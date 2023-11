La Reyer Venezia soffre, ma supera una Brindisi mai doma che si arrende solo nel finale

Torna alla vittoria in campionato la Reyer Venezia che supera una mai doma Brindisi che resta ancora ferma senza vittorie in LBA.

Quintetto Venezia: Spissu, Casarin, Tucker, Simms, Tessitori.

Quintetto Brindisi: Sneed, Riismaa, Kyzlink, Laszewski, Bayehe.

PRIMO PERIODO

Parte forte Brindisi con Laszewki per il 5-9 dopo 2’30’’. Pronta la reazione orogranta con le giocate di Simms e Spissu, ma Bayehe si fa sentire sotto i tabelloni per il 12-13 dopo 4’. Brindisi prova a dare prima spallata alla partita con le foolate di Sneed per il 12-22 con 3’40’’ dal primo mini intervallo. Altra reazione di Venezia che con Simms e Brown Jr torna a contatto sul 19-22 con 2’28’’ da giocare. Finale di quarto in equilibrio con Brindisi che chiude avanti sul 21-24.

SECONDO PERIODO

Sneed continua ad essere un problema per Venezia e tiene Brindisi avanti sul 28-30 dopo 2’30’’. Tucker impatta sul 34-34 con 4’30’’ dall’intervallo lungo. Ancora Tucker a spostare inerzia della partita per il 38-34 entrando negli ultimi 3’ del primo tempo. Venezia alza il muro difensivo e Brindisi fatica a trovare soluzioni facili e scivola sul 43-34 con 2’ dal intervallo. Sneed è l’unico a tenere in vita l’attacco di Brindisi che chiude il primo tempo sotto sul 48-38.

TERZO PERIODO

Brindisi parte forte prova si riporta sottolo con le triple di Sneed, Laszweski e Riismaa per il 52-51 dopo 3’ che costringe al time out coach Spahija. Terzo quarto nel segno dell’equilibrio con Brindisi che torna avanti sul 57-58 con la tripla di Laszweski con poco piu di 3’ da giocare. Finale di quarto fatto di sorpassi e contro sorpassi con Brindisi che chiude avantin sul 59-60.

QUARTO PERIODO

Ultimo qurto che inizia ad alta intesità con punteggio sempre in equibrio sul 66-65 dopo 3’. Venezia prova a scappare sul + 5 grazie alla difesa e la fisicità di Simms, ma Brindisi non molla e si avvicina sul 70-67 a metà del quarto. Brown Jr fa esplodere il Taliericio per il 77-71 con 2’ da giocare. Finale spezzetato dalla terna e dai challenge chiesto dai due coach. Brindisi ci prova, ma perde anche Bayehe per infortunio e non riesce più ad avvicinarsi e la vittoria va a Venezia con Spissu che chiude la contesa.

Spettatori: 3.305

Parziali: 21-24; 48-38; 59-60.

Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi 79-71

Umana Reyer Venezia: Spissu 10, Tessitori 4, Casarin, De Nicolao 4, O’Connell 2, Janelidze ne, Brooks 2, Wiltjer 7, Iannuzzi ne, Brown Jr 15, Tucker 21. All.re Spahija

Happy Casa Brindisi: Morris 2, Mitchell 2, Malaventura ne, Buttiglione ne, Guadalupi ne, Sneed 21, Laszweski 15, Riismaa 15, Seck ne, Lombardi 4, Bayehe 9, Kyzlink 3. All.re Sakota