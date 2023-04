Germani, ruggito playoff. Brescia affonda Brindisi con autorità e aggancia le prime otto

Rimonta conclusa, anche se non ancora ultimata. Brescia dovrà soffrire fino all’ultima giornata per sapere se giocherà i playoff ma la convincente vittoria, la quinta nelle ultime sei uscite, sull’Happy Casa Brindisi, mette il destino nelle mani dei ragazzi di coach Magro. Gara rocciosa in difesa per la Leonessa, mai seriamente in discussione, con i pugliesi apparsi arrendevoli, privi di idee e sotterrati da delle percentuali dal campo non altezza (31% da 2, 29% da 3). Parte forte Brescia, che scappa via in doppia cifra di vantaggio, salvo gettare alle ortiche il vantaggio nel secondo periodo. Terzo quarto utile a Brescia per scavare il solco, impossibile da colmare per i viaggianti, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi minuti dove i lombardi staccano la spina e rischiano leggermente. MVP della gara è Amedeo Della Valle, scatenato nel primo tempo, a veleggiare vicino alla doppia doppia (20 + 9 rimbalzi) e chiudendo con 29 di valutazione, in una delle prove più mature della sua stagione. Non segna molto ADV nella ripresa, perchè il palcoscenico se lo prende Caupain, autore di una prestazione maiuscola (21 il suo score) a supporto del compagno. Nella serata in cui non si vede Petrucelli, e Gabriel tira male, da segnalare l’ottima prova difensiva del duo Odiase-Cobbins, che contengono al meglio un Perkins non nella sua versione migliore. La gara di Brindisi è scandita da tanti bassi e pochi alti, con luci che vengono oscurate da ombre di un percorso playoff che, seppur acquisito, mostra qualche dubbio. In doppia cifra solo Perkins (18) e Bowman (12), con i pugliesi che non trovano il contributo sperato soprattutto da Harrison e Mascolo. Pochi protagonisti veri per Brindisi, che va sotto negli scontri diretti con la Leonessa.

Brescia nella strana situazione di essere davanti a Brindisi in classifica ma ancora non certa della post season, che sarà da giocare tutta nell’ultima giornata. Se Brescia vince sarà settima, se perde potrebbe essere ottava con la vittoria di Brindisi e la sconfitta di Pesaro, e nona se anche i marchigiani dovessero cogliere un successo. Brescia sarà di scena a Scafati, Pesaro in casa contro Tortona mentre Brindisi ospiterà Varese.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Quintetto Brindisi: Bowman, Mascolo, Lamb, Burnell, Perkins

Subito Della Valle a scaldare il palazzo con la prima tripla di serata. Brescia a marce alte in difesa, parte con un parziale 7-0 che costringe Brindisi a un timeout prematuro. Perkins sblocca i suoi al rientro dal “minuto”, con i pugliesi che mettono a segno delle buone riprese in una gara in cui si segna poco. Brindisi piazza solo 4 punti nei primi 6′ di gioco, andando a -10 sui liberi di un Della Valle in palla (14-4 al 7′). La bomba di Gabriel allunga il margine, con l’Happy Casa che trova punti dai suoi lunghi per provare a ricucire, chiudendo il primo quarto 21-13.

Break 6-0 Brindisi con un gioco da tre punti di Bayehe, seguiti dalla tripla di Bowman che rimette la Stella del Sud in scia della Leonessa. Timeout coach Magro, che trova punti da Petrucelli ma ora l’inerzia è tutta per Brindisi, che sbaglia qualche liber di troppo ma che è tornata definitivamente in corsa: Bowman rapina Petrucelli e appoggia in contropiede il primo vantaggio dei viaggianti (23-24 al 13′). Brindisi aggressiva in difesa, con la Germani che ora fatica a muovere il tassametro, riuscendoci solo col ritorno in campo delle sue punte di diamante. Brescia si sorregge du ADV, faro offensivo di questo primo tempo per i lombardi, che riprendono a difendere forte anche se la contesa ora procede sul filo dell’equilibrio. 37-32 all’intervallo.

Bis di triple (Della Valle e Reed) ad aprire la ripresa, con Brindisi che prosegue in una pessima serata al tiro pesante, anche se i punti segnati da ambo le squadre nei primi 5′ di gioco sono molto pochi. Gara che stenta a decollare, con il solo Della Valle (a quota 20 sui 42 di squadra) a svegliare la Leonessa dal letargo. Brindisi cerca i suoi lunghi, ma sono i lombardi a lavorare meglio in attacco, abbozzando un nuovo tentativo di fuga (43-35 al 26′). Cerca di entrare in gara Cournooh per Brescia, per rispondere agli affondi di Perkins nel pitturato. Bowman ricuce fino a -6 con il tiro dall’arco, ma Brescia si aggrappa a un solido Caupain, che griffa 7 punti di fila per riportare Brescia avanti di 11 (55-44) alla penultima sirena.

Riisma entra e segna al primo tentativo la tripla del -8, subito replicata da Cournooh dall’angolo. Caupain, scatenato, appoggia il nuovo +13 locale, seguito da un’altra bomba segnata in testa a Mascolo. +16 Germani (63-47 al 33′) e timeout chiamato da coach Vitucci. Happy Casa che accusa il colpo, non parendo in grado di reagire al break bresciano, scivolando anche a -15 (67-52 al 35′), massimo vantaggio fin qui per la formazione lombarda. Pugliesi che cercano soluzioni diverse dalla panchina, rientrando fino al -4 nel finale (72-68), ma decisamente troppo tardi per sperare di portare a casa la gara, sigillata da una schiacciata in campo aperto di Gabriel, che poi infila anche il canestro dall’arco della staffa. Il finale recita 75-69.

Germani Brescia vs Happy Casa Brindisi 75-69 (21-13; 37-32; 55-44)

Brescia: Gabriel 9, Della Valle 20, Caupain 21, Petrucelli 4, Akele 2, Nikolic 5, Cobbins 4, Odiase 2, Moss 0, Burns 0, Cournooh 8, Laquintana n.e. All: Magro

Brindisi: Bowman 12, Mascolo 5, Mezzanotte 9, Riisma 9, Perkins 19, Burnell 2, Reed 6, Harrison 2, Lamb 2, Bayehe 4, Bocevski n.e., Malaventura n.e. All: Vitucci

MVP Basketinside: Amedeo Della Valle, non tanto per i 20 gran parte segnati nel primo tempo, ma per i 9 rimbalzi e per la capacità di cedere la palla ai compagni e di metterli in ritmo. Gara da grande leader.