Venezia – Dinamo Sassari 82-79

Parziali:

22-29; 50-45;65-58.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 3, Tessitori 7, Parks 8, Bramos 12, Moraschini 2, De Nicolao ne, Granger 6, Chillo ne, Brooks 7, Willis 10, Watt 19, Mokoka 8.All.re Spahija

Dinamo Sassari: Jones 3, Robinson 16, Dowe 18, Kruslin 9, Devecchi ne, Treier 3, Chessa ne, Stephens 5, Bendzius 4, Gentile, Raspino, Diop 13 All.re Bucchi.