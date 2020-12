La rivalsa di Totè e della sua Fortitudo contro la Carpegna Prosciutto Pesaro

Nell’anticipo dell’undicesima giornata, scendono in campo due squadre storiche e rivali, la Victoria Libertas e la Fortitudo. Se non ci fossero abbastanza motivazioni, ci pensano gli ex di serata, a rendere questo incontro più delicato: Dalmonte (con cui Pesaro ha raggiunto la semifinale scudetto prima delle ultime 8 stagioni tribolate), Totè (che fa valere la legge dell’ex e si riscatta alla grande rispetto ad un avvio personale di campionato opaco) di Bologna, e Repesa e Delfino (entrambi ex Fortitudo tra gli anni 2002 e 2004, con l’allenatore che è rimasto nel capoluogo emiliano anche l’anno successivo portando la sua squadra allo scudetto). In campo si è vista una Fortitudo sempre al comando, non sfruttando però le opportunità di allungo che si sono presentate; la distanza tra le due squadre è sempre stata risicata, con qualche sorpasso e controsorpasso a cui la squadra ospite ha saputo rispondere con maggiore carattere, tornando a vincere dopo quasi due mesi dall’ultima vittoria in campionato

Quintetti:

Pesaro: Robinson, Massenat, Delfino, Filipovity, Cain

Bologna: Banks, Fantinelli, Aradori, Withers, Happ

1° QUARTO: Pesaro parte con un gioco dinamico, a cui la Fortitudo risponde con uno più costruito che trova i primi punti dalla lunetta. Sfruttando una difesa molto permissiva, Happ segna il 6-9 dopo 3 minuti, ma poco dopo la squadra bolognese concede a sua volta facili incursioni a Delfino, uno dei tanti ex di serata. Whiters mantiene i suoi in vantaggio sul 13-14 al 6′, la Carpegna Prosciutto prova a ricucire ma non va mai oltre il -1 non concretizzando le ipotesi di vantaggio. Le difese si fanno via via più aggressive, gli attacchi individuali prendono il sopravvento con Banks che scheggia due volte i tabelloni e Saunders è l’unico a trovare il fondo della retina creando i 5 punti che chiudono la frazione sul 15-21

2° QUARTO: Mancinelli si iscrive alla partita con una tripla, ma lo stesso fa Massenat con un gioco da 4 punti, a cui ne aggiunge 2 qualche azione più tardi. I 10 giocatori in campo sembrano dimenticare ogni fondamentale di pallacanestro lasciando drammaticamente invariato il punteggio di 21-24. La guardia pesarese si carica i suoi sulle spalle, Aradori prova a ribattere ma un atletico Delfino porta i suoi in parità a quota 26 dopo metà frazione. Saunders e Banks combinano 3 rapidi canestri per il nuovo +6; il giocatore argentino risponde ai talenti bolognesi, regalando poi a Cain una facile inchiodata. La partita procede a fiammate, Banks firma il 31-34 a cui più tardi risponde Filloy che trova l’agognata tripla che manda le squadre al riposo lungo sul 34 pari.

3° QUARTO: Cain firma il vantaggio VL, subito ricucito dal pariruolo Happ. Le squadre si ribattono 3 canestri per parte, il punteggio tocca il 45-43. Un testardo Massenat allunga ma Banks dall’angolo dice -1; la frazione è caratterizzata da diversi errori al tiro, dopo metà quarto, Happ trema dalla lunetta, Filloy pasticcia e Withers firma il controsorpasso sul 47-49 al 27′. Totè ed Aradori dilatano il vantaggio dalla lunetta ma Filipovity ferma l’emorragia a cui segue Massenat che accorcia a -3. Totè impedisce l’aggancio ma allo scadere, lascia a Filloy il tiro del 54-57

4° QUARTO: Filipovity trova la prima tripla dopo 4 errori, impattando a quota 57, Totè si fa trovare pronto dai compagni, Delfino banchetta con una difesa permissiva che gli lascia facilmente il -2, a cui segue il tap-in di Zanotti per il 64 pari. Il pivot ex pesarese trova un 2+1 ma ad impattare è sempre il veterano sudamericano; la F rimane costante sul +3, col 80 secondi sul cronometro. La difesa pesarese si concentra solo su Happ, Withers sfrutta il suo assist firmando il +6, Delfino si fa stoppare il tiro più decisivo della serata, lasciando agli ospiti il canestro del +8 a 30 secondi dalla fine. Cominciano quindi a scorrere i titoli di coda su questa partita ricca di tanti ex da entrambe le parti, con il risultato di 70-78.

MVP Basketinside: Leonardo Totè (15 punti, 2 rimbalzi)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA: 70-78 (15-21, 19-13, 20-23, 16-21)

Pesaro: Filloy 5, Delfino 17, Robinson 4, Massenat 19, Filipovity 10, Tambone, Serpilli ne, Basso ne, Zanotti 4, Calbini ne, Cain 11, Drell ne, All. Jasmin Repesa

Bologna: Aradori 9, Banks 12, Withers 9, Happ 11, Fantinelli 6, Totè 15, Palumbo, Flether 3, Saunder 8, Dellosto, Mancinelli 5, Sabatini ne, All. Luca Dalmonte