Il derby va alla Virtus Bologna, battuta a domicilio Reggio Emilia

Il derby emiliano va alla Virtus Bologna che riscatta la gara di Eurolega, con una partita che l’ha sempre vista comandare per 39 minuti su 40. Questa volta a Reggio non è riuscito il miracolo di battere la capolista, ma comunque ha disputato una buona partita. Bologna ha trovato all’inizio un Jordan Mikey immarcabile, poi invece nella ripresa ha trovato in Jaiteh il mach winner risultando il migliore marcatore dei suoi. Bologna chiude con 5 uomini in doppia cifra segno di una buona distribuzione dei punti. Reggio dal canto suo è sempre rimasta a tiro dei bolognesi, anche quando è andata sotto di 13 lunghezze sono riusciti a rimontare e trovando l’unico vantaggio della serata. Sicuramente il migliore è stato Anim con 24 punti ma non spalleggiato dai suoi compagni.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Reuvers, Cinciarini, Diouf, Olisevicius

Segafredo : Mannion, Jaiteh, Mickey, Weems, Teodosic

Primo quarto : Il derby della via Emilia inizia con Bologna che punisce dalla lunga distanza con Mikey e Teodosic, mentre Reggio risponde con Anim e Diouf per il 4-6. Dopo il pareggio a quota 6 molti errori da ambo le parti con Bologna che perde 3 palle consecutive e Reggio invece sbaglia da sotto. Reggio risponde colpo su colpo con Anim che infila 2 triple consecutive, dall’altra parte 6 punti di fila di Mennion 12-15. L’allungo della Virtus è targato Mikey che in area reggiana per ora detta legge, 16-21 al’8° di gioco. Ennesima tripla di Mickey e rimessa persa di Reggio e Sakota chiama il primo time out, si chiude con il primo canestro di Lundberg che fissa il risultato sul 17-26.

Secondo quarto : Secondo quarto avaro di canestri, infatti dopo 2 minuti nessun canestro, la sblocca Bako dalla lunetta 2/2 per il +11 Bologna. Reggio prova a rientrare sotto le 2 cifre di scarto con la tripla di Strautins ma è Weems prima con una schiacciata e poi con i liberi, 2/2 per il nuovo +11 24-35. Si inscrive a referto anche Jaiteh che è abile a sfruttare un contropiede che lo porta alla schiacciata, minuto per Scariolo. Bologna è padrona dei rimbalzi sia in difesa che in attacco dove ha doppie e triple azioni di gioco, il quarto si chiude con i liberi a segno di Diouf 2/2 e Burjandze anch’esso 2/2, 33-39.

Terzo quarto: Ad inizio terzo quarto Reggio provaa difendere più forte e cercando di limitare gli avanti bianconeri, operazione non riuscita con Jaiteh che trova 5 punti di fila, 38-44. Allungo Bologna con la tripla di Teodosic ed il sottomano di Weems che costringe Sakota al time out con Reggio che ripiomba al n- 11. Bologna con le triple di Mennion e Teodosic trova il +13 a metà quarto, Jaiteh compie fallo antisportivo su Diouf il quale solo 1 su 2, e Anim mette il sottomano del 10. Reggio con tanta pazienza riesce ad avvicinare la Virtus grazie a Cinciarini ed a Burjanadze abile a trovare la possibilità di 3 tiri liberi, 3/3 e 3 prima dell’ultimo minuto di gioco. Anim mette la tripla del meno 2 e sull’ultima azione Reggio difende alla meglio, 55 – 57.

Quarto quarto : Sorpasso Reggio con la tripla di tabella di Strautins, Coinciarini trova una autostrada per il +3 ma Abass trova il pareggio con un gioco da 2+1, 60-60. Ora è una vera battaglia con i giocatori che si buttano su ogni pallone, Reggio già in bonus mentre Bologna ancora 0 falli. Allungo Bologna a 5 minuti dalla fine grazie ai liberi di Weems ma soprattutto alla tripla di Hackett, minuto per Sakota, 60-65. Lo sforzo prodotto in apertura di quarto Reggio lo paga a caro prezzo, Bologna è più cinica e grazie anche ad un fallo antisportivo ad Anim che porta Jaiteh alla lunetta 0/2, il quale però si fa perdonare tramutando in canestro l’azione successiva. Il finale vede Bologna portare alla vittoria una gara chè l’ha vista sempre in testa per 39 minuti su 40. Finale 63-74.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 63-74 -26,33-39,55-57 )

Unahotels: Anim 24,Ruvers 6, Hopkins ,Cipolla,Strautins 6,Vitali , Stefanini , Cinciarini 7, Burjanadze 6,Senglin 9,Olisevicius 5 ,Diouf . Allenatore Sakota

Segafredo: Mannion 12,Faldini, Pajola ,Bako 4,Jaiteh 13,Lundberg 2,Hackett 7,Mickey 10,Camara ,Weems 12,Teodosic 11,Abass 3. Allenatore Scariolo

Arbitri : Lanzarini Paglialunga,Valzani