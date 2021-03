Torna a respirare Trento. Punti vitali per la formazione allenata di Molin che piazza il colpo di giornata battendo Milano 61-60. Niente da fare per gli uomini di Messina che avevano rimesso in piedi la contesa grazie a una tripla di Rodriguez per il sorpasso. Decisivo è il canestro di Kelvin Martin nei secondi finali, con gli ospiti incapaci di trovare una conclusione nell’ultima azione.

Trento-Milano 61 60