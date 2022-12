La Reyer Venezia vince e convince nel boxing day, Sassari si arrende solo nel finale

In un Taliercio sold out la Reyer Venezia vince contro una Sassari che si arrende solo nel finale. Per Venezia fondamentale il rientro di capitan Bramos e l’energia di Parks.

QUINTETTO VENEZIA: Spissu, Granger, Bramos, Willis, Watt.

QUINTETTO SASSARI: Robinson, Kruslin, Bendzius, Jones, Sthepens.

PRIMO PERIODO

Mani fredde almeno all’inizio con Sassari sul 2-3 dopo 3’. Mani che riscaldano subito con un susseguirsi di triple da una parte e dall’altra per il 12-11 con 4’16’’ dal primo mini intervallo. Granger e Watt alzano i giri dell’attacco orogranata con Venezia sul 18-14 entrando negli ultimi 2’. Reazione di Sassari che un parziale di 7-0 chiude con Bendzius il primo quarto sul 18-21.

SECONDO PERIODO

Continua il break di Sassari con Diop per il nuovo massimo vantaggio sul 18-23. La tripla di Spissu sulla sirena del 24’’ ferma il parziale della Dinamo. Venezia che fatica a trovare continuità con Sassari che rimane avanti sul 25-30 dopo 4’. La “svolta2 arriva con capitan Bramos che con 5 punti di fila impatta sul 30-30 con 4’29’’ dall’intevallo lungo. Punteggio in equilibrio entrando nell’ultimo minuto. Ancora Bramos a tenere avanti i suoi. Ultimo possesso per Sassari che trova un canestro facile da sotto con Dowe che chiude il primo tempo sul 39-39.

TERZO PERIODO

Partita ancora in equilibrio anche all’inzio del secondo tempo con Watt da una parte e Bendzius dall’altra per il 47-47 dopo 4’. Due triple di Bendzius riportano avanti Sassari a metà del quarto. Sale però la difesa orogranata e anche la temperatura al Taliercio sulle giocate di Parks e Granger per il break di Venezia sul 56-51 entrando negli ultimi 2’. Finale di quarto tutto a firma Jordan Parks con due rimbalzi difensivi ad altezze per pochie la tripla che chiude il quarto sul 61-53.

QUARTO PERIODO

Parte subito forte Sassari che dimezza lo svantaggio dopo soli 26’’ sul 61-57. Intensità che si alza e con Venezia che prova a tenere a distanza di sicurezza Sassari. E’ ancora Parks ad incendiare il Taliercio con una super stoppata su Robinson e sul ribaltamento arriva la giocata di Tessitori per il 69-60 con 7’21’’ da giocare. Sassari fatica a trovare soluzioni sempolici grazie anche alla difesa orogranata con Parks e Granger su tutti e la Reyer vola sul 76-66 con 4’ da giocare con la tripla di Willis. Finale nervoso per la panchina sassarese con l’espulsione per Bucchi per doppio tecnico in rapida successione. Venezia controlla fino alla fine e fa suo il boxing day in un Taliercio festante

Umana Reyer Venezia – Dinamo Sassari 86-76

Parziali:

18-21; 39-39; 61-53.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 4, Spissu 13, Parks 4, Freeman 6, Bramos 6, De Nicolao 6, Granger 15, Chillo, Willis 12, Chapelli ne, Vanin ne, Watt 22. All.re De Raffaele

Dinamo Sassari: Jones 6, Pisano ne, Robinson 11, Dowe 16, Kruslin 10, Gandini 4, Devecchi 2, Chessa 2, Stephens 3, Bendzius 12, Raspino, Diop 10. All.re Bucchi.