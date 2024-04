La Vanoli batte Brescia in casa e ottiene la salvezza

Nonostante l’assenza di Denegri la Vanoli Cremona batte Brescia in una partita bellissima indecisa fino alla fine connquistando la matematica salvezza. Partita frizzante con gli attacchi protagonisti, Cremona riesce a trovare un Eboua, ex di giornata, che fissa il suo career high con 21 punti ed è decisivo sia in attacco che in difesa. Brescia lotta ma nel finale non riesce a ricucire completamente lo strappo dato dalle fiammate dei locali.

Quintetti:

Cremona: Davis, Pecchia, McCollough, Golden, Eboua

Brescia: Bilan, Della Valle, Gabriel, Christon, Burnell

1° quarto: super avvio della Vanoli trascinata da un Pecchia on fire. Cremona mette subito la testa avanti ma uno scatenato Gabriel dalla lunga distanza ribalta il punteggio. La partita è frizzante con gli attacchi caldi e ispirati. Bilan in area punisce senza pietà, dall’altra parte ci pensano Pecchia e McCollough a rispondere per un primo quarto equilibratissimo. Nel finale il libero di Piccolo fissa il 22-21 per la Vanoli.

2° quarto: 5 punti in fila di Massinburg valgono la fuga di Brescia che però fallisce le occasioni per allungare ulteriormente. La Vanoli dopo diversi errori ritrova energia e con 6 punti del duo Eboua-McCollough si rimette a comandare. La Germani accusa il colpo e prosegue nel suo digiuno offensivo, la Vanoli invece ne approfitta con Davis e Golden in area per volare sul +6 al quinto minuto. Partita offensivamente bellissima con Eboua e Della Valle assoluti protagonisti di canestri uno in fila all’altro. È Brescia però che rosicchia il vantaggio a Cremona con ADV on fire da tre. Eboua firma una mostruosa schiacciata ma ADV nel finale fa 2/2 e così il primo tempo si chiude sul 45-41 per la Vanoli.

3° quarto: un mostruoso Eboua spinge avanti la Vanoli ma Brescia non molla e risponde a ogni colpo della Vanoli. Prosegue una partita bellissima con attacchi assoluti protagonisti. 5 punti in fila di Lacey valgono l’allungo della Vanoli ma Brescia non molla e resta in scia con Cobbins e Cournooh. Nel finale liberi da ambo i lati e così la terza frazione vede la Vanoli avanti 67-60.

4° Quarto: si alzano le difese con Brescia che riesce a fare la differenza trovando 5 punti con ADV e Cournooh utiili per tornare a contatto. Lacey e Piccoli riaccendono la Vanoli poi con Eboua la Vanoli torna sulla doppia cifra di vantaggio a 4 minuti dalla fine. In 30 secondi cambia tutto: Christon segna subisce fallo sbaglia il libero e su rimbalzo Gabriel piazza una tripla. Poi Cobbins in contropiede schiaccia il -4 Brescia. Pecchia e Lacey infilano i canestri della definitiva fuga, poi dalla lunetta Cremona chiude i conti. Finisce 84-77 per la Vanoli

Vanoli Cremona 84-77 Germani Brescia

Vanoli Cremona: Eboua 21, Adrian 7, Davis 4, Pecchia 16, Lacey 13, Piccoli 3, McCullough 14, Golden 6, Zanotti All. Cavina

Germani Brescia: Christon 6, Gabriel 17, Bilan 12, Burnell 9, Massinburg 8, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli ne, Cobbins 4, Cournooh 5, Akele, Porto ne all. Magro