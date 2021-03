La panchina De’ Longhi fa la voce grossa, Fortitudo KO al Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET – LAVOROPIU’ FORTITUDO BOLOGNA 84-78 (24-21, 44-41, 60-61)

TREVISO:

BOLOGNA:

I QUINTETTI

Treviso: Russell, Piccin, Sokolowski, Akele e Mekowulu.

Bologna: Fantinelli, Banks, Saunders, WiThers e Hunt.

PRIMO PERIODO

Dopo una prima fase di studio da parte di entrambe le formazioni, Treviso tenta di prendere in mano le redini del gioco con Russell che riprende da dove aveva lasciato settimana scorsa contro Reggio. Nel frattempo Dalmonte deve gestire un Hunt con due falli dopo appena 90 secondi di gioco. Entrambi i coach fanno saggiare il parquet anche alle seconde linee e all’alba degli ultimi due minuti Treviso è avanti di 8 lunghezze e la Effe decide di chiamare time out (20-12). La Fortitudo trova una tripla importante di Aradori, ma il coniglio dal cilindro lo esce Menetti e si chiama Vildera: il lungo ex Venezia trova 6 importantissimi punti che permettono alla De’ Longhi di mantenere il vantaggio sui due possessi. La frazione si chiude con il long two dell’eterno Aradori che vale il 24-21 alla prima pausa.

SECONDO PERIODO

Bologna parte decisa e aggressiva, a Menetti bastano due azioni per chiamare un aimmediato time out (24-23, 9:00). Al rientro in campo Toté riporta i sue in parità dalla lunetta, ma chi è davvero caldo in questa fase è Banks che regala ai suoi il +2 (24-26). I ragazzi in blu sono on fire e il parziale dice 0-9 per gli ospiti, a chiuderlo ci pensa Mekowulu dalla lunetta, ma la musica è decisamente cambiata (26-30). La De’ Longhi è passiva e in balia degli eventi, in attacco non propone alternative al 1on1 e in difesa perde sempre una rotazione. A prendere in mano i ragazzi in bianco ci pensano Imbrò e Akele con 8 punti consecutivi che valgono il nuova +1 per i padroni di casa (34-33). I felsinei non ci stanno, in particolare Aradori che segna 7 punti consecutivi riportando i suoi a +6. La risposta immediata arriva dal solito Imbrò, ormai è un duello dall’arco tra le due guardie (39-42, 1:45). Gli ultimi 105 secondi vedono un unico canestro per parte e alla fine del primo tempo il tabellone dice 41-44, questa volta è l’Aquila in vantaggio di 3 lunghezze.

TERZO PERIODO

La De’ Longhi rientro in campo in stato di torpore, ma la sveglia la suona a tutto volume il giovane Piccin con una tripla fondamentale. L’unico vero problema per i bolognesi è la situazione falli dei propri lunghi, infatti Cusin in apertura del periodo commette il suo quarto fallo, facendo compagnia ad Hunt con 3 e Toté con 2. Sulle ali di un Fantinelli particolarmente ispirato, fin qui 7 assist, la Lavoropiù vola prima a +8 e poi a +10 con i due punti di Aradori, che costringono Menetti al time out (49-59, 2:15). La Effe tuttavia fa i conti senza l’oste, il neolaureato Vildera in serata di grazia che scuote i suoi con altri due canestri, L’inerzia sembra cambiata come testimonia la tripla di Lockett, ora il parziale trevigiano è di 9-0. All’ultima sirena il punteggio è sul 60-61 per l’aquila scudata.

QUARTO PERIODO

Come contro reggio, Menetti prova a scompaginare le carte alternando difesa a zona e a uomo. Negli occhi di entrambe le formazioni si vede più la paura di perdere che la voglia di vincere. Nelle file trevigiane l’unico che ci mette la garra è il dottor Vildera che con un tap in riporta i suoi in vantaggio provando a smuovere gli animi dei compagni (68-66). La situazione si è ribaltata, ora è TVB a +6 grazie ai 14 punti del lungo montbellunese (72-66). Il parziale trevigiano è inarrestabile: con due triple consecutive ora i padroni di casa sono a +10. Aradori non ci sta e piazza la tripla del -7 (80-73), ma il cronometro ora è alleato della De’ Longhi. La partita però è tutto fuorché finita, la Effe torna a -2 con 5 punti in fila, a rispedirla indietro ci pensa Imbrò co un 2 su 2 dalla lunetta (82- 78, 00:20). Finisce con altri due liberi di Imbrò che valgono la vittoria finale per Treviso per 84-78.

MVP BASKETINSIDE

Giovanni Vildera