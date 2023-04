La Dolomiti Energia Trentino domina contro Trieste nell’Aquila Basket Earth Day

QUINTETTO BASE TRENTO: Grazulis, Atkins, Lockett, Conti, Flaccadori

QUINTETTO BASE TRIESTE: Davis, Bartley, Terry, Spencer, Stumbris

La Dolomiti Energia Trentino vince e convince e si regala una Pasqua di serenità e determinato ottimismo: i bianconeri in versione “green” per celebrare l’Aquila Basket Earth Day superano di slancio Trieste 85-68 al termine di 40’ passati sempre a condurre senza mai guardarsi indietro. Un successo, quello del 25esimo turno di campionato, che ribadisce in maniera inequivocabile tutte le ambizioni di Forray e compagni di giocarsi fino in fondo le proprie chance di playoff a 5 partite dal termine della regular season di campionato. Ora il bilancio della Dolomiti Energia è di 13 vittorie e 12 sconfitte, i 26 punti in classifica confermano Trento al settimo posto in coabitazione con Venezia.

Nella gran serata della BLM Group Arena il palcoscenico se lo prende la difesa dei padroni di casa, ma a rubare l’occhio sono i canestri di uno scatenato Matteo Spagnolo da 19 punti a referto: il classe 2003 è tra i protagonisti dell’allungo dei trentini nel primo tempo, ma il break decisivo è innescato dalle triple del grande ex di serata Grazulis (12 a referto) e dalle stoccate di un Flaccadori salito di colpi nella ripresa (13 punti).

La cronaca | Dopo una tripla di Stumbris ad aprire la contesa, è Trento a giocare il primo quarto più convincente: i “verdi” trovano in Grazulis e Atkins i propri riferimenti offensivi, la difesa dei padroni di casa aumenta di volume minuto dopo minuto. È l’ingresso di Spagnolo a far scappare l’Aquila, che in apertura di secondo quarto arriva anche al +12 sul 24-12 firmato proprio dal talentino classe 2003. Una tripla di Udom, la prima della serata per Trento, mantiene la doppia cifra di scarto, ma Bartley finisce con le marce alte e a metà partita siamo 42-34. Il “solito” Bartley spaventa Trento con i canestri del -5, ma a quel punti arrivano tre triple consecutive devastanti di Grazulis (2) e Spagnolo. Flaccadori dà continuità al buon momento dei “verdi”, la tripla del 60-40 la firma Crawford e la Dolomiti Energia non lascia scampo ai giuliani amministrando con autorevolezza il finale di partita. Che vittoria!

Trento (85) – Trieste (68)

(18-12; 24-22; 24-16; 19-18)

Trento: Conti 4, Spagnolo 19, Forray 9, Zangheri 0, Flaccadori 13, Udom 7, Dell’Anna 0, Crawford 11, Ladurner 2, Grazulis 12, Atkins 6, Lockett 2

Trieste: Bossi ne, Davis 8, Spencer 11, Deangeli 0, Ruzzier 5, Campogrande 2, Vildera 0, Stumbris 6, Bartley 23, Lever 6, Terry 7

Le parole di coach Lele Molin: «Non era una partita facile, ma avevamo bisogno di questa vittoria e di questo tipo di prestazione di fronte al nostro pubblico: siamo stati bravi in difesa, siamo stati bravi a cambiare marcia nel secondo tempo quando abbiamo trovato il modo di limitare il loro gioco interno e gli extra possessi. Abbiamo negato secondo tiri, le penetrazioni delle guardie, questo ci ha fatto trovare fluidità nella partita: sono contento perché ognuno ha dato il suo contributo e perché siamo davvero riusciti a dare continuità alla vittoria e alla performance della scorsa settimana a Pesaro. Ora godiamoci un paio di giorni di riposo e poi sotto con i prossimi impegni: vogliamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie anche al pubblico di Trento e buona Pasqua a tutti».