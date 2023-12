Inarrestabile Pistoia: Willis sulla sirena, Tortona al tappeto

Sesta vittoria nelle ultime sette partite, dodici punti in classifica, 100 punti segnati in un campo ostico come quello di Tortona: cos’altro dire di questa Estra Pistoia che fa suo anche l’anticipo dell’11° giornata di LBA espugnando il “PalaFerraris” di Casale Monferrato (proprio come qualche mese fa nella gara-5 di semifinale playoff di A2 contro Cantù) pur priva di Varnado e Hawkins, avendo inserito da pochissimi giorni Gerry Blakes? Al 40’ è 97-100 per i biancorossi, avanti per quasi tutto il match grazie a percentuali stratosferiche nel tiro da 3 punti, ripresi a 7” dalla fine e vincenti, a otto decimi dal traguardo, con la bomba di un Payton Willis incontenibile. Una intera città sogna al fianco di questa squadra.

PRIMO TEMPO Coach Nicola Brienza deve obbligatoriamente giocare con un quintetto di piccoli viste le assenze di Varnado e Hawkins ma la mira nel tiro da fuori è di quelle pazzesche: al 20’ sarà 9/13 di squadra e, fin dall’inizio, Charlie Moore e Payton Willis martellano trovando il massimo vantaggio (6-16 al 4’). Tortona ha bisogno di parlarci sopra ma Willis mantiene il margine (13-23): al 7’ arriva il debutto per Gerry Blakes con l’Estra che tiene ancora un briciolo di vantaggio al 10’ sul 25-28 con l’ex Severini molto caldo.

Nel secondo periodo Moore si nasconde maggiormente, ma tiene in ritmo la squadra e dopo il pareggio di Baldasso (35-35 al 14’) Estra riparte arrivando al 40-48 di Willis dalla lunetta migliorato dal 43-50 di un coriaceo Ogbeide nel pitturato e chiude il quarto col canestro di Del Chiaro del 49-55.

SECONDO TEMPO Nonostante le rotazioni ridotte, la stanchezza alberga altrove rispetto che nel team biancorosso e, nonostante il neo arrivato Noua per Tortona si dimostri in buona serata (53-55), ci pensa ancora Willis a colpire nel pitturato e, quando torna nei ranghi, sale in cattedra Moore che prima spinge l’Estra sul 59-66 e poi ispira Willis (30° punto al 27’). Al 30’ è 71-76 con Tortona che non molla.

Si entra nel rush finale e succede di tutto: ancora Willis sembra far volare Pistoia (75-84) ed un bel uno contro tutti di Blakes (decisamente nel vivo del match nel secondo tempo) vale il massimo vantaggio sul 77-88 al 36’. Tortona sembra all’angolo ma due tiri dell’Estra che entrano ed escono dal canestro non danno ancora la certezza assoluta: un gioco da 4 punti di Weems riapre i conti (89-92 al 38’) ma quando ancora Blakes a 1’20” dalla fine segna il +7 (89-96) sembra finita. Gli ultimi secondi, però, sono pazzeschi: ancora Weems spinge i suoi nella rimonta ed a 7” dal gong Baldasso piazza la tripla del 97 pari. L’Estra torna in attacco con Willis che prima sbaglia da sotto ma, a 8 decimi dalla fine, trova il canestro da tre punti della vittoria chiudendo con uno stratosferico 9/13 dai 6,75m.

E adesso un’altra settimana di intenso lavoro per arrivare, domenica alle ore 19, a sfidare la Carpegna Prosciutto Pesaro in un ribollente PalaCarrara.

IL TABELLINO DI BERTRAM – ESTRA 97-100

PARZIALI (25-28, 48-55, 71-76)

BERTRAM TORTONA: Zerini, Tandia ne, Noua 17, Dowe 12, Candi 5, Errica ne, Strautins 5, Baldasso 12, Severini 16, Obasohan 7, Weems 17, Thomas 6. All.: Ramondino

ESTRA PT: Willis 36, Della Rosa 8, Blakes 6, Moore 24, Dembelè ne, Saccaggi 2, Del Chiaro 6, Biagini ne, Wheatle 9, Ogbeide 9. All.: Brienza

ARBITRI: Sahin (Messina), Borgo (Vicenza), Dori (Venezia)

