La Gevi Napoli soffre, lotta ma la spunta: non basta a Treviso un super Iroegbu

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – NUTRIBULLET TREVISO 84-82

PARZIALI: 17-22; 33-41; 62-59

NAPOLI: Zerini, Michineau 7, Davis 13, Uglietti 4, Williams 18, Howard 16, Johnson 12, Dellosto ne, Matera ne, Stewart 10, Zanotti 2, Grassi ne. All. Buscaglia.

TREVISO: Banks 6, Iroegbu 25, Cooke 13, Jantunen 8, Sokolowski 13, Sarto ne, Zanelli 2, Jurkatamm 2, Vettori ne, Sorokas 7, Faggian 2, Simioni 4. All. Nicola.

Napoli in campo con Michineau, Johnson, Stewart, Zanotti e Williams, Treviso risponde con Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Sorokas e Cooke.

In avvio si gioca molto sotto, a dispetto del mix di leggerezza e velocità che caratterizza entrambe le squadre. Ma presto, al duello Cooke – Williams, rispondono Stewart e Johnson che finalmente abusano meno del tiro guadagnandosi buone opzioni in attacco. Dall’altra parte però Treviso capitalizza con Sokolowski e Jurkatamm alla grande azioni veloci e mezze transizioni, mentre controla difesa schierata Jantunen offre grande presenza dal lato debole (6-9). Napoli non pecca molto in qualità delle scelte, piuttosto manca nei rientri difensivi e la Nutrbullet ne approffita allungando sul 18-10. Intanto a 4’15” esordio per Banks e Davis, Johnson conferma tempismo e mano calda, anche Howard appena entrato si mette subito in luce con una tripla, Uglietti paga dazio in copertura ma appoggia per il -3. Ultimi due punti della frazione per il classe 2004 Faggian che non difetta di personalità, Treviso avanti 22-17 dopo 10′.

La Nutribullet spinge anche in avvio di secondo quarto, prima con la bomba di Simioni poi con la linea di fondo targata Banks. L’assenza di Michineau in attacco pesa quanto il fiatone di Zerini a rimbalzo, Howard segna la solita tripla da playground ma a salvare davvero la baracca è il solito Williams. In difesa comunque c’è poco da fare se Banks continua a segnare mani in faccia (21-32), e se al rientro di Michineau l’equilibrio in attacco è vanificato da una Nutribullet che risponde davvero colpo su colpo. Lo fa con Iroegbu (tripla), Cooke (alley-oop) e Jantunen (canestro a rimbalzo tra tre maglie azzurre), tutti freschi grazie all’ottimo apporto dalla panchina di Zanelli, Faggian e Simioni, c’è l’orgoglio di Zanotti ma non l’ave Maria di Howard alla fine del tempo, con la Nutribullet avanti 41-33.

Davis subito in campo è la scelta azzeccata di Buscaglia nella ripresa, delude invece Michineau che dà poco ordine in attacco e boccheggia decisamente contro Iroegbu. Neanche Uglietti riesce a fermare il play ospite scatenato dalla media, idem Sokolowski che appena è in campo non delude dall’arco, così la Nutribullet rintuzza ogni tentativo di rimonta della Gevi firmato Johnson, Howard e Williams. Infatti a 2’46” il gap inalterato (51-59), ma con Stewart che rientra, Davis a segno con la linea di fondo e Howard ad appoggiare in transizione Napoli risale a -3 e costringe Nicola al time-out. Il tecnico argentino punta su Zanelli e Jurkatamm ma Davis per Napoli si conferma ago della bilancia con altri due liberi, e altra manna arriva per la Gevi dopo il tecnico a Sokolowski per proteste su un’infrazione di passi. Stewart ringrazia con il pareggio, e Davis ancora si erge in cattedra con la bomba del +3 Napoli al 30′ sul 62-59.

Dentro Iroegbu per Zanelli sponda Treviso, Davis molto coinvolto ma non al meglio, grande presenza di Zerini nel primo minuto a corto di canestri. Nel secondo invece Stewart scalda la mano ma Sorokas da sotto risponde per il -4, a 7’56” Williams per un eccellente Davis e tre su tre di Howard. Treviso sembra al gancio, circolazione pesante e Iroegbu cher la salva con il solito jumper , Stewart invece si crea lil giusto spazio per la seconda bomba in tre minuti, quella del +8 a 6’29” dalla fine (71-63). Nicola però va di time-out al momento giusto, Sorokas risponde presente mentre Michineau si conferma tutt’altro che irresistibile, la zona di Napoli viene ancora battuta da un Iroegbu formato cassazione. Inerzia così tutt’altro che invertita, specie dopo il 2+1 di Sokolowski e il tecnico fischiato a Buscaglia che vale il 9-0 ospite con nuovo vantaggio. Dall’altra parte ci vuole tutta la tecnica sotto e un 2/2 insperato dai liberi di Williams per tornare avanti, anche se la sua interferenza non basta a evitare il nuovo -1 Nutribullet. La parità arriva poco dopo sempre con Sokolowski dalla lunettà, Michineau però recupera dal suo repertorio il tear-drop per il +2, con 1’18” sul cronometro Howard lo imita per il +4, Iroegbu ormai è inarrestabile e piazza due liberi. Sarà volata? Intanto a 30” Williams in alley-oop firma comunque il canestro più bello del match, poi in difesa Uglietti costringe Banks alla forzatura, rimbalzo di Davis e ancora Uglietti con un liberatorio due su due dalla lunetta. Sembra fatta, Iroegbu non si rassegna ma Stewart piazza almeno un libero, in difesa però Williams sbraccia su Iroegbu e arriva un clamoroso 3-1 per il -1 Treviso. Il play sbaglia volutamente dalla lunetta, rimbalzo di Banks ma il suo tiro è lungo: Napoli la spunta 84-82.