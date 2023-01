La tripla di Ky Bowman regala a Brindisi una pazzesca vittoria contro la Virtus

By

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 78-77 (15-23, 19-15, 13-29, 31-10)

Una vittoria di sei secondi nata dopo 39’54” sempre in svantaggio, anche sotto di 24 punti. Basterebbe questo incipit per descrivere un incredibile serata al PalaPentassuglia in cui la Happy Casa compie una vera e propria impresa battendo la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio finale di 78-77.

Un successo maturato grazie all’ultimo quarto da 31-10 da incorniciare, frutto di una difesa da urlo che tiene Bologna a quota 0 punti nei primi cinque minuti del quarto quarto supportata dal doppio centro Bayehe-Perkins ad oscurare la vallata. Ky Bowman, MVP di serata, si prende la squadra sulle spalle affiancato da Harrison, al ritorno in campo dopo otto mesi dall’infortunio. La tripla della vittoria di Bowman a sei secondi dal termine fa esplodere il PalaPentassuglia, in apnea fino all’errore finale di Mannion. Due punti dal sapore dolce e importante per la classifica e un girone di ritorno appena iniziato.

Altro turno casalingo domenica 29 gennaio al PalaPentassuglia per la sfida con Reggio Emilia alle 18:30.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 8 (2/3, 1/2, 2 r,), Reed 8 (4/10, 0/1, 1 r.), Bowman 15 (3/6, 3/5, 4 r.), Harrison 6 (2/2, 0/4, 2 r.), Mascolo 4 (2/8, 1 r.), Lamb 11 (1/2, 2/24 4 r.), Mezzanotte 6 (2/3 da 3, 1 r.), Riismaa (0/1 da 3), Bayehe 2 (0/1, 3 r.), Perkins 18 (8/13, 0/1, 3 r.), Fusco ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 9 (3/6, 0/5, 1 r.), Belinelli 9 (2/6 da 3), Pajola (0/3, 0/3, 2 r.), Lundberg 2 (1/2, 0/2, 5 r.), Bako 4 (2/2, 3 r.), Jaiteh 12 (4/4, 10 r.), Martini ne, Hackett 6 (0/1, 2/3, 3 r.), Mickey 5 (2/4, 0/2, 3 r), Camara (2 r.), Weems 10 (1/2, 2/6, 2 r.), Ojeleye 20 (5/5, 2/2, 7 r.). All.: Scariolo.

ARBITRI: Sahin – Perciavalle – Pepponi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 10/13, Bologna 17/21. Perc. tiro: Brindisi 30/66 (8/21 da tre, ro 7, rd 20), Bologna 36/57 (8/29 da tre, ro 10, rd 30). Fallo tecnico: coach Scariolo (BO) al 24’ (36-50).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi