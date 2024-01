In volata Napoli passa a Brindisi

Il derby del sud regala grandi emozioni al PalaPentassuglia che tuttavia mastica amaro per il finale ricco di colpi di scena in cui è la tripla di tabella di Pullen a 13 secondi dalla fine a decretare il punteggio di 77-80. Un match avvincente ed equilibrato dove negli ultimi minuti Brindisi effettua il sorpasso sul 77-75 grazie ai 9 punti consecutivi di Bartley IV, autore nel finale sfortunato della palla persa nell’ultima decisiva azione per i biancoazzurri. Grande rammarico per la Happy Casa Brindisi che era riuscita a riprendere in mano una partita per larghi tratti condotta nel primo tempo (42-39 in virtù del break iniziale di 11-0 nei primi tre minuti) e costretta poi a inseguire al rientro dagli spogliatoi. Il duo Pullen-Ennis prende in mano in cabina di regia gli ospiti mentre Morris tiene sempre a contatto i suoi con ben 19 punti realizzati. Il finale è incandescente e vede ancora una volta la Happy Casa non sorridere ma lasciare per strada il bottino pieno in una classifica deficitaria che la vede ultima a 6 punti. Si ritornerà in campo domenica 28 gennaio alle ore 18:00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per un vero scontro diretto.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-GEVI NAPOLI: 77-80 (22-18, 42-39, 54-58, 77-80)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 19 (2/5, 5/11, 2 r.), Laquintana 5 (0/1, 1/2), Sneed 11 (4/8, 0/5, 9 r.), Laszewski 8 (1/1, 2/3, 3 r.), Riismaa ne, Lombardi 3 (1/1 da tre, 1 r.), Bartley 11 (2/4, 2/6, 9 r.), Bayehe 9 (3/5, 5 r.), Johnson 6 (2/6, 6 r.), Senglin 5 (2/3, 0/4, 3 r.), Guadalupi ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

GEVI NAPOLI: Pullen 20 (4/9, 4/8), Zubcic 10 (2/5, 2/4, 8 r.), Ennis 19 (5/13, 0/2, 8 r.), De Nicolao (0/1, 2 r.), Owens 2 (1/4, 0/3, 9 r.), Brown 8 (1/5, 2/6, 3 r.), Sokolowski 17 (4/6, 2/5, 5), Lever 4 (1/1, 2 r.), Bamba ne, Mabor Dut Biar, Sinagra ne, Ebeling ne. All.: Milicic.

ARBITRI: Rossi – Bettini – Capotorto.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/16, Napoli 12/18. Perc. tiro: Brindisi 27/65 (11/32 da tre, ro 11, rd 33), Napoli 29/72 (10/28 da tre, ro 12, rd 27). Fallo tecnico: coach Sakota (B) al 22’ (42-41). Fallo antisportivo: Bartley (B) al 14’ (28-28), Zubcic (N) al 33’ (60-64). Uscito per cinque falli: Owens al 40’ (76-75).

