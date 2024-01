Il derby è di Reggio Emilia, battuta la Virtus Bologna

Nel derby della via Emilia è Reggio Emilia ad avere la meglio greazie ad una prova difensiva di tutto rispetto che che ha tenuto a 66 punti la Virtus Bologna. Reggio è riuscita a limitare le bocche da fuoco bolognesi alternando la difesa a uomo con quella a zona. In attacco l’ex Hervey ha aperto e chiuso l’incontro con 24 punti, seguito da Weber e Gallowey con 13 punti entrambi. Per Bologna il il solo Lundberg è stato incisivo con 20 punti, però poco assistito dai suoi compagni.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Vitali

Segafredo : Cordinier, Lundberg, Shengelia, Pajola, Dunston

Primo quarto : Avvio tutto bianconero con 2 triple targate Pajola e Cordimier, per Reggio a segno l’ex Hervey con 5 punti tutti suoi, 5-8. Partita che entra subito nel vivo con Shengelia che dopo aver segnato viene punito per un fallo tecnico, 8-13. Girandola di cambi anche per i 2 falli di Shengelia e Faye, la Virtus con Reggio già in bonus segna dalla lunetta non con grandi percentuali, mentre i biancorossi trovano il meno 1 con Atkins con un tiro dalla media 14-15. A 20 secondi dalla fine arriva il primo sorpasso Reggio con la tripla di Hervey, già 13 punti nel quarto, 17-16 il finale.

Secondo quarto : Ci vogliono 2 minuti di gioco per vedere il primo canestro, lo firma Weber con una entrata in solitaria. Dopo la tripla di Abass per il pareggio arriva il canestro di Weber che costringe Banchi al suo primo time out, 21-19. Piccolo break reggiano con 5 punti firmati da Atkins e Vitali, Cordinier interrompe l’inerzia ma si prende anche un fallo tecnico, Gallovey prima firma il tiro dalla linea della carità e poi la tripla in transizione per il 30-23, minuto per Banchi. Nel finale Reggio grazie a molti errori della Virtus trova il +10 ancora con Gallowey, Lundberg a 40 secondi dalla fine trova il gioco da 2+1, Smith mette il +9 ma Lundberg trova la tripla di tabella sulla sirena, 35-29.

Terzo quarto: In apertura alla tripla di Hackett risponde Vitali con gioco da 3+1, Bologna non è precisa in attacco e nuovo +10 di Reggio con Hervey. Bologna si affida a Lundberg che firma 5 punti di fila, Hackett firma dalla lunetta il – 4. Con un parziale di 11-1 Bologna trova il pari a quota 43, e poi sempre lo stesso Lundberg trova con una tripla il nuovo vantaggio. Ora tocca Priftis chiamare il time out visto che Reggio sembra non essere più in partita, Shengelia firma con una schiacciata il +4 a 2’30” dalla fine, 45-49. Nel finale Bologna riesce a rimanere con 4 punti di vantaggio con la tripla a 5 secondi dalla fine, prima Atkins con un rimbalzo in attacco aveva trovato il meno 1, 49-53.

Quarto quarto : Ultimo quarto molto intenso, le difese non concedono nulla, Weber con un 2+1 riporta Reggio al meno 2. Bologna si affida ad Abass e Pajola che scardinano la difesa biancorossa con 2 triple perfette, 58-63 a 6 minuti dalla fine. La reazione di Reggio è firmata da Gallowey e Smith, Banchi va su tutte le furie e chiama minuto, 62-63. Reggio trova il sorpasso con Vitali e Hervey, tripla, per il 67-63 a 4 minuti dalla fine. Altra tripla in transizione di Hervey e nuovo minuto per Banchi, Pajola interrompe il parziale di 10-0 con 2 liberi. Nel finale concitato è Hervey con 2 liberi a fissare il risultato che vede Reggio Emilia superare Bologna per 72-66.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA : 72-66 (17-16,35-29,49-53)

Unahotels : Weber 13,Camara , Cipolla ,Hervey 24 ,Gallowey 13, Faye 3 , Smith 4 , Uglietti ,Atkins 6 ,Vitali 9 ,Grant ,Chillo . Allenatore Dimitris Priftis

Segafredo : Cordinier 7 ,Lungberg 20,Pajola 9 ,Mascolo ,Lomasz 1,Shengelia 7,Hackett 6,Menelao , Polonara ,Zizic 3,Duston 1 ,Abass 12 . Allenatore Luca Banchi

Arbitri : Lo Guzzo, Pagliaunga, Bettini