Jones illumina Sassari, Napoli al tappeto

La Dinamo in emergenza gioca una partita di grande sacrificio, Jones è straordinario con 28 punti 10 rimbalzi e 37 di valutazione, la difesa imbriglia il talento di Napoli, il Banco domina il match e conquista un successo fondamentale nella corsa alle Final Eight 86-69. Benissimo Diop, i tiri liberi e il saldo perse – recuperi, Sassari dimostra di avere un’identità di squadra.

LE STATISTICHE COMPLETE

DINAMO – NAPOLI 86-69 (22-18/ 43-28 / 64-51)

Dinamo: Jones 28, Robinson 8, Dowe 7, Kruslin 10, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Stephens 6, Bendzius 18, Raspino, Diop 9. All.Bucchi

Napoli: Zerini 4, Howard 16, Johnson, Michineau 2, Dell’Osto 2, Matera, Davis 11, Uglietti 11, Williams 12, Stewart 3, Zanotti 6, Grassi. All.Buscaglia

MVP: Grande partita di Diop, ma Jones è pazzesco con 28 punti, 10 rimbalzi, 37 di valutazione

CHIAVE DEL MATCH: La difesa della Dinamo per 40′

PREVIEW

Bucchi deve rinunciare a Gentile, Treier e ha Chris Dowe con un solo allenamento settimanale sulle gambe. Buscaglia recupera Stewart ma ha ancora fuori Robert Johnson. Partita fondamentale per la rincorsa alle Final Eight di Coppa Italia.

AVVIO

Dopo 17” di partita si fa male Jones alla caviglia, dopo un minuto e mezzo Robinson ha già due falli a carico, la Dinamo parte con un fardello pesantissimo avendo già fuori Gentile e Treier e con Dowe a mezzo servizio. Napoli è squadra fisica e di talento, Sassari resiste all’impatto (8-8). Davis commette due falli, Jones rientra con qualche problema, ma sono lui e Robinson (che Bucchi rischia con due falli) a tenere vivo il Banco (12-11). Nonostante l’emergenza, Sassari tiene in difesa, una tripla fondamentale di Jones permette alla Dinamo di costruire un mini-allungo in chiusura di quarto (22-18 al 10’).

Robinson – Jones 8 punti, Banco con 7/20 dal campo ma in partita mentalmente

JONES E DIFESA

Jones è giocatore chiave offensivamente, Chessa prova a dare il suo contributo, Sassari tiene difensivamente e riempie l’area, lo sprazzo di Diop permette di allungare (30-20) con Buscaglia costretto a chiamare time out. La Dinamo ha due perse e quattro recuperi, Diop aggredisce Jacorey Williams, il Banco fa gioco forza fatica in attacco contro la fisicità di Napoli e con l’emergenza del roster ma non molla un centimetro nella propria metà campo. Dal possibile +12 con contropiede sbagliato, la Dinamo si ritrova a +7 con la tripla di Howard, l’inerzia sembra girare, Napoli accorcia con Bucchi che deve fermare la partita (32-27).

Il Banco esce bene dal time out, Jones ha un talento pazzesco nel costruirsi i tiri soprattutto in fade away (18 punti con 6/12 4 rimbalzi, 3 recuperi, 23 di valutazione), dopo un minuto tocca a Buscaglia richiamare time out (36-27 al 18’). Sassari continua a difendere, Diop è micidiale, Bendzius mette una bomba chiave che dà il massimo vantaggio (42-26). Napoli ha Williams, Davis e Uglietti hanno 3 falli a carico (i due playmaker Howard e Michineau hanno 2/14 in due), il Banco va all’intervallo avanti 43-28, giocando un’eccellente partita.

NAPOLI CI PROVA, LA DINAMO TIENE

È un’autentica battaglia, Napoli produce il massimo sforzo per rientrare, Buscaglia rischia Uglietti con 3 falli che ha impatto sul match, la Dinamo fa fatica offensivamente e non trova chiare alternative, Bucchi deve fermare la partita quando i partenopei tornano a -10 (49-39 al 24’).

Il coach della Dinamo ricorre a tutte le risorse, minuti importanti per Chessa e Devecchi, Sassari esce sempre bene dal time out, Williams commette il 4° fallo, Napoli è pericolosissima, il Banco tiene con tutte le energie e prova a combattere difensivamente, nonostante il cambio di ritmo di Howard. (56-44). È proprio il play napoletano che fa tutta la differenza per Napoli, anche Diop commette 4 falli, Bendzius mette una tripla importantissima, la Gevi non molla un centimetro, Jones rimane nel match, Sassari è ancora avanti in doppia cifra al 30’ (64-51)

La Dinamo ha 6/17 da 3p ma soprattutto 8 recuperi e 16/19 dalla lunetta, Jones 23 punti con 28 di valutazione, Howard 16 punti, 4 falli per Williams e Diop

Uglietti conferma il grandissimo momento di forma, Jones è l’autentica anima offensiva della Dinamo, la partita è sempre su un filo sottile, Napoli ci prova in tutte le maniere, Buscaglia usa anche la zona match-up, Bendzius infila una tripla chiave, Kruslin si mangia un doppio mini-match point, a 6’ dal termine il Banco è ancora in controllo (70-56). La guardia croata si fa perdonare con un canestro da 3 punti pesante, Diop prende un rimbalzo offensivo e schiaccia, Sassari vede il traguardo (77-63). Bendzius chiude la partita, la Dinamo vince meritatamente con una partita di grande sacrificio e lucidità, finisce 86-69, continua la corsa alle Final 8 del Banco.

Sassari, 17 dicembre 2022

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna