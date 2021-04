DE’ LONGHI TREVISO BASKET – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-85 (19-22, 51-38, 74-64)

TREVISO: Mekowulu 21, Imbrò 18, Lockett 5, Akele 2, Skolowski 23, Chillo 2, Piccin ne, Russell 7, Bartoli ne, Logan 7, Vildera 4.

SASSARI: Bendzius 14, Gentile 8, Spissu 10, Happ 8, Kruslin 13, Bila 17, Treier 6, Katic 3, Re ne, Chessa, Gandini ne, Burnell 6.

I QUINTETTI

Treviso: Russell, Logan, Sokolowski, Akele, Mekowulu.

Sassari: Spissu, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan.

PRIMO PERIODO

A rompere il ghiaccio è Russell che dà il via ad un mini parziale di 5-0, chiuso da Bilan in avvicinamento (5-2). Sassari fatica a trovare il ritmo partita e il parziale trevigiano si allarga fino al 9-2 grazie a Sokolowski, prima che Spissu provi a suonare la sveglia (9-4). Il Banco prova ad accorciare con Bendzius, ma Mekowulu mostra i muscoli sotto le plance costringendo Pozzecco al time out (13-8, 5:00). Al rientro dal minuto di interruzione i sardi piazzano un parziale di 7-0 sulle ali di Bendzius e Katic, prima che Logan pareggi la contesa appoggiando in rovesciata (15-15). Gli ultimi due minuti vedono una partita sui binari della parità, fatta di botta e risposta. Il primo quarto si conclude con un gioco da 3 punti dei ragazzi del Poz, per il 19-22 alla prima sirena.

SECONDO PERIODO

Gli insulari piazzano subito una tripla allungando sul +6 (19-25). Ma Sokolowski non ci sta e con due rubate dalla rimessa, ai danni di Katic, piazza un 5-0 di pura voglia obbligando la panchina ospite al time out discrezionale immediato (24-25, 8:15). Finalmente la De’ Longhi si sblocca anche dall’arco grazie alla tripla di capitan Imbrò che vale il nuovo +2 per i padroni di casa (29-27). Treviso allunga il parziale portandolo a 9-0, e a Pozzecco, senza time out, non resta che affidarsi alla girandola dei cambi. Il go to guy trevigiano è Mekowulu che fa pentole e coperchi su entrambe le metà campo, Bendzius riporta i suoi a segnare, anche se solo dai liberi, e solo con la De’ Longhi sul +11 Burnell riesce a segnare in azione. I padroni di casa tentano ufficialmente la fuga e a 2 minuti dalla fine sono sul +11 (44-33). I giocatori sassaresi hanno gli occhi spenti e il body language è a dir poco passivo, il primo tempo si chiude con una tripla in step back di Imbrò che vale il 51-38 alla pausa lunga.

TERZO PERIODO

In apertura la De’ Longhi arriva anche a +16, ma Spissu si sblocca dall’arco riportando i suoi a -13 (54-41). Fase di match che premia gli attacchi e a trarne maggiori vantaggi, dopo un inizio in sordina, è Treviso che si mantiene sul +12. Kruslin però non ci sta e con la tripla del -9 costringe Menetti a chiamare il suo primo time out di giornata (65-56, 4:10). Alla ripresa del gioco arriva la tripla immediata del solito Sokolowski (68-56). Il gioco si fa più lento, entrambe le formazioni hanno bisogno di rifiatare dopo 25 minuti a ritmi forsennati. All’alba degli ultimi 10 minuti i biancocelesti si trovano a +10 sul 74-64.

QUARTO PERIODO

Il Banco apre l’ultima frazione con un 4-0 che vale il -6, ma ci pensa Mekowulu a riportare i suoi a 4 possessi di vantaggio (76-68). Treviso però è decisamente passiva e la tripla di Treier obbliga Menetti al time out, ora gli ospiti sono a -5 (76-71, 7:20). E’ Treier time, il giovane estone con due liberi riporta i suoi a -1, prima che Mekowulu capitalizzi dal rimbalzo offensivo (78-75). La De’ Longhi ha finito la benzina e il terzo tempo di gentile vale il +1 per i sardi, che ritrovano il comando dopo molti minuti ad inseguire (78-79). Menetti e Tabellini si giocano la carta della zona 2-3, rivelatasi molto utile nelle partite precedenti, il punto però è che l’attacco latita di costruzione, salvato soltanto dai rimbalzi offensivi di Mekowulu. I padroni di casa raccolgono letteralmente dalla spazzatura due triple che valgono il nuovo +3 (86-83, 2:00). La zona trevigiana raccoglie i suoi frutti, uno su tutti il quinto fallo di Bilan. Lockett trova due punti dai rimbalzi offensivi che stanno condannando gli ospiti e Treviso approccia gli ultimi 60 secondi a +5. Gentile ci crede e riporta Sassari a -3, il libero di Imbrò vale il +4 De’ Longhi, ma tutto viene deciso dalla palla persa di Happ. Vince Treviso 89-85 e deve ringraziare Mekowulu e i suoi rimbalzi offensivi, quando ormai sembrava che Sassari potesse spuntarla.

MVP BASKETINSIDE

Christian Mekowulu 21 punti, 74% dal campo, 12 rimbalzi (7 offensivi), 2 recuperi, 30 di valutazione.