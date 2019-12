Il Banco sbanca il Palaverde, De’ Longhi mai in partita

DE’ LONGHI TREVISO BASKET – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-101 (18-29, 34-51, 59-79)

TREVISO: Tessitori 5 (1/1, 1/1), Logan 19 (4/5, 3/11), Alviti 9 (3/8 da 3), Parks 13 (2/6, 3/3), Imbrò 7 (2/3, 0/4), Chillo 12 (3/4, 2/3), Uglietti 8 (3/6 da 2), Severini 2 (1/1 da 2), Piccin 2 (1/2 da 2), Fotu 2 (1/1 da 2), Cooke (0/3, 0/1).

SASSARI: Spissu 13 (3/4, 2/4), Mclean 8 (1/2, 1/1), Bilan 15 (4/6, 1/1), Bucarelli 2, De vecchi, Evans 13 (2/3, 0/2), Magro, Pierre 20 (1/4, 4/5), Gentile (0/2 da 2), Vitali 19 (2/2, 3/5), Jerrels 11 (1/1, 3/7).

NOTE: pq 18-29, sq 34-51, tq 59-79. Tiri liberi: Treviso 7/9, Sassari 31/36. Rimbalzi: Treviso 28 (Parks 1+5), Sassari 31 (2 giocatori a 7). Assist: Treviso 17 (Logan 9), Sassari 13 (Jerrels 5).

Dopo la giornata di riposo nello scorso turno di campionato, il Palaverde riapre i battenti per accogliere il Banco di Sardegna di coach Pozzecco. Quella di stasera è una De’ Longhi raffazzonata, priva del suo playmaker titolare Nikolic e con un Fotu e Cooke ben incerottati. Sassari invece è in un momento di forma strepitoso, come ha testimoniato la vittoria contro la capolista Virtus Bologna. Sulla carta non sembra esserci partita, ma Treviso in casa fa paura e ha già dimostrato di sopperire a mancanze varie grazie al cuore e allo spirito di squadra. Il match rispetta alla perfezione le attese della vigilia, la Dinamo è troppa cosa da gestire per Treviso, a maggior ragione se le condizioni fisiche del roster non sono al top. Sassari la vince soprattutto grazie alle ottime percentuali da oltre l’arco (56%) e correndo bene il campo come dimostrano i 19 punti in contropiede. Il Banco si dimostra ancor i più potenza del campionato e manda un messaggio alla capolista Virtus.

PRIMO PERIODO: il quintetto titolare scelto da coach Menetti vede in campo Imbrò, Logan, Cooke, Parks e Tessitori, mentre lo starting five di coach Pozzecco è formato da Spissu, Vitali, Evans, Pierre e Bilan. Pronti via ed è 5-0 Spissu con Imbrò che fatica a stargli dietro in difesa, ad interrompere il parziale sassarese è proprio il playmaker siciliano con un due su due dalla lunetta. La risposta arriva da Vitali, ma Logan dà il là ad un controparziale di 5-0 spalleggiato dalla tripla di Parks (7-7, 6:30). La partita sembra potersi indirizzare verso i binari dell’equilibrio, ma il Banco ritrova immediatamente la via del canestro e piazza un 7-0 che costringe Menetti al time out discrezionale. Al rientro in campo campo la musica non cambia e il parziale si allarga fino al 13-0 prima di essere chiuso dal canestro di Logan. Menetti prova anche la zona, immediatamente annullata dalla tripla di Pierre, l’unica cosa che sembra ridare energia ai padroni di casa è la rubata del solito Logan sulla rimessa che regala i due punti a Uglietti. La prima frazione si chiude con i sardi a +11 e in totale controllo sul 18-29-

SECONDO PERIODO: Fotu segna i primi due del quarto, ma poi il Banco con due triple e due liberi di Bilan mette a referto un pesante 8-0 che obbliga la panchina trevigiana al time out (20-37, 7:30). Sassari arriva anche a +21, massimo vantaggio sul 20-41, Treviso fatica molto a stare al passo dei ragazzi di Pozzecco che vanno al doppio della velocità. Jerrels si vede fischiare un tecnico per trash talking a parks, ma questo non fa altro che galvanizzare il numero 55 che, poco alla volta, si sta ergendo a protagonista. La De’ Longhi prova a ritrovare il bandolo della matassa grazie ad un 5-0 Logan e Alviti, che riporta i trevigiani a -14 (30-44). La frazione si conclude con un bel contropiede di Uglietti, il numero 16 però vanifica tutto commettendo fallo antisportivo sulla rimessa e mandando Bilan in lunetta che segna soltanto il secondo. Il primo tempo si conclude sul 34-51 per il Banco che sembra avere saldamente in mano le redini della contesa.

TERZO PERIODO: il secondo tempo si apre con un tecnico fischiato a Pozzecco per proteste, Treviso trasforma il libero, ma poi subisce un parziale di 6-0 che vale il nuovo massimo vantaggio sassarese di +22 (35-57), complice anche il fallo antisportivo di Parks. A metà periodo ulteriore tegola per i padroni di casa, Tessitori commette il quarto fallo personale, Menetti molto coraggiosamente, e un po’ anche per necessità date le condizioni di Fotu, decide di tenerlo in campo e il centro lo ripaga con punti in fila, che riporta i suoi a -16. La scelta sul breve periodo paga, ma a due minuti dalla penultima sirena il pisano commette l’ultimo fallo della sua partita ed è costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. La De’ Longhi chiude la frazione con un quintetto tutto italiano e il canestro di Severini manda tutti all’ultima pausa sul 59-79.

QUARTO PERIODO: l’ultima frazione è puro garbage time e serve soltanto agli ospiti ad arrotondare le statistiche di una partita già eccellente. Finisce con la vittoria schiacciante della Dinamo per 79-101 che si conferma pretendente al ballo delle grandi.

MVP BASKETINSIDE: Dyshawn Pierre 20 punti (4/5 da 3), 4 rimbalzi, 20 di valutazione.