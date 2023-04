La Reyer Venezia vince e convince contro Varese, infilata la 7 vittoria di fila in campionato

Coach Spahija mette in campo una difesa monstre che ferma il miglior attacco del campionato. Per Venezia ennesima prova super di Tessitori e Parks.

Quintetto Venezia: Granger, Parks, Bramos, Willis, Tessitori.

Quintetto Varese: Ross, Woldetensae, Brown, Owens, Johnson.

PRIMO PERIODO

Ritmi alti fin dall’inzio per il 8-5 dopo 2’30’’ di gioco. Venezia prova a tenere il pallino del gioco con le fiammate di Parks e la fisicità di Tessitori, ma Varese resta a contatto con Ross per il 12-8 dopo 4’. Varese si accende dall’arco con due triple in fila di Brown e Woldetensae che impatta sul 14-14. Cambio in regia per Venezia con Spissu che alza i giri mettendo in ritmo i suoi per il 18-16 entrando negli ultimi 2 minuti. Ultimo possesso per Venezia con Spissu che trova il palleggio arresto e tiro che chiude il primo quarto sulla sirena sul 23-18.

SECONDO PERIODO

Parte bene Venezia con un super Tessitori anche in veste di assistman per De Nicolao che firma il 28-22 dopo 3’. Varese si affida a Woldetensae per restare a contatto, ma è ancora Tessitori ad essere un problema per i biancorossi con Brase costretto al time-out sul 33-25 con 6’ dall’intervallo lungo. Ancora Tessitori a fare sportellate con Caruso che però risponde colpo su solpo per il 40-32 con 2’30’’ da giocare. Per Varese è il folletto Ross a spingere i suoi e a non far scappare Varese. Ultimo possesso del quarto per Varese che con Brown non trova la via del canestro e il primo tempo si chiude sul 42-36.

TERZO PERIODO

Parte subito forte Venezia con ancora Tessitori al comando delle operazioni per il nuovo massmo vantaggio sul 48-36 dopo 2’. Con 5’50’’ da giocare arriva la giocata della serata con stoppata di Tessitori, contropiede di Spissu, alzata per Parks e Taliercio che esplode per il 52-39. Varese fatica a contenere le folate orogranata, ma si aggrappa a Brown che riporta sotto la doppia cifra di svantaggio i suoi sul 55-46 con 4’ dall’ultimo mini intervallo. Si entra negli ultimi 2’ con le scorribande di Ross che mettono in difficoltà Venezia per il 57-50. Finale di quarto con i contatti che aumentano e fischi dimunuiscono e Brooks chiude il terzo quarto sul 63-53.

QUARTO PERIODO

Parte subito forte Varese con un 5-0 Johnson che riporta sul -5 i suoi. Risposta d’orgoglio con capitan Bramos per il 70-58 dopo 3’. Ancora Bramos a far saltare il Taliercio a seguire con Willis che da solo firma il nuovo massimo vantaggio suol 75-58 con 6’26’’ da giocare. Varese fatica a trovar soluzioni in attacco e scivola, sotto il colpi di Brooks e Tessitori sul 92-68 con 2’ da giocare. Finale ricco di nervosismo con Brooks e Caruso diretti interessati. Ad avere la peggio e l’ala orogranta che viene espulso con 1’30’’ dalla sirena finale. Varese prova l’ultimo sforzo, ma gli orogranata resistono e portano a casa un’importantissima vittoria in chiave playoff.

Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese 92-81

Parziali:

23-18; 42-36; 63-53.

Spettatori: 3.393

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 20, Spissu 2, Parks 23, Ray, Bramos 9, Moraschini 7, De Nicolao 7, Granger 2, Chillo, Brooks 10, Willis 12. All.re Spahija

Openjobmetis Varese: Ross 25, Woldetensae 6, De Nicolao 4, Librizzi 6, Virginio 3, Ferrero, Brown17, Caruso 12, Owens 2, Johnson 6. All.re Brase