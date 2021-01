Impetuosa Carpegna Prosciutto Pesaro: Cantù resiste due quarti, ma tracolla nella ripresa

Quintetti:

Pesaro: J. Robinson, G.Robinson, Drell, Filipovity, Cain

Cantù: Smith, Gaines, Pecchia, Leunen, Bigby-Williams

1° QUARTO: Cominciano imprecise le squadre che si ritrovano sul 5-5 dopo 3 minuti e tanti errori. I ritmi sono molto alti da entrambe le parti ma la VL dà il primo strappo alla gara sul 13-8 dopo metà frazione; l’ex Gaines prova a caricarsi i suoi sulle spalle, ma Drell riallunga le distanze dall’arco. Il gioco si concentra maggiormente sui “lunghi”, e tra alley-oop e semiganci, Cain e Bigby-Williams aumentano i propri tabellini, con il centro pesarese che tocca già la doppia cifra sul 24-18 prima dell’ultimo minuto. Delfino risponde a Procida e si va al primo riposo sul 26-20.

2° QUARTO: Giocando in transizione, Cantù accorcia di 4 punti ma Zanotti risponde con 5 consecutivi per il 33-27 al 13’. Smith prova a mettersi in ritmo senza però riuscirci ma la tenacia a rimbalzo offensivo premia Johnson, in una frazione che vede 9 palle perse complessive in metà frazione. L’attacco della VL continua a passare per le mani di Zanotti e Delfino che allungano sul 40-33 al 16’; Drell firma il +10 a fil di sirena dei 24”, con Filloy che raddoppia la dose. Leunen e Thomas tornano a segnare per i brianzoli ma arrivano 3 canestri per i pesaresi che valgono il 53-38, il punteggio parziale di questa metà gara.

3° QUARTO: Cain fa valere tutta la sua esperienza contro il pariruolo canturino ed attrae tutta l’attenzione difensiva che concede a Filipovity i punti del +21. Il pivot di Repesa allunga il parziale sul 9-1, concluso poi da Smith dopo quasi metà frazione; l’inerzia rimane totalmente a favore dei locali che continuano ad aggredire in difesa una Cantù rimasta mentalmente negli spogliatoi. Entrambi i Robinson continuano a smuovere i propri tabellini sul 71-41 al 26’, Thomas ritocca il suo con 5 punti, a cui ribatte un ispirato Drell. Pecchia e Johnson rispondono al +30 firmato da Filloy. A fine frazione, la tripla di Delfino, arrotonda lo scarto: un impetuoso 82-52.

4° QUARTO: Drell continua a martellare dall’arco, Procida ribatte con 11 punti in 2 minuti, frutto di due triple e altrettanti canestri al ferro, apportando tanta mentalità che probabilmente ha chiesto Pancotto. Delfino e Filipovity spengono il minimo entusiasmo brianzolo, con il giocatore argentino che apporta 7 punti in sequenza. Johnson mostra l’approccio mentale richiesto dalla panchina, nonostante abbia sporcato 2 volte il suo 100% stagionale dalla lunetta. Esordisce con due triple anche Serpilli, in questo finale di partita in cui le due squadre ritoccano i tabellini e lasciano spazio ai giovanissimi. Da segnalare un ottimo Procida che nonostante tutto apporta 19 punti nella sola ultima frazione

MVP Basketinside: Tyler Cain

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: 107-83

