La Reyer Venezia fa suo il derby veneto, Verona si arrende al Taliercio

Torna subito alla vittoria la Reyer Venezia che supera Verona nel secondo derby veneto consecutivo. Decisiva la difesa e ben 6 uomini in doppia cifra.

Quintetto Venezia: Spissu, Granger, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Verona: Cappelletti, Anderson, Sanders, Johnson, Smith.

PRIMO PERIODO

E’ una tripla di Spissu ad aprire il derby veneto a cui risponde subito Smith da sotto. Venezia alza subito il muro difensivo e in attacco colpisce da fuori in rapida successione per il 10-2 dopo 4’. Verona pian piano rientra a contatto sul 14-10 grazie alle giocate dell’ex Casarin e ad un concreto Smith. Reazione oroganata con una super schiacciata di Parks per il +9 con poco più di un minuto da giocare. Ultimo possesso del quarto per Verona con la tripla di Candussi che si spegne sul ferro per il 19-11.

SECONDO PERIODO

Parte subito forte Venezia con l’energia di Tessitori e le giocate di Willi sul 25-12 dopo quasi 3’ del quarto. Con 5’40’’ da giocare si iscrive a referto anche Freeman per il nuovo massimo vantaggio orogranata sul 30-14. Verona fatica a trovare soluzioni facili grazie alla difesa messa in campo da coach De Raffaele, trovando canestri solo dalla lunetta per il 35-23 con 2’ dall’intervallo lungo. Utimo possesso del primo tempo per Verona con Cappelletti che trova la tripla che chiude il primo tempo sul 37-28.

TERZO PERIODO

Parte ancora forte Venezia, con Verona che paga la pessima serata ai liberi per il 42-30 dopo 2’30’’ di gioco. Spissu orchestra l’attacco orogranata per il nuovo massimo vantaggio con il canestro di Tessitori sul 52-25 con 4’15’’ dall’ultimo mini intervallo. Si accende Bortolani che con 7 punti di fila prova a riportare a contatto i suoi sul 56-42 entrando negli ultimi 2 minuti. Attimi di apprensione per ul colpo subito da Bortolani. Fortunatamente il talento brindisino si alza dopo l’intervento dei medici. Ultimo possesso per Verona che trova con Smith il tap-in che chiude il terzo quarto sul 59-47.

QUARTO PERIODO

Venezia controlla l’ultimo quarto senza mai far rientrare in partita Verona

Umana Reyer Venezia – Tezenis Verona 80-57

Parziali: 19-11; 37-28; 59-47.

Tabellini

Umana Reyer Venezia: Tessitori 10, Spissu 11, Parks 14, Freeman 10, Bramos, De Nicolao 2, Granger8, Chillo, Willis 11, Chapelli, Vanin ne, Watt 14. All.re De Raffaele

Tezenis Verona: Cappelletti 12, Smith 6, Holman 4, Ferrari ne, Casarin 3, Bortolani 9, Candussi 1, Rosselli ne, Anderson 4, Udom, Sanders4. All.re Ramagli

Spettatori: 3.374