Gentile segna il canestro della vittoria, Scafati batte Treviso

GIVOVA SCAFATI – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 95-93



GIVOVA: G. Robinson 24 (3-3, 6-9), Mouaha 2 (1-1), Rivers 16 (1-2, 3-5), Pinkins 19 (6-7, 0-1), Gamble 3 (1-1); Gentile 15 (7-13, 0-1), Rossato 7 (2-3, 1-4), Logan 9 (1-3, 1-4), Nunge 0 (0-3, 0-1), Pini 0 (0-1). Ne: Cavaliere, Sangiovanni. All.: Boniciolli

NUTRIBULLET: J. Robinson 4 (2-3, 0-1), Bowman 21 (2-2, 5-7), Olisevicius 19 (2-4, 1-4), Allen 10 (2-4, 1-4), Paulicap 4 (1-4); Zanelli 4 (1-1 da 3), Harrison 27 (1-5, 4-8), Torresani 2 (1-1), Faggian 0 (0-1 da 3), Mezzanotte 2 (1-4, 0-1), Camara. Ne: Torresani, Scandiuzzi. All.: Vitucci

ARBITRI: Giovannetti, Lo Guzzo, Marziali

NOTE: parziali 30-17, 56-40, 79-60. T.l.: SCF 18/24, TV 28/32. Da 2: SCF 22/37, TV 13/30. Da 3: SCF 11/25, TV 13/30. Rimbalzi: SCF 33 (6 off., Pinkins 8), TV 30 (9 off., Harrison 6). Assist: SCF 23 (Gentile 7), TV 18 (J. Robinson 5). Perse: SCF 10, TV 5. Recuperi: SCF 3, TV 10. F. tecnico Vitucci al 21’09” (58-43), Bowman al 21’21” (60-46), Rossato al 32’39” (79-63), Allen e Logan al 34’53” (83-73).

La Nutribullet Treviso Basket cede in casa della Givova Scafati per 95-93. Partita complicata in avvio per gli uomini di coach Frank Vitucci, costretti ad inseguire i padroni di casa sin dalle battute iniziali del match ed in balia dell’avversario per lunghi tratti. Poi, la grande reazione collettiva di Harrison e compagni, autori di un quarto periodo da antologia. A punire TVB il rimbalzo offensivo ed il canestro di Alessandro Gentile a 3″ dal termine, con il ferro che ha sputato fuori la preghiera di Ky Bowman sulla sirena. Non sono bastati i 27 punti di Harrison, i 21 di Bowman ed i 19 di Olisevicius; 24 per Gerald Robinson tra i padroni di casa.

I padroni di casa di coach Boniciolli si presentano con lo starting five composto da Gerald Robinson, Mouaha, Rivers, Pinkins e Gamble, a cui coach Frank Vitucci risponde con l’ormai consueto quintetto formato da Justin Robinson, Ky Bowman, Osvaldas Olisevicius, Terry Allen e Pauly Paulicap.

Scafati si presenta subito con la mano calda da dietro l’arco, Gerald Robinson piazza due bombe, Rivers ne aggiunge un’altra, la Nutribullet entra in partita con i canestri di Allen ed Olisevicius (11-4). Bowman sblocca TVB da tre, la schiacciatona di Paulicap ed il lay-up di Justin Robinson rimettono Treviso subito a contatto. A ricacciare indietro gli uomini di Frank Vitucci è ancora Gerald Robinson con altre due bombe (14 punti nel primo quarto), seguite dal canestro di Alessandro Gentile che vale il +10. Scafati tiene percentuali altissime dal campo (12/17 complessivo), Treviso prova a rimanere a contatto sfruttando i viaggi in lunetta di Harrison ed Olisevicius, ma il primo quarto termina 30-17 in favore dei padroni di casa.

Harrison apre il quarto con punti e personalità, la tripla con fallo subito di Logan però spegne il primo tentativo di rimonta trevigiana. A trascinare Treviso ci pensa D’Angelo Harrison (17 all’intervallo): prima cinque liberi in fila, poi una tripla da distanza siderale che riporta TVB a -10 a metà secondo periodo. Pinkins prova ad ergersi protagonista della fuga definitiva della Givova, la Nutribullet trova tre triple in fila tra Olisevicius ed Allen per non lasciar scappare via gli avversari. Nel finale, altra accelerazione di Scafati, che con i liberi di Pinkins ed il canestro con fallo di Rivers amplia il divario fino al 56-40 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Treviso rientra dalla pausa lunga con il piglio giusto su entrambi i lati del campo. Funzionano le rotazioni in difesa, ‘funziona’ ancora meglio Ky Bowman, che infila dieci punti consecutivi per riportare la Nutribullet sotto la doppia cifra di svantaggio. Scafati però ritrova ritmo e con una fiammata offensiva si riporta in pieno comando delle operazioni sul +17. Scoop interrompe il parziale, ma cinque in fila di Gerald Robinson tolgono subito l’inerzia alla Nutribullet e portano la Givova sul 75-55. Capitan Zanelli trova una bomba di importanza capitale, Gerald Robinson però ritrova le percentuali del primo periodo, e a fine terzo quarto Scafati si porta sul 79-60.

La Nutribullet prova a lasciarsi alle spalle un terzo quarto difficile e in poco più di due minuti di gioco infila un 7-0 che costringe coach Boniciolli a fermare il gioco. TVB continua a trovare con discreta facilità la via del canestro, ma fatica ad arginare le azioni offensive della Givova, che prova a rispondere colpo su colpo al tentativo di rimonta trevigiano. Il match si accende, Treviso torna sotto la doppia cifra di svantaggio con un percorso netto ai liberi. La tripla di Rivers sembra allontanare di nuovo Scafati, i canestri di Allen ed Olisevicius portano TVB fino al -4. Pinkins trova un canestro vitale per Scafati, ma Bowman non ne vuole sapere e a 50 secondi dal termine piazza la tripla che porta TVB a -2 (89-87). Il 2/3 dalla lunetta di David Logan rimette Scafati a due possessi di vantaggio. Ancora una volta ci pensa Bowman, questa volta per il -1 a 24 secondi dalla sirena. Rivers non sbaglia dalla lunetta, Harrison da casa sua impatta la sfida a quota 93 a 12 dalla fine. Gerald Robinson sbaglia la bomba dall’angolo, Gentile a rimbalzo non perdona; la preghiera di Bowman si spegne sul ferro.

UFF.STAMPA TREVISO BASKET