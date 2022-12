Italiani immensi, stranieri decisivi: la Gevi Napoli ferma la striscia di Trento

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 69-58

PARZIALI: 16-15; 30-29; 48-45

NAPOLI: Zerini 6, Michineau 4, Davis 5, Uglietti 15, Williams 6, Dellosto 2, Stewart ne, Zanotti 13, Sinagra ne, Bamba ne, Grassi ne. All. Buscaglia.

TRENTO: Forray, Flaccadori 14, Crawford 3, Atkins 9, Lockett 10, Morina ne, Gaye ne, Conti 4, Udom 10, Ladurner, Grazulis 8. All. Molin.

In campo per Trento Flaccadori, Lockett, il rientrante Conti, Grazulis e Atkins, Napoli che pur priva di Johnson e con Stewart in bilico per un risentimento muscolare, risponde con Michineau, Howard, Uglietti, Davis e Williams.

In avvio Napoli punta su tutto Howard e chiude bene il pitturato in difesa, ma il frombliere azzurro stecca e i lunghi ospiti sfruttano alla grande la loro bidimensionalità: con Atkins e Grazulis si Trento vola pronti via sull’8-1, a 6’46” obbligato il primo time-out di Buscaglia. Minuto che si rivela salvifico per la Gevi, visto che dopo 4′ con Williams arriva il primo canestro dal campo, Howard si sblocca dall’arco e con la coppia Uglietti – Davis arrivano i primi canestri in transizione. A 3’58” sul 12-13 è Molin a chiamare i suoi ma è ancora Davis a fendere il cotone di semigancio, in campo per l’Aquila c’è anche Crawford ma senza colpo ferire, merito anche di un Dellosto egregio in marcatura e bravo nei liberi del +3 Napoli. Flaccadori di rapina accorcia, ultimo giro di lancette convulso senza alterare il punteggio che dopo 10′ dice 16-15 Gevi.

Al rientro per Napoli c’è Howard, Trento in avvio tutta nel segno di Udom che sbaglia i liberi ma si rifà in transizione. In casa Gevi Michineau e Williams sono a riposo prolungato ma il vuoto è colmato alla grande dal quartetto tricolore Uglietti, Dellosto, Zanotti e Zerini, spicca le bombe dei due lunghi azzurri nel break che a 6’50” regala a Napoli il +8 (25-17). Trento non trova varchi sotto per minuti, Crawford rientra ma non convince, ma basta una bomba di Flaccadori per ridare la stura a Grazulis, che in semigancio rimette subito la Dolomiti Energia in carreggiata (27-24). Buscaglia allora va di time-out ma Williams si conferma fuori ritmo, il tutto mentre Atkins corre e schiaccia d’autorità per il -1. Napoli allora corre ai ripari con Dellosto e Zerini, Lockett conferma il ritrovato feeling con l’arco per Trento che rimette il naso avanti, ma Uglietti d’intelligenza si procura i liberi del 30-29 al giro di boa.

Punteggio che si muove in fretta nella ripresa: al semigancio di Grazulis Uglietti risponde con la bomba, Napoli che cerca il break con la transizione del capitano ma spreca con Michineau e Davis triple piuttosto comode (35-31). Ne approfitta l’Aquila con il redivivo Crawford e la certezza Atkins dalla media, Williams finalmente chiude un movimento ma resta poco attivo e reattivo nel gioco, all’opposto con Uglietti si conferma Devin Davis, anche se Molin va di time-out solo dopo la bomba di Howard ben innescata da Michineau (41-35 a 4’35” dall’ultima pausa). Gevi che sembra sul punto si fuggire dopo altri tre punti di Howard in 2+1 di, Trento che però non molla contro la zona sfruttando la verve balistica di Conti in step back e un Crawford intermittente dall’arco. Aquila a contatto con il 2+1 di Udom che coglie l’ingenuità di Dellosto, Zerini e Uglietti entrano per Michineau e Williams, giusto intempo per i liberi del lungo che valgono il 48-45 Napoli al 30′.

Uglietti apre l’ultimo parziale col jumper solo rete, Atkins dall’altra parte porta a spasso Zerini in più occasioni ma Zanotti trova un’altra tripla dall’angolo per il +6 Gevi. Un neo per l’ex Pesaro arriva dai due falli a stretto giro ma proteggere il pitturato non è cosa da poco, infatti Trento per trovare la retina va di soluzione dalla media con Flaccadori. Intanto si rivede anche Howard con un bel lay-up, mano di Grazulis che si è raffreddata mentre Zerini trova il libero del +7 a 5’23” dalla fine (57-50). Al suo posto c’è Williams anche se a pensarci da sotto è Zanotti in tap-in, massimo vantaggio azzurro presto ritoccato in sospensione da un Uglietti monstre per il +11 a 3’33”. Molin per rimontare scarta Crawford e punta su Udom, di ossigeno puro il suo tiro a segno cui fa eco Flaccadori che ruba e appoggia (61-55), dopo il time-out altra amnesia di Howard e Trento che ringrazia con Lockett. Partita completamente riaperta, con Michineau che scarica nel vuoto e Udom che spreca la bomba del pareggio, vuole chiuderla invece Jacorey Williams con una bimane che fa esplodere il PalaBarbuto. 1’25” sul cronometro, Atkins va di tripla che entra ed esce, tripla che invece Howard sente e segna per un altro boato del pubblico di Fuorigrotta. A 1’04” è +8 Gevi, Molin va di time-out, al rientro Zerini fuori per Davis, Flaccadori e Atkins sbagliano dall’arco e danno il via libera al quarto successo di Napoli, finale che recita 69-58 dopo il libero di Howard e il tear-drop di Davis.