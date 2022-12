Impresa Treviso, sbancata Tortona

DERTHONA BASKET BERTRAM TORTONA 90-95 NUTRIBULLET TREVISO BASKET

BERTRAM YACHTS: Christon 14 (6/13, 0/1), Harper 4 (1/2, 0/1), Macura 22 (4/7, 4/9), Daum 21 (5/6, 3/6), Cain 9 (3/4); Candi 10 (0/3, 3/7), Tavernelli 2 (1/1, 0/1), Filloy 4 (0/2, 0/2), Severini 0 (0/3), Radosevic 4 (2/2). Ne: Mortellaro, Filoni. All.: Ramondino

NUTRIBULLET: Iroegbu 34 (7/8, 4/9), Banks 29 (5/8, 3/6), Sarto 3 (1/3 da 3), Jantunen 15 (3/5, 1/3), Cooke 8 (3/11); Torresani, Zanelli 6 (3/3, 0/3), Jurkatamm 0 (0/1, 0/1), Faggian 0 (0/2), Scandiuzzi. Ne: Vettori. All.: Nicola

ARBITRI: Baldini, Bettini, Marziali

NOTE: pq 18-26, sq 41-47, tq 65-75. T.l.: TRT 16/22, TV 26/28. Da 2: TRT 22/43, TV 21/38. Da 3: TRT 10/27, TV 9/25. Rimbalzi: TRT 9+26 (Daum 2+6), TV +31 (Iroegbu 1+9). Assist: TRT 17 (Christon 11), TV 11 (Iroegbu 3). Perse: TRT 11, TV 14 (Iroegbu 5). Recuperi: TRT 10, TV 8. Tecnico a Macura al 31’32” (67-77).

Nella 12esima giornata di campionato, una TVB decimata (out Sorokas, Sokolowski e Simioni) sfida nel giorno di Santo Stefano Tortona al PalaFerraris di Casale Monferrato. Apre il match il quintetto composto da Iroegbu, Banks, Sarto, Jantunen e Cooke. Per Tortona, invece, coach Ramondino schiera come titolari Christon, Harper, Macura, Daum e Cain.

Harper con l’appoggio e Daum con il tap in aprono il match, mostrando subito i denti (4-0). Banks realizza il primo canestro per la squadra ospite e si porta a -4 punti dal traguardo dei 4000 in Serie A, trovando il 4-3. Al 2/2 in lunetta per Cain, replica Iroegbu dall’arco per il 6 pari. Con la terza tripla consecutiva per TVB, Banks porta i suoi al primo vantaggio (6-9). Macura riavvicina Tortona, ma con un bello svitamento Jantunen pesca l’8-11. Ad Harper e Cain rispondono ancora Sarto e Jantunen da 3, per il 12-17. Macura e Filloy accorciano arrivando fino a -1, ma nuovamente Jantunen trova la via del canestro (16-19). Zanelli realizza in sospensione e Banks raggiunge ufficialmente quota 4000 in carriera portando i suoi sul 23-17. Iniziano le rotazioni dei giovani per TVB con Scandiuzzi che esordisce in LBA. Filloy con un libero e Iroegbu con un canestro e Fallo portano il punteggio sul 18-26.

Il primo canestro del secondo periodo porta la firma di Candi, ma Zanelli va immediatamente a bersaglio per il 21-28. Iroegbu è caldo e trova la sesta tripla del match di TVB per il primo vantaggio in doppia cifra del match (21-31). Macura con il fallo e canestro dall’arco, ma non riesce a monetizzare dalla lunetta e riporta i suoi sul 24-31. Altro giro, altra bomba per la formazione trevigiana che con Adrian Banks trova la settima su 11 tentativi in meno di 13 minuti (24-34). Al canestro di Radosevic risponde Iroegbu con 4 punti consecutivi per il 26-38. Dall’altra parte sono Tavernelli in penetrazione e Macura dalla rimessa a colpire (30-38). Zanelli realizza, mentre dopo una serie di palle recuperate è Christon a riavvicinare Tortona (32-40). Cooke servito bene da Banks e poi dalla lunetta e Christon con due canestri consecutivi firmano il 36-44. Banks e Daum a cronometro fermo e Macura dall’arco mandano le squadre negli spogliatoi sul 41-47.

Macura parte carichissimo nel secondo tempo con due liberi e la tripla del -1, 46-47. Daum mantiene vivo il parziale del team di coach Ramondino e trova l’appoggio per il primo vantaggio: 48-47. Adrian Banks si prende sulle spalle la squadra e sblocca il punteggio per Treviso con il 2/2 a cronometro fermo del 48-49. Jantunen allunga in contropiede, ma Macura infiamma la retina da centro area (50-51). Daum schiaccia il nuovo +1 casalingo, mentre Iroegbu dalla media e in sospensione realizza il 52-55. Cain segna, ma Banks è carichissimo e trova i due canestri del 56-59. A Iroegbu in sospensione e Jantunen ai liberi, replica Candi per il 59-63. Nuovamente Iroegbu punisce la difesa dai 6.75 e in lunetta per il 59-68. Dopo due liberi di Jantunen segue il canestro di Radosevic del -9 per Tortona, 61-70. I libero di Candi e Jantunen portano il match sul 62-72. Il terzo periodo si chiude a quota 65-75 dopo la bomba dall’angolo di Daum e la preghiera allo scadere di Iroegbu da metà campo.

Banks realizza il jumper, al quale replica Daum (67-77). Macura commette fallo tecnico e TVB converte, ma nell’azione successiva segna la tripla del -8, 70-78. In contropiede Cooke inchioda la schiacciata del nuovo +10. Macura torna a colpire dalla lunga distanza, ma Iroegbu serve benissimo Cooke per la seconda schiacciata consecutiva (73-82). Candi pesca un’altra tripla e Christon con l’and one e l’appoggio in contropiede riavvicinano pericolosamente Tortona, che si porta addirittura a -1 (81-82). Dopo una serie di errori è Daum a realizzare la tripla del sorpasso per Tortona (84-82) a 4 minuti dal termine. Banks interrompe il parziale avversario con il pesantissimo 2/2 dalla lunetta per l’84 pari. Ancora Banks sfrutta lo spazio lasciato dalla difesa per i due canestri, interroti solo dal libero di Christon dell’85-88. Macura realizza facile per il -1, ma Iroegbu trova il fondamentale jumper dell’87-90. Dopo l’arresto e tiro di Christon, l’attacco di TVB perde un pallone a 1 minuto dalla fine ma Tortona non riesce a monetizzare. Serie di errori da una parte e dall’altra e a 11 secondi dal termine è Iroegbu a conquistare il rimbalzo difensivo e subire il fallo della difesa: 2/2 e nuovo +3 (89-92). Filloy sbaglia la tripla del pareggio ed è ancora Iroegbu dalla lunetta (1/2), 89-93. Filloy subisce fallo e dopo aver realizzato il primo libero, sbaglia volontariamente il secondo ma non tocca nemmeno il ferro. A 3.3 sul cronometro la rimessa è di TVB e ancora una volta viene commesso il fallo su Iroegbu, che fa 2/2 e chiude il match sul 90-95. La prima vittoria in trasferta per TVB arriva con una grandissima performance a Tortona!

La NutriBullet Treviso Basket tornerà, quindi, in campo lunedì 2 gennaio per il primo grande appuntamento del 2023: il derby con la Reyer Venezia, valido per la 13^ giornata di campionato. Vi aspettiamo al Palaverde!

UFF.STAMPA TREVISO BASKET