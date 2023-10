Il trio Lacey-Denegri-Adrian spinge la Vanoli Cremona al successo contro Sassari

By

Esordio casalingo con vittoria per Cremona che torna al successo nella massima serie. Decisivi il trio protagonista dell’ultima A2 Lacey-Denegri-Adrian. I primi due subito on fire con punti dalla media e dalla distanza, l’ex Forlì è uscito pesantemente nella ripresa. Sassari dura due quarti spinta inizialmente da un caldissimo Gentile poi il solo Diop continuo in attacco.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, Lacey, Pecchia, Adrian, Golden

Sassari: Kruslin, Withaker, Charalampopoulos, Diop, Mckinnie

1° Quarto: buon avvio di Sassari che si porta subito in vantaggio con Kruslin e McKinnie. La Vanoli ci mette qualche minuto prima di ingranare poi Denegri con 4 punti consecutivi accende i locali. La partita resta sul filo dell’equilibrio, tanti i falli fischiati con Sassari che imprecisa dalla lunetta mentre la Vanoli trova punti importanti con gli esterni. Cremona non riesce a piazzare la spallata del sorpasso e così ci pensa Stefano Gentile con 3 triple, 2 proprio nell’ultimo minuto a fissare il 21-17 per Sassari.

2° Quarto: Sassari prende forza dal break finale del primo quarto per punire nuovamente gli avversari: super difesa che porta a punti in contropiede con gli ospiti che trovano il +10 dopo 3 minuti di gioco. Nel momento peggiore di Cremona ecco che il cuore di Lacey e Denegri esce: i due reduci dalla promozione confezionano un break a suon di canestri che riporta fino al -1 la Vanoli a 1.33 dalla fine. Golden realizza il vantaggio locale poi Gentile serve alla grande Diop per mantenere il vantaggio. Sassari chiude la prima metà di gara avanti sul 37-36.

3° quarto: partita resta frizzante e il ritmo si alza. Kruslin e Diop spingono Sassari ad un break iniziale ma 3 triple del duo Adrian-Denegri permettono alla Vanoli di trovare il +3 al quinto minuto. Denegri e Adrian spingono ancora la Vanoli mentre Sassari resta incollata agli avversari grazie ai tiri liberi. La Vanoli fallisce le occasioni per scappare sulla doppia cifra di vantaggio e così Cappelletti ispira il break della riscossa con Kruslin che infila la tripla del -2 a 1.06 dalla fine. L’ultimo minuto è tutto targato Trevor Lacey: prima il jumper dalla media poi la tripla sulla sirena che fissa il 62-55 per Cremona.

4° Quarto: ottimo avvio della Vanoli che difende fortissimo mentre in attacco trova punti importanti da co n pecchia, McCullough e Zegarowski. Sassari accusa il colpo e così Cremona affonda il colpo con 6 punti consecutivi che valgono il +14 al quinto minuto. Diop e Charalampopoulos suonano la carica ma gli assist di Golden e i canestri di Lacey tengono gli ospiti a distanza. Nel finale Sassari prova la rimonta ma il tecnico a Whittaker chiude i conti. McCullough schiaccia il 86-74 finale per Cremona.

I tabellini:

Vanoli Cremona 86-74 Banco di Sardegna Sassari

Vanoli Cremona: Eboua 4, Adrian 14, Zegarowski 7, Pecchia 10, Denegri 16, Lacey 16 , Piccoli, McCullough 9, Golden 8, Zanotti 2 All. Cavina

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 6, Pisano ne, Treier 4, Tyree ne, Kruslin 8, Whittaker 10, Gandini ne, Gentile 14, Diop 11, Gombaud 3, Mckinnie 8, Charalampopoulos 10 All. Bucchi