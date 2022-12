La Reyer Venezia riprende la corsa anche in campionato, Brescia cade al Taliercio

In un clima da playoff la Reyer Venezia, guidata da un super De Nicolao riprende a vincere anche in campionato contro un ottima Brescia che si arrende solo nel finale

Quintetto Venezia: Spissu, Freeman, Moraschini, Willis, Watt.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase.

PRIMO PERIODO

Tripla di Watt e via al lancio di peluche per l’iniziativa del Teddy Bear Toss. Ancora Watt e Morsaschini spingono gli orogranata sul 8-2. Reazione di Brescia con Moss e Cournooh per il 8-10 dopo 4’. Punteggio in equilibrio a metà del quarto sul 16-14. Odiase inizia ed essere un problema per la difesa orogranata che spinge i suoi sul 18-23 entrando negli ultimi 2’. Finale di quarto spezzetato, con ultimo possesso per Venezia con la tripla di Brooks che si spegne sul ferro per il 20-25.

SECONDO PERIODO

Brescia prova a scappare via, ma capitan De Nicolao con Parks tengono a contatto i padroni di casa. La tripla di Tessitori fa esplodere il Taliercio e porta di nuovo avanti la Reyer sul 31-30 dopo 3’. Gabriel impatta sul 34-34 a metà del quarto. Ancora Gabriel, già a quota 9 punti, con una tripla firma il 34-39 entrando negli ultimi 2’. Venezia non molla e sulle spalle di Spissu impatta sul 44-44 con 24’’ dall’intervallo lungo. Ultimo possesso Brescia che trova un’altra tripla con super Gabriel che chiude il primo tempo sul 44-47.

TERZO PERIODO

Punteggio in equilibrio anche ad inizio del terzo quarto con Gabriel da una parte e Moraschini dall’altra per il 52-53 dopo 4’. Nuovo break per Brescia sulle ali di Massinburg con Venezia che per il momento resiste sulle giocate di Watt e Moraschini per il 58-59 entrando negli ultimi 2’. Palla persa di Watt e Della Valle ne approfitta con la tripla del +6 con 1’ dall’ultimo intervallo. Ultimo possesso per Brescia, ma Granger recupera su Nikolic e chiude il quarto sul 58-64.

QUARTO PERIODO

Parte forte Brescia con Massinburg e Della Valle che spingono i suoi fino al +9, ma Venezia e Brooks reagiscono infiammando il Taliercio per il 70-72 dopo 3’30’’. Finale di partita spezzettato con diversi fischi della terza con l’intesità e tempertura che salgono al Taliercio sul 72-75 con 3’ dalla sirena finale. Temperatura che sale ancora dopo un gioco da 3 punti di Watt e la tripla di Brooks per il 78-75 con 1’55’’ dalla fine. Brescia ci prova, ma niente da fare contro la difesa orogranata. Spissu con la tripla manda i titoli di coda.

Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 82-79

Parziali:

20-25; 44-47; 58-64.

Spettatori: 3.016

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 9, Spissu 10, Parks 4, Freeman 2, Sima ne, Moraschini 12, De Nicolao 11, Granger, Chillo ne, Brooks 9, Willis 7, Watt 18. All.re De Raffaele

Germani Brescia: Gabriel 15, Tanfoglio ne, Massinburg 13, Nikolic 2, Della Valle 14, Cobbins, Odiase 6, Burns, Laquintana 2, Cournooh 13, Moss 7, Akele 7. All.re Magro