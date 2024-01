La Reyer Venezia torna a correre, vittoria di forza contro Trento

Orogranata riprendono la corsa in campionato dopo l’eliminazione in EuroCup. Grande prova di squadra per i ragazzi di coach Sphaija.

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Casarin, Simms, Tessitori.

Quintetto Trento: Hubb, Baldwin, Alviti, Grazulis, Biligha.

PRIMO PERIODO

Ritmi alti fin da subito con Trento avanti sul 4-5 dopo 2’. A metà del quarto Venezia prova a dare prima zampata sul 15-10. Tucker alza i giri del motore orogranata trovando Spissu dall’angolo per il 20-13 con 3’ da giocare. Trento fatica a restare a contatto e trova canestro solo con Grazulis che chiude il primo quarto sul 22-15.

SECONDO PERIODO

Venezia continua a correre con De Nicolao a dettare tempi con Heidegger e Wiltjer per il 30-19 dopo 3’. Ancora un Heidegger on fire spinge i suoi con la terza tripla personale per il 40-22 a metà del quarto. Seconda metà del quarto con Venezia che non riesce a dare spallata decisiva e Trento ci prova e chiude secondo tempo sotto sul 44-29.

TERZO PERIODO

Trento continua anche ad inzio quarto la rimonta, ma Spissu e Tucker respingono Alviti & C sul 54-39 dopo 4’. Venezia alza il muro difensivo costringendo Trento a soluzioni forzate e a scivolare sul 62-45 entrando negli ultimi 2 minuti. Orogranata che provano a dare spallata con Wiltjer che chiude il quarto sul 68-47.

QUARTO PERIODO

Utimo quarto in controllo con Venezia che tiene sempre a distanza di sicurezza Trento e torna cosi subito alla vittoria dopo la pesante eliminazione in EuroCup.

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 93-68

Parziali: 22-15; 44-29; 68-47.

Spettatori: 3.331

Umana Reyer Venezia: Spissu 17, Tessitori 9, Heidegger 15, Casarin 10, De Nicolao 3, O’Connell 2, Janelidze, Brooks 9, Simms 6, Wiltjer 8, Tucker 14. All.re Spahija.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 7, Stephens 3, Hubb 7, Alviti 16, Conti ne, Forray 7, Cooke Jr 2, Udom 1, Biligha 8, Grazulis 10, Baldwin 7. All.re Galbiati