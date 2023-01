La Givova Scafati ritrova il successo: superata in volata l’Umana Reyer al Palamangano

Dopo tre sconfitte consecutive la Givova ritrova sorriso e punti e lo fa dopo aver battuto una Venezia reduce dal successo in Eurocup. In una partita bellissima ed equilibrata alla base del successo gialloblù ci sono le percentuali impressionanti del 51,5% fuori dal pitturato e del 93,3% ai liberi, nonostante una Reyer perfetta in lunetta (100% di realizzazione) e la bella partita di Watt e Parks. 25 i punti a referto per Okoye e ottimo debutto in casacca gialloblù per Hannah con 16 punti, 18 punti invece il bottino di Kruize Pinkins.

È Okoye ad avviare le marcature, Willis pulito alla prima gita in lunetta, lo stesso vale lato Scafati per Pinkins. Il primo canestro pesante di serata firmato Okoye interrompe il break di Watt. Centri da fuori per Logan e Granger, Watt e Parks firmano il sorpasso Reyer. Gran gioco da 3 per Willis, i punti dall’area di Rossato anticipano la bella tripla di Granger. Rossato accorcia, Parks ancora perfetto in lunetta. Hannah si presenta al suo nuovo pubblico con un bell’assist servito a Pinkins, Tessitori colpisce dall’area e Hannah sulla sirena piazza la sua prima tripla in casacca gialloblù e fissa il punteggio sul 19-23 a fine primo quarto.

Polveri bagnate per i primi 2’ di seconda frazione, Rossato riaccende la partita con una gran tripla, Tessitori risponde dall’area. Okoye ristabilisce l’equilibrio col centro da 3 punti, Brooks anticipa il 5-0 firmato Okoye. Logan con l’aiuto del tabellone, Bramos piazza la tripla e poi commette infrazione su Logan, 3 punti dalla distanza anche per Willis. Rossato firma dall’area, Willis commette antisportivo e Okoye non fallisce i liberi. Sul possesso successivo Rossato porta la Givova sul +6. Anche Spissu e poi Okoye trovano due triple bellissime che accendono la gara, Watt realizza. L’ultimo possesso Umana si spegne in un nulla di fatto con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 44-40.

La tripla di Stones apre la ripresa, Watt e Spissu con un 7-0 ristabiliscono l’equilibrio. I punti di Willis portano momentaneamente avanti gli ospiti ma Pinkins piazza la tripla. Parks trova un gran gioco da 3, Spissu risponde a Thompson, che poi ristabilisce l’equilibrio. Hannah fa 2/2 ai liberi e poi segna dall’area, Parks firma la tripla e Okoye fa lo stesso. Parks colpisce in lunetta, Hannah da fuori e ancora Parks mantiene l’Umana a contatto chiudendo il terzo quarto sul 64-63.

Bramos apre l’ultima frazione di gara con la tripla del sorpasso, Watt in schiacciata porta gli ospiti sul +4. Pinkins dall’area, Granger colpisce i padroni di casa. Watt prima che Pinkins trovi ancora la tripla, fa lo stesso Riccardo Rossato che porta di nuovo avanti i suoi. Controsorpasso firmato Spissu a cui viene poi fischiato antisportivo. La Givova sfrutta il libero ma non il possesso, Bramos riporta a distanza Venezia, Okoye va a schiacciare. Granger ritrova il centro da fuori, fa lo stesso Pinkins. Watt si fa sentire all’interno del pitturato, Hannah trova una tripla clamorosa e Pinkins dalla lunetta riporta avanti Scafati a 1’30’’ dal termine. Hannah non sbaglia in lunetta, Granger realizza in area. Venezia gestisce male il possesso del possibile sorpasso, Scafati va in lunetta a 6’’ con Stones che fa 1/2 e mantiene i padroni di casa a sole 2 distanze di vantaggio. L’ultimo possesso di Venezia si esaurisce con un tiro mal calibrato, Okoye dalla lunetta chiude la gara sull’ 89-85.