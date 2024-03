Grazulis e Hubb protagonisti, Trento doma Sassari

La Dinamo non riesce a centrare il poker di vittorie consecutive e viene battuta a Trento 87-76 con la squadra di Galbiati che gioca un’eccellente partita tirando con 14/30 da 3 punti e ribaltando la differenza canestri. Sassari perde subito Jefferson per infortunio, si danna l’anima per rientrare più volte nel match ma non segna tanti tiri aperti. A due minuti dalla fine si spegne sul ferro la tripla di Cappelletti, migliore del Banco, che avrebbe portato la Dinamo a -4. Ottimo lavoro a rimbalzo, solo 2 perse nel secondo tempo, Markovic le prova tutte ma l’Aquila è brava a strappare il successo.

TRENTO – DINAMO 87-79 (28-15 / 43-32 / 67-53)

MVP Hubb gioca una grande partita ed è determinante con 21 punti e 5/8 da 3 punti, Cappelletti migliore in campo per Sassari con 17 punti e 21 di valutazione

CHIAVI DEL MATCH

La differenza nella percentuale del tiro da 3 punti, l’infortunio di Jefferson che in pratica non gioca. Sassari perde solo 2 palloni nel 2° tempo, cattura 13 rimbalzi offensivi ma paga il terribile 3/20 da 3 punti.

PREVIEW

600 partite con la maglia di Trento per Toto Forray, avversario leale di mille battaglie con la Dinamo, reduce dalle super tre vittorie consecutive contro le prime tre della classe. Sassari va a caccia del poker in uno scontro diretto con l’Aquila che ha roster di talento ed esperienza.

TRENTO A TUTTA

Grande approccio di Trento che aggredisce Sassari e tira con percentuali altissime giocando a ritmo altissimo. La partenza 10-3 è micidiale, due bombe di Grazulis e Mooney, Biligha chiude tutto, la Dinamo è in affanno con Markovic costretto al time out. Il Banco tira con 4/16 dal campo, prova a reagire alzando il quintetto con Charalampopoulos da 3 e McKinnie da 4, la Dinamo torna a -6 ma appena sbaglia viene punita dall’Aquila che ha 6/11 da 3 punti e vola a fine quarto (28-15).

MEGLIO SASSARI MA SEMPRE A RINCORRERE

Miglior approccio difensivo di Sassari che riesce a togliere il contropiede a Trento, il Banco gioca meglio con McKinnie, Kruslin è fondamentale a livello difensivo, la Dinamo prova a rimanere nel match con un parziale di 7-0 che costringe Galbiati al time out (28-22). Trento è micidiale a rimbalzo offensivo, converte tutto quello che passa in area e Grazulis in forse fino all’ultimo top scorer con 12 punti. Markovic perde Jefferson per infortunio e non trova alternative offensive. Il Banco si aggrappa a delle giocate di squadra a corrente alternata, Hubb ha impatto per l’Aquila, la Dinamo torna a -6 ma in un amen è costretta alle corde (43-30).

39% da due punti 1/8 da 3 punti per la Dinamo che perde 9 palloni e concede 8 rimbalzi offensivi, Cappelletti 8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist

TIRA E MOLLA, IL TIRO DA 3 PUNTI FA LA DIFFERENZA

La Dinamo riparte senza Jefferson (problema al piede) ma con grande aggressività, Cappelletti è bravissimo a spingere, Tyree e Charalampopoulos firmano il 6-0 in un minuto che riporta il Banco in partita (43-38). Neanche il tempo di riuscire a rubare un pallone che Niang e Baldwin rispaccano il confronto, anche grazie a Biliga bravissimo con stoppata e schiacciata a ridare un super vantaggio a Trento (54-40).

Dopo il time out di Markovic, la Dinamo reagisce e prova a rientrare in partita, parziale di 6-0 e bomba di Mooney incredibile allo scadere dei 24” che salva Trento dalla possibile rimonta. Dal -6 e possesso si passa in un minuto ancora al -14, Sassari prende parziali letali e poi deve sudare le proverbiali sette camicie per ricucire lo strappo. Gli errori costano caro, al 30’ e 67-53.

Sassari combatte e non molla la presa, un quintetto operaio permette alla Dinamo di costruire un altro parziale per rientrare, 8-3 e bomba aperta sbagliata di Chara per il possibile -6 con Hubb che punisce immediatamente (4/5 da 3p e 74-62). Ogni volta che il Banco prova a rientrare subisce un episodio negativo, le bombe di Kruslin e Tyree che sbloccano la situazione dei 6.75 non bastano, Biligha punisce con il pick and roll.

La Dinamo ha ancora orgoglio e voglia di combattere, bomba di Tyree e tap-in di Diop, Cappelletti sbaglia la bomba del -4 a 1’55” dalla fine sull’80-73. Grazulis subisce fallo ad 1” dallo scadere dei 24, Markovic chiama l’ultimo time out (82-73). Si spegne il tentativo disperato del Banco, Trento vince e ribalta la differenza canestri (87-76).

Commento di Markovic a fine partita:

“Complimenti a Trento perchè ha giocato un’eccellente partita, sono stati aggressivi, solidi, ci hanno messo in difficoltà, noi non siamo stati abbastanza continui per riuscire a rientrare, non abbiamo avuto abbastanza energia, due metri dietro, due secondi dopo, abbiamo fatto anche delle buone cose ma troppo poco per rimontare”

