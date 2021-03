I QUINTETTI

Quintetto Virtus: Markovic – Belinelli – Weems – Ricci – Tessitori

Quintetto Fortitudo: Fantinelli – Banks – Saunders – Withers – Hunt

IL COMMENTO

PRIMO QUARTO

Inizia il derby n° 110 con la palla due vinta da Amedeo Tessitori. Belinelli è la prima scelta offensiva per questi primi possessi, il persicetano infila subito una tripla e un jumper che mettono al comando i suoi. Partono forte i padroni di casa che vogliono subito indirizzare la partita, oltre a Belinelli anche Markovic trova il canestro ed è subito 7-0 V nere. Fantinelli è il primo biancoblu a trovare il canestro con un reverse ma dall’altra parte Belinelli punisce ancora con un’altra tripla, ottima la partenza del Bolognese. Si scuote la Fortitudo dopo una brutta partenza ed arrivano tre canestri consecutivi da 3 giocatori diversi: Hunt, Banks e Totè. Continua la partita da sogno dell’ex che, con altri 2 liberi guadagnati, scollina la doppia cifra (11 punti). Quando mancano poco meno di 3 minuti alla fine, la virtus è già avanti di 15 lunghezze, top scorer Belinelli con 13 punti. Entrando nell’ultimo minuti arrivano altri due canestri dalla sponda bianconera, la Fortitudo invece si salva con con i 3 liberi di Adrian Banks regalati da Vince Hunter nell’ultimo possesso. Finisce il primo quarto con 13 lunghezze di vantaggio per i bianconeri, 26-13 il punteggio.

SECONDO QUARTO

Questa volta è la Fortitudo a trovare il primo canestro con Banks che arma la mano di Baldasso, il torinese non può sbagliare da oltre l’arco. A replicare però è subito Teodosic che regala un cioccolatino a Vince Hunter, l’MVP delle Top Sixteen di Eurocup non deve fare altro che schiacciarla dentro al canestro. La Virtus continua a mettere in difficoltà la F sul lato offensivo e in un amen arriva a mettere a segno il massimo vantaggio di questa gara, ben 17 lunghezze. I ragazzi di coach Dalmonte non riescono a trovare continuità in attacco anche grazie all’ottima difesa dei rivali, gli unici che riescono a costruire qualcosa nel roster biancoblu sono Adrian Banks e Tommaso Baldasso che, ad ora, hanno rispettivamente 10 e 8 punti personali. La F smuove le acque grazie a Baldasso che segna una tripla e si guadagna un fallo che viene valutato antisportivo. La squadra di Dalmonte è ora solamente a -6 dai padroni di casa. Ci pensa Belinelli in uscita dal timeout a rimettere un po’ di margine con una tripla in uscita dal blocco di Vince Hunter, ma ancora una volta Baldasso segna da oltre l’arco e punisce la Virtus per ben due volte. La F è brava a sfruttare anche l’ultimo possesso per segnare la definitiva parità. Le due squadre vanno quindi negli spogliatoi sul 41 pari.

Statistiche all’intervallo Virtus: 73% da due, 25% da tre, 91% ai liberi, 4 palle recuperate, 7 palle perse

Statistiche all’intervallo Fortitudo: 60% da due, 40% da tre, 63% ai liberi, 2 palle recuperate, 5 palle perse

TERZO QUARTO

Questa volta è il capitano delle V nere Pippo Ricci a mettere a segno la tripla che regala ossigeno ai suoi. Poi però la difesa è pigra e la Fortitudo ne approfitta per mettere il muso avanti con i 2 canestri consecutivi di Dario Hunt. Totè guadagna fiducia e porta scuola Gamble con una serie di finte dal post basso. Anche Banks ora si mette in moto e sfrutta il momento negativo dei bianconeri mandando a bersaglio una tripla sanguinosissima per i ragazzi di Djordjevic che ora si ritrovano sotto di 6 lunghezze. Si sblocca finalmente Kyle Weems mandando a bersaglio una tripla fondamentale. Intanto però continua la serata magica di Baldasso, già a quota 17. Momento nero per la Virtus che ora si ritrova privata di Stefan Markovic che rimedia una storta alla caviglia destra, il serbo è costretto ad uscire dal campo. La Virtus ritrova un po’ di lucidità quando manca poco meno di 2 minuti da giocare, Abass segna da 3 punti e Pajola ruba la palla e segna comodo in contropiede. Adrian Banks punisce ancora una volta i bianconeri con un tripla e regala nuovamente il vantaggio ai suoi in chiusura di terzo quarto. Finisce il terzo periodo sul 61 a 60 per la Fortitudo.

QUARTO QUARTO

Inizia l’ultimo quarto del derby numero 110 e a battezzarlo è proprio il top scorer della Fortiduo Tommaso Baldasso che si alza da 3 punti e segna il suo 24esimo punto. Pietro Aradori lo segue a ruota con il jumper che da 6 lunghezze di vantaggio ai suoi. Abass interrompe il mini parziale F ed a seguirlo a ruota è Teodosic che segna il suo 4 punto. Coach Dalmonte si fa chiamare un fallo tecnico per proteste, Teodosic realizza il libero ma poi i suoi non riescono a trovare il canestro del vantaggio nel possesso aggiuntivo, -1 Virtus. Teodosic segna il layup del vantaggio e Baldasso perde un pallone pesantissimo per violazione la violazione di campo, ancora una volta Pajola è fondamentale nella metà campo difensiva. Fantinelli rimette in parità la partita ma è ancora Teodosic a realizzare il canestro del +2, il serbo ha segnato 8 dei suoi 10 punti nel 4° quarto. Belinelli rientra e non ci mette molto a segnare e a realizzare l’assist per la tripla fondamentale di Alessandro Pajola, è ora +7 per i bianconeri. È ora dominio Virtus che ritrova la lucidità necessaria, anche Ricci si unisce alla festa e segna il jumper che vale il +9 ad 1:30 dalla fine. Coach Dalmonte prende il secondo tecnico e viene espulso, Belinelli segna il libero che chiude definitivamente il derby n°110. Finisce il derby n° 100 e la Virtus vince 81 a 73 alla Segafredo Arena.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus: Tessitori 0, Abass 11, Pajola 7, Alibegovic 7, Markovic 2, Ricci 8, Adams 2, Belinelli 23, Hunter 4, Weems 3, Teodosic 12, Gamble 2

Tabellino Fortitudo: Toté 11, Baldasso 24, Aradori 4, Banks 24, Fantinelli 4, Mancinelli ne, Withers ne, Saunders ne, Cusin 0, Hunt 6, Pavani ne.

Risultato Finale: 81-73

MVP Basketinside: Marco Belinelli