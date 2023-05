Grande prova di forza della Reyer Venezia che si prende il derby con Treviso e quarto posto

Grandissima prestazione della squadra di coach Spahija che domina Treviso fin dal primo possesso in un Taliercio sold out

Quintetto Venezia: Granger, Parks, Bramos, Willis, Tessitori.

Quintetto Treviso: Iroegbu, Banks, Faggian, Jantune, Ellis.

PRIMO PERIODO

Partenza con ritmi alti da entrambe le parti per il 9-8 dopo 3’. A metà del quarto sale in cattedra Granger che prova a dare prima spallata alla partita sul 14-8. Treviso in rottura prolungata, ne approfitta Bramos per far esplodere il Taliercio con la tripla del 21-8 con 4’ dal primo mini intervallo. Si entra negli ultimi 2’ e si rivede in campo Watt. 5 punti di fila per Mokoka per il 33-14 con 40’’ dalla fine del quarto. Ultimo possesso per Venezia che trova con Spissu la bomba sulla sirena per il 38-14.

SECONDO PERIODO

Treviso prova la reazione con Iroegbu che prende per mano i suoi per il 43-24 dopo 2’. Reazione spenta sul nascere da un infocuato Spissu che con due triple di seguito spinge Venezia sul 49-24 dopo appena 3’ del quarto. Treviso in piena difficoltà e Venezia scava il solco chiudendo il primo tempo sul 68-32

SECONDO TEMPO

Venezia tiene il pieno controllo nel secondo tempo, mantenendo ad ampia distanza di sicurezza Treviso. Da segnalare l’espulsione di Ellis per somma di un tecnico e fallo antisportivo a metà del terzo quarto.

Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso 107-73

Parziali: 38-14; 68-32; 86-54.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 10, Spissu 16, Parks 8, Bramos 10, Moraschini, De Nicolao, Granger 10, Chillo 7, Brooks 14, Willis 9, Watt 14, Mokoka 9. All.re Spahija

Nutribullet Treviso: Banks 15, Iroegbu 17, Ellis 2, Zanelli 17, Jurkatamm 4, Vettori, Sorokas 8, Faggian 2, Scandiuzzi 8, Invernizzi, Jantunen, Simioni ne. All.re Nicola