Impresa Reyer Venezia! Il Forum è espugnato, Milano cade ancora in casa

Milano paga le scorie della brutta settimana europea e perde meritatamente in casa contro una Reyer non eccezionale ma più lucida e convinta nei momenti chiave. Granger, in particolare, ha trascinato i suoi e non ha mai tremato nemmeno nei momenti più importanti, dando l’esempio e fiducia alla propria squadra. L’Olimpia ha avuto troppi elementi in serata negativa e, soprattutto, non ha attaccato di squadra e non ha dimostrato di volere davvero questa vittoria. Si preannuncia un finale di stagione molto complicato all’ombra della Madonnina, con un gruppo che non sembra credere in se stesso e non ha mostrato la necessaria tenuta mentale.

Messina deve al più presto scegliere i propri 12 di riferimento e andare avanti con quelli, perché è l’unico modo per poter dare una scossa a un gruppo che evidentemente è sempre più disunito, non riesce a giocare insieme e ha fatto la recente striscia di vittorie in euroLega solo perché non aveva niente da perdere, ma quando c’era, invece, da vincere come favoriti e approfittare della sconfitta della Virtus a Trieste, non c’è stata risposta.

Venezia può incamerare con soddisfazione questi due punti, ma certamente non può pensare di conservare la posizione per i playoff giocando sempre così. La vittoria di oggi è meritata e non ci piove, ma la prestazione non è certo stata convincente in senso assoluto.

Quintetto Milano: Tonut, Melli, Napier, Shields, Voigtmann

Quintetto Venezia: Parks, Bramos, Granger, Willis, Watt

Nel giorno in cui vengono celebrati gli anni magici di Dan Peterson all’Olimpia, la squadra di oggi ha molte risposte da dare in questa partita. Anzi, in realtà ne ha una sola, ovvero far capire quanto il gruppo sia ancora unito dopo la fine della stagione europea. Perché, nel caso in cui la risposta sia negativa, il rischio concreto è quello di dover giocare in trasferta non solo l’eventuale finale per lo scudetto, ma anche l’altrettanto eventuale semifinale, in un campo caldissimo come quello di Tortona. Una risposta che, invece, non potremo avere oggi riguarda le scelte di Messina da qui a fine stagione, visto che gli esclusi di oggi (Thomas, Luwawu-Cabarrot , Mitrou-Long e Baron, oltre a Davies influenzato e Biligha infortunato) non devono certo pensare a una bocciatura, dato che il roster di oggi è stato composto anche con l’idea di testare le condizioni di Hall e Datome, al rientro da infortuni. Forse Thomas e Mitrou-Long, in effetti, rischiano di aver finito qui, ma gli altri hanno ancora legittime speranze di poter contribuire.

L’inizio è caratterizzato da due attacchi che cercano di leggere le difese e far girare la palla in base a quello che vedono. Le scelte sono spesso giuste, ma i tiri quasi sempre sbagliati, fino a quando Voigtmann e Napier confezionano un 8-0 per il 10-3 di punteggio, con la difesa reyerina che sta a guardare. Non che quella milanese sia esattamente asfissiante, però i punti per gli ospiti sono sempre 3 dopo metà del quarto, semplicemente perché chi tira lo fa con zero convinzione, e invariabilmente sbaglia. Sul 12-3, Messina ritiene che il momento sia propizio per dare un po’ di campo ai citati Hall e Datome, ma arrivano un errore da 3 di Gigi e una persa di Devon in rapida sequenza. Venezia, però, ne approfitta solo in parte, con un 2+1 di Tessitori, e così basta che Datome sfoderi la propria intelligenza cestistica con un assist a Ricci e che Hall subisca un fallo, e arriva la prima doppia cifra di vantaggio sul 17-6. Entra anche Pangos e anche lui fa come gli altri due, ovvero prima causa due perse di fila e poi si riscatta con una tripla a segno. Dall’altra parte, comunque, arrivano alcuni aggiustamenti nel finale del quarto che permettono attacchi più costruttivi, e così il quarto si chiude sul 22-15.

All’inizio del secondo quarto, Venezia paga la pausa di due minuti proprio quando l’attacco iniziava a girare e Pangos riporta Milano sul +10 (25-15). Parks e Tessitori, però, non ci stanno e dimezzano lo svantaggio. In generale, non c’è molto da raccontare dal punto di vista tattico: le difesa lasciano una discreta libertà e chi azzecca più tiri sta davanti nel punteggio, tutto qui. Shields prova a prendersi un po’ di responsabilità al tiro, ma la mano è fredda; Hines, invece, è molto concreto, grazie anche ad alcuni rimbalzi in attacco, così Milano rimane sempre con almeno due possessi di vantaggio, anche se Venezia può ora contare su un Mokoka preciso sui tiri piazzati. La partita non è esattamente un bel vedere, e anche se Milano è sempre in vantaggio, non c’è affatto distanza di sicurezza e Venezia dà la sensazione di poter rientrare da un momento all’altro. Granger, infatti, riduce il ritardo a soli 3 punti, sul 33-30, ma poi si va all’intervallo lungo sul 40-31 grazie a una sfuriata di Napier negli ultimi possessi, compreso un canestro da metà campo altamente spettacolare.

Napier è scatenato anche a inizio ripresa, con un altro canestro bellissimo, una rubata e un fallo subito. I suoi compagni, però, non sembrano altrettanto motivati e la partita si trascina stancamente per un po’, con gli ospiti che recuperano qualche punto ma che non fanno nulla di davvero importante. Hines, dopo alcuni minuti di torpore, si sveglia con una stoppata e un tiro dalla media, ma dall’altra parte fa lo stesso anche Bramos, così la Reyer torna a un solo possesso di svantaggio sul 44-41. Messina prova il doppio play, ma è un finalmente positivo Shields a togliere, almeno per il momento, le castagne dal fuoco. Venezia non ha alcuna intenzione di arrendersi e, meritatamente, passa in vantaggio con due triple di Granger sul 49-51. Milano ha troppi elementi fuori fase e non attacca di squadra, e, anche se, come detto, gli avversari non fanno molto di più, meritano di essere davanti per via della differenza di valori tecnici in campo. Inoltre, come tutti i gruppi non uniti, quello milanese sembra andare in grave difficoltà mentale già dalla prima volta in cui gli avversari passano in vantaggio. Venezia sente l’odore del sangue e aumenta il vantaggio, chiudendo il quarto sul 52-58. Ora gli uomini di Messina devono far vedere quanto credono in se stessi e in questa squadra, anche considerando che la Virtus è sull’orlo di una sconfitta a Trieste e quindi vincere avrebbe un’importanza ancora maggiore.

La Virtus ha ufficialmente perso all’inizio dell’ultimo quarto, ma fin dalle prime azioni, l’unico che mostra di volere la vittoria al 100% è sempre il solito Napier. Gli altri, invece, sia fanno soffiare le prime palle vaganti e non aggrediscono come dovrebbero in difesa. Melli e Tonut almeno un po’ ci provano, ma poi Messina non ha molti altri a cui rivolgersi, dato che Hines deve riposare e gli altri o non sono in forma o non sono abituati a dare contributi importanti in queste situazioni. Vengono dati molti minuti a Hall, che invece dovrebbe giocarne pochi, e questo fa capire come, pur con un roster teoricamente infinito, quando poi conta davvero sono in pochi a poter essere davvero importanti. Milano, comunque, rimane in vita perché Venezia non ha le armi per affondare il colpo, e a 5’ dal termine il punteggio è di 62-67, uno svantaggio, in teoria, ancora recuperabile. La squadra si sbatte discretamente in difesa, ma in attacco è un pianto, e praticamente tutti sbagliano, a turno, tiri che potrebbero riaprire la contesa. Negli ultimi 2’, shields subisce fallo mentte tira da 3 e riduce lo svantaggio sul 67-69, il Forum alza il volume del tifo, ma Granger e Spissu non tremano e confezionano un’azione chiusa con la tripla del sardo. Hines però segna da 2, Venezia sbagli ma i padroni di casa sbagliano a loro volta, in due diverse occasioni, la tripla del pareggio. Finisce 73-76.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 73-76

TABELLINO MILANO: Pangos 10, Tonut, Melli 4, Napier 23, Ricci 3, Hall 6, Baldasso ne, Shields 11, Alviti ne, Hines 7, Datome 2, Voigtmann 7

TABELLINO VENEZIA: Spissu 5, Tessitori 16, Parks 8, Bramos 6, Moraschini 2, De Nicolao ne, Granger 12, Chillo ne, Brooks 2, Willis 16, Watt 2, Mokoka 7

PARZIALI: 22-15, 18-16, 12-27, 21-18

PROGRESSIVI: 22-15, 40-31, 52-58, 73-76

BASKETINSIDE MVP: Jayson Granger