Howard accende Napoli che dopo una lotta interminabile vince a Pesaro

Quintetti:

Pesaro: Tambone, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Napoli: Jonhson, Michenau, Agravanis, Stewart, Williams

1° QUARTO: L’avvio di gara è tutto napoletano, con gli ospiti che dopo i primi 3 minuti si portano sul 2-8 grazie ad un paio di contropiedi. Kravic e Rahkman svegliano la VL, che grazie a due buone difese trova il pareggio a quota 10; le due squadre eseguono una serie di botta e risposta che porta il punteggio sul 20 pari al 7’. Moretti porta i suoi sul +3 fino alla tripla a fil di sirena di Cheatham che vale il 26-20.

2° QUARTO: Torna a sbloccarsi la Gevi con due canestri Zerini ma dall’altra parte c’è anche Mazzola ad iscriversi all’incontro; Howard mette la firma alla agognata tripla ma l’ex Venezia replica con 5 punti con cui i pesaresi si portano sul 35-30 al 14’. La squadra di Buscaglia torna a colpire dai 6,75 e grazie ad Agravanis si porta sul -2, ma i lunghi della VL, guidati da Kravic respingono l’assalto; Williams si carica sulle spalle i suoi ma ancora una volta è Cheatham in tap-in, poco prima della sirena, a firmare il 49-42.

3° QUARTO: Napoli torna in campo con un piglio totalmente diverso: Williams trova subito 4 punti ed assieme ad un preciso Agravanis il punteggio arriva sul 53-51 al 23’. Michineau mette la firma alla parità e poi al sorpasso, sempre dall’arco; la Carpegna Prosciutto si sblocca con due triple fotocopia di Moretti intervallate da una incredibile schiacciata sbagliata di Williams. Il francese di coach Buscaglia mantiene a -3 gli ospiti ma due canestri di Totè rilanciano la VL che torna a +10 con il 2+1 di Moretti; Howard e Johnson trovano 5 punti in 20 secondi, ma sul suono della sirena, il figlio di Paolo dice 71-64.

4° QUARTO: Howard converte il fallo antisportivo attribuito a Tambone e la tripla del 73-69 al 32’. Stewart dice -2 mentre una nervosa Pesaro esaurisce il bonus falli; il numero 1 in maglia blu mette il segno alla nuova parità, prontamente sbloccata da Cheatham. Rahkman torna a realizzare con 2 pregevoli canestri al 36’ma Uglietti risponde da 3. La guardia pesarese con due ottime giocate dà respiro ai suoi per il 83-78 e Howard azzera la differenza di punti a 60” dal termine; Stewart ottiene due liberi che converte. Con un possesso pieno da giocare, Moretti in penetrazione pareggia con 10 secondi sul cronometro, poi Howard sbaglia da 9 metri sul 87 pari. L’ultima occasione è un tiro al volo per Stewart che scheggia il tabellone.

SUPPLEMENTARE: Cheatham riprende a realizzare grazie a due assist dei compagni, ma Mazzola commette altrettanti falli che lo estromettono dalla gara lasciando a Stewart i punti del 91-90 dopo 2’. Si combatte sempre dalla stessa distanza, con Williams e Moretti che con 4 tiri per parte dicono +2 VL; Succede di tutto: Howard riporta la GeVi in parità, Johnson sbaglia in contropiede, Rahkman fa +1 a 30”; Michenau porta il vantaggio dalla sua parte, poi Moretti alza un impreciso alley oop che regala il possesso agli ospiti a 7”. Agravanis fa 2/2 dalla lunetta, Rahkman segna il primo poi sbaglia volutamente il secondo, lasciando a Cheatham l’opportunità non concretizzata di spostare il 97-99 finale

MVP Basketinside: Jordan Howard (23 punti, 5/12 da 3, 4 falli subiti)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – GEVI NAPOLI BASKET: 97 – 99 (26-20, 49-42, 71-64, 87-87)

Pesaro: Kravic 15, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli ne, Mazzola 6, Charalampopoulos 5, Totè 4, Cheatham 19. All. Jasmin Repesa

Napoli: Zerini 5, Howard 23, Johnson 2, Michineau 15, Agravanis 19, Dellosto, Uglietti 3, Williams 17, Stewart 13, Zanotti 2, Sinagra ne, Grassi ne. All. Maurizio Buscaglia