La grinta di Varese si abbatte su Reggio Emilia

Una convincente Varese si impone su una Reggio Emilia che non è mai stata in partita, merito di una Openjobmetis che ha sfruttato al meglio le sue qualità balistica da 3 punti ma anche trovando sempre glòi uomini giusti al momento giusto. Guidati da un Ross da 18 punti e 6 assist, l’americano ha messo in ritmo prima uno poi l’altro i suoi compagni. Per Reggio continua il momento no, terza sconfitta consecutiva in campionato, segni di miglioramento sono venuti da Robertson autore di 23 punti miglior marcatore della serata.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Reuvers ,Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Openjobmetis : Ross, Woldetensae, Brown, Owens, Johnson

Primo quarto : Pronti via a Owens schiaccia la prima palla per Varese, Reggio impiega 3 tentativi per andare a canestro con Anim, primo sorpasso Reggio con la tripla di Cincarini, subito replicata da Woldetensae 7-9. Molto complicata la manovra in attacco per Reggio mentre Varese arriva al canestro senza problemi, sul canetro di un Woldetensae dimenticato in area Menetti chiama il suo primo minuto 7-14. Reggio con Cinciarini e Diouf riesce a ridurre lo svantaggio mentre è ancora Woldetensae a colpire dalla lunga distanza 13-19 al 7°. Nel finale un bel assist di Robertson per Diouf che mette sulla sirena il meno 2 a 50 secondi dalla fine, Owens trova un’autostrada e mette il 18-22 finale.

Secondo quarto : Tanti minuti in campo per Cipolla che riesce a limitare Ross ma sulla tripla dell’americano, Menetti lo toglie per Cincirini, si incrive a bersaglio anche Caruso con un tripla per 21-28. Varese avrebbe la possibilità di allungare ma spreca varie volte il tiro dalòla lunga distanza, Reggo dal canto suo in attacco fatica terribilmente. Dopo le prime tre triple non si segna più, sblocca il risultato Reuvers con un libero. L’entrata in campo di Ferrero procura ben 6 liberi il quale ne mette 5/6 e porta Varese al + 7 26-33. Ross si trova con 2 metri di libertà e non perdona e Menetti chiama il suo secondo minuto sul 30-38 a 2 minuti dalla fine, srriva il +10 ospite con la tripla di Reyers 31-41. Nel finale 2 liberi di Johnson fissano il risultato sul 34-43.

Terzo quarto: Avvio di quarto spumeggiante con le squadre che vanno ripetutamente a canestro, con Varese che tira dalla lunga distanza, a bersaglio con Ross, Reggio trova canestri con Olisevicius e Cinciarini, 40-48. Cominciano a pesare i falli in casa reggiana, 4 per Cinciarini e Cipolla, come Reggio si avvicina un po viene subito ricacciata indietro, questa volta sono le triple di Woldetensae e Johnson, minuto per Menetti 44-56. Johnson deve lasciare il campo per un infortunio alla caviglia sinistra al suo posto De Nicolao, Reuvers infila sua prima tripla ma Reyers rimette il doppio vantaggio ospite 49-60 a 3 minuti dalla fine. De Nicolao ruba una palla in attacco nelle mani di Reuvers e deposita il + 16 Openjobmetis, ci prova Olisevicius a ridurre lo svantaggio e con Diouf abile a depositare una palla vagante si chiude il quarto sul 56-67.

Quarto quarto : L’ultimo quarto si chiude con le 2 triple di Brown inframezzati dall’entrata di Anim, Varese sembra in controllo in quanto non fa mai avvicinare Reggio tenendola sempre a debita distanza. Guidati da un Ross positivo sia in attacco che in difesa porta Varese senza patemi d’animo alla vittoria per 81-87.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – OPENJOBMETIS VARESE 81-87 ( 18-22,34-43,56-67 )

Unahotels: Robertson 23 ,Funferburk ,Anim 13 ,Reuvers 12 ,Hopkins 6,Cipolla ,Belloni, Vitali ,Stefanini ,Cinciarini 14,Olisevicius 7,Diouf 6. Allenatore Menenetti

Openjobmetis : Ross 18 ,Woldetensae 17 ,De Nicolao 3,Reyes 17,Librizzi ,Virginio ,Ferrero 5,Brown 11,Caruso 5,Owens 7 ,Johnson 7 . Allenatore Brase