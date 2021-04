La Vanoli Cremona ritrova un David Cournooh in grande forma e stende in casa la Fortitudo Bologna. La Effe è spinta da un superlativo Totè (career high per lui) ma le troppe palle perse hanno condannato la squadra di coach Dalmonte. Cremona nella prima metà di gara è stata sorretta da un monumentale Cournooh (19 punti in due quarti con 5/5 da tre) mentre nella ripresa ha sfruttato gli errori avversari per punire in contropiede trovando il break della vittoria. La Vanoli ha vinto grazie alla difesa, in particolar modo nel limitare nel momento decisivo le offensive di Totè

1° Quarto

Totè è on fire con 7 punti in fila che spingono avanti la Fortitudo. Cournooh però gli risponde caricandosi la squadra sulle spalle ma la Effe scappa sul +8. Cremona aggiusta la difesa, Bologna non segna più mentre dall’altra parte si accende Hommes che guida i locali a un break che vale l’aggancio. Nel finale Jarvis Williams infila il canestro del sorpasso che fissa il 23-22 per Cremona.

2° Quarto

Baldasso si accende con 5 punti in fila ma è l’unico acuto della Fortitudo: Cremona stringe le maglie in difesa e in contropiede costruisce un break di 13-0 davvero letale. Bologna si ridesta dal nulla trovando un mini break ma Cournooh nuovamente torna a colpire favorendo il nuovo allungo dei locali. Nel finale ancora protagonista Cournooh (19 punti per lui) e Hommes che chiude con il canestro su alley oop da rimessa che vale il 47-36 per la Vanoli Cremona

3° Quarto

Tote torna a giganteggiare in area propiziando un mostruoso break di 13-0 in favore di Bologna. Tote protagonista in attacco con assist e canestri e con una pazzesca stoppata su Hommes. La riscossa della Vanoli passa da Mian che segna 6 punti e permette a Cremona di mantenere leggermente la testa avanti. Finale condito da tantissimi errori con Cremona che chiude in vantaggio sul 59-55.

4° Quarto

Bologna non demorde e con Baldasso si riporta a contatto, Barford agisce in solitaria, Cournooh da tre e Poeta con la lacrima permettono a Cremona di volare sul +9 a metà del periodo. Troppe perse per Bologna e Cremona ne approfitta per raddoppiare il proprio bottino grazie ai punti in contropiede. La Vanoli però si addormenta e complice un antisportivo di Poeta, Bologna ne approfitta per tornare fino al -8 a due minuti dal termine. Stoppata decisiva di Lee e il canestro della sicurezza di Barford chiudono il match sul 82-74 per Cremona.

Vanoli Cremona 82-74 Lavoropiù Fortitudo Bologna

Cremona: Poeta 7, Barford 18, Lee 6, Cournooh 22, Mian 10, J. Williams 10, T Williams 3, Hommes 6, Trunic ne, Donda ne. All. Galbiati

F. Bologna: Aradori 2, Hunt 14, Mancinelli, Totè, 25, Banks 19, Manna ne, Baldasso 8, Cusin 4, Fantinelli 2, Pavani ne. All. Dalmonte