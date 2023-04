Varese esulta, batte Brindisi e continua la rincorsa salvezza

La Pallacanestro Varese ritrova l’affetto del suo pubblico andando a disputare con Brindisi la prima partita casalinga dopo la pesante penalizzazione subita a causa del caso Tepic. La partita, che prima del caso giudiziario sarebbe stato uno scontro diretto per la definizione del posizionamento della griglia play off, è invece diventata una partita che Varese non può permettersi di sbagliare. I margini dei biancorossi per ottenere la salvezza sul campo sono ridottissimi, specie dopo la vittoria a sorpresa di Verona nell’anticipo con Trento. Dopo un paio di bei canestri varesini la Happy Casa Brindisi prende il controllo del primo tempo di gioco grazie alle giocate sotto canestro di Perkins e le giocate di Mascolo e Bowman. I varesini si aggrappano a Johnson che riesce a tenere a galla i suoi in un secondo quarto ad alta tensione caratterizzato da alcuni fischi che fanno scaldare Masnago. In particolare nel secondo quarto arrivano i tre falli a Perkins e Ross fattore che condiziona le scelte dei due coach nel proseguo del match. Nel secondo tempo Varese torna in campo decisa a ribaltare il risultato e a far sua la vittoria, con una super prestazione di Johnson, Brown e Woldetensae riesce ad allungare e a costruire il gap vincente nel terzo quarto. Nell’ultimo quarto Brindisi la mette sui nervi ma Varese riesce a mantenere il vantaggio e far sua la partita.

PRIMO QUARTO: Ross mette i primi punti della gara in penetrazione, quindi Johnson e Perkins in tap in. Bowman mette una tripla centrale per il primo sorpasso brindisino 4-7. Perkins è un. fattore e ne mette 6 nei primi 4′. I biancorossi si affidano a Johnson e Brown per restare in scia ai pugliesi che iniziano a cavalcare Mascolo marcato da Ross che pare in affanno. Il punteggio è di 16-25 quando coach Brase chiama time out con un minuto sul cronometro del quarto. Caruso su passaggio in area di De Nicolao mette il canestro di fine quarto 20-27.

SECONDO QUARTO: Ross torna in campo più convinto e trova un canestro in serpentina. Pronta risposta pugliese con Bowman. Ross con un 3+1 riporta Varese a -4. Due perse varesine permettono a Brindisi di ampliare il gap e dopo 4′ di gioco il risulta è di 29-41. Il clima si scalda anche a causa di alcune decisioni arbitrali che accendono Masnago, Johnson si carica Varese sulle spalle e la riporta con un tiro da tre fuori ritmo sotto la doppia cifra di svantaggio. Perkins, fin qui un fattore si siede in panchina con tre falli. Brown da sotto mette lo schema della rimessa e Varese torna a -5. Ross commette il terzo fallo. Il punteggio del quarto è di 45-51.

TERZO QUARTO: Perkins segna da sotto dopo il ritorno in campo, Johnson segna da tre. Tre errori consecutivi di Ross permettono a Brindisi di scappare. Woldetensae riporta i suoi a un solo possesso di svantaggio. Woldetensae mette la tripla del pareggio. Quarto fallo di Perkins. Ancora due triple, Varese 63 -57 Brindisi, il pubblico biancorosso è in estasi. A 2′ dal fine i liberi di Johnson valgono il 70-61. Woldetensae mette la bomba del 75-63.

QUARTO QUARTO: Bowman segna per brindisi e riporta i suoi a -10. Partita nervosissima e piena di interruzioni, Varese riesce a trovare punti da Ross che si carica la squadra sulle spalle nonostante i 4 falli. Harrison mette due triple e riporta Brindisi sul meno 8. Brindisi torna -5 con 5′ sul cronometro, Ross esce per 5 falli. Brown segna una bomba importantissima per il 88-80 con 3′ da giocare. Reed segna due liberi 89-84. Brown mette il canestro del 93-86 in penetrazione con 33″ sul cronometro, time out Varese. Il punteggio non cambia più e Varese porta a casa una vittoria di grande cuore.