La Reyer Venezia ritorna a correre, Scafati resiste, ma cade al Taliercio

Orogranata tornano alla vittoria in campionato dopo la sconfitta di Trento. Decisivo lo strappo nell’ultimo quarto guidato da Tucker e Spissu.

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Parks, Simms, Tessitori.

Quintetto Scafati: Robinson, Rossato, Rivers, Gentile, Pinkins.

PRIMO PERIODO

Primo canestro della partita è di Rossato che fa esplodere la piogga di pelouche per il Teddy Bear Toss organizzato dalla società orogranata. Inizio del quarto in equilibrio con Venezia che a metà del quarto prova ad alzare i giri con Tucker e Tessitori per il +5. Logan tiene però a contatto i suoi con due triple in rapida successione per il 16-12 con 2’ da giocare. Sims fa esplodere il Taliercio con un schiacciata al volo su rimbalzo. Ultimo possesso del quarto con il tiro di Wiltjer che si spegne sul ferro per il 18-15.

SECONDO PERIODO

Inizio del secondo quarto nel nome di Gentile che riporta avanti i suoi sul 18-19 dopo 1’30’’ di gioco. Punteggio basso e punggio in equilibrio con Simms che prova a dare la scossa con 5 punti consecutivi per il 25-21 con 4’23’’ dall’intervallo lungo. Finale di quarto con il duo Tucker e Spissu che fanno saltare in piedi il Taliercio per il 36-28.Venezia non concede più nulla a Scafati che fatica a trovare soluzioni semplici e chiude il primo tempo avanti sul 40-29.

TERZO PERIODO

Parte decisamente meglio Scafati che con Robinson prima e Gentile poi si riavvicina sul 42-35 dopo 2’30’’. Quarto finora spezzettato e punteggio bloccato sul 49-42 a metà del periodo. Punteggio basso e cattive percentuali con Scafati che resta comunque a contatto sul 51-46 con 2’30’’ dall’ultimo mini intervallo. Finale di quarto in equilibro con il terzo periodo che si chiude sul 55-49.

QUARTO PERIODO

Inizio dell’ultimo quarto sulla falsariga del quarto precedente con Tucker che prova a trascinare i suoi con la solita energia sul 66-53 a metà del quarto. Scafati entra ora in rottura prolungata e Venezia ne approfitta con il trio Tucker, Spissu e Simms per il 73-55 con 4’ da giocare. Stavolta è la spallata decisiva e Scafati non riesce più a reagire e scivola sotto di 20 e consegna la vittoria agli orogranata.

Spettatori: 3.238

Parziali: 18-15; 40-29; 55-49.

Umana Reyer Venezia – Givova Safati 83-59

Umana Reyer Venezia: Spissu 19, Tessitori 10, Casarin 2, De Nicolao, O’Connell ne, Janelidze ne, Parks 4, Brooks, Simms 13, Wiltjer 9, Brown Jr 9, Tucker 17. All.re Spahija

Givova Scafati: Morvillo ne, Imade ne, Gentile 9, Mouaha, Pinkins 9, Rossato 9, Logan 9, Robinson 6, Rivers 2, Nunge 11, Pini 4. All.re Boniciolli