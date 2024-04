La Reyer Venezia fa suo il derby Veneto, Treviso ci prova, ma cade al Taliercio

Orogranata, privi di Spissu, vittoriosi in un Taliercio sold out. Grande prova di Casarin e Parks. Per Treviso non basta un ottimo Bowman.

Quintetto Venezia: De Nicolao, Tucker, Casarin, Simms, Kabengele.

Quintetto Treviso: Robinson, Bowman, Allen, Olisevicius, Paulicap

PRIMO PERIODO

Inizio con i giri alti con triple da una parte e dall’altra per il 8-8 dopo 4’. Continua la pioggia di triple, soprattutto in csa Treviso con Allen che firma il 12-15 con 5’40’’ dal primo mini intervallo. Venezia rimette il naso davanti con Wiltjer sul 19-17 con 2’40’’ da giocare. Ultimo possesso del quarto per Treviso con la doppia tripla di Harrison che si spegne sul ferro per il 21-19.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto nel segno di Parks che spinge i suoi al primo tentativo di fuga sul 26-19 dopo 1’30’’. Continua lo show personale di Parks sia in attacco che in difesa per il 31-21 dopo 3’. Treviso in rottura prolungata grazie alla difesa orogranata per il 35-22 dopo 4’. Da Parks a Casarin e la storia non cambia con due giocate spettacolari dell’azzurro per il 45-28 con 2’ dall’intervallo lungo. Ultimo possesso per Venezia che con Heidegger chiude il primo tempo sul 52-36.

TERZO PERIODO

Continua a correre Venezia anche ad inzio del terzo quarto sul 58-40 dopo 4’. Treviso prova la reazione con la tripla di Mezzanotte per il 58-46 a metà del quarto. Seconda parte del quarto spezzatato dai tanti fischi della terna con l’uscita temporanea di Casarin per crampi sul 63-48 entrando negli ultimi 3’. Venezia in controllo con Treviso che comunque ci prova. Ultimo possesso con per la Nutribullet con il runner di un opaco Harrison che si spegne sul ferro per il 67-48.

QUARTO PERIODO

Parte fortissimo Treviso che con tre triple di fila costringe Spahija al time out immediato sul 67-57 dopo 1’30’’. Treviso continua a provare a restare a contatto scendendo sotto la doppia cifra di svantaggio sul 76-67 con 4’30’’ dalla sirena finale. Treviso non molla

Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso 91-78

Parziali: 21-19; 52-36; 67-48.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori, Heidegger, Casarin, De Nicolao, Janelidze, KAbengele, Parks, Brooks, Simms, Wiltjier, Vanin, Tucker. All.re Spahija

Nutribullet Treviso: Bowman, Zanelli, Harrison, Torresani, Faggian, Robinson, Scandiuzzi, Mezzanotte, Allen, Camara, Olisevicius, Paulica. All.re Vitucci