La Virtus Bologna si salva con un roster infinito, Napoli senza benzina nel finale

Napoli onora gli oltre 3000 del PalaBarbuto con tre quarti di basket spettacolo. La Gevi tocca anche il +22 poi la Virtus Segrafredo Bologna rialza la testa e s’impone per con tutta la profondità del suo roster e la fisicità di Mickey e Ojeleye.

Rotazioni più corte in panchina per Napoli: out capitan Uglietti, Zerini con problemi al ginocchio ma comunque arruolabile, in quintetto Michineau, Johnson, Stewart e Williams. Risponde la Virtus con Hackett al rientro, Lundberg, Weems, Ojeleye e Mickey. Il rientro dell’ex Siena e Milano sembra la scelta meno azzeccata, infatti la Virtus è poco briosa in attacco ma soprattutto molle in difesa, al cospetto di una Gevi che onora il PalaBarbuto con un basket spettacolare: la pulizia tattica di Michineau e le bombe del duo Stewart-Zerini lanciano subito Napoli a +8 (15-6), e quando a svegliarsi è anche Johnson Scariolo va di primo time-out. Virtus che torna in campo con tre cambi (Pajola, Bako e Cordinier per Hackett, Mickey e Lundberg), arriva il secondo di Zerini ma l’impatto di Agravanis è super per concretezza e presenza a rimbalzo (24-8). A 2’45” entra anche Belinelli ma è solo Bako a tenere la Segafredo in linea di galleggiamento. Il match è soprattutto Gevi con Stewart, Johnson visto da Zanotti e soprattutto Hoawrd, è lui a piazzare la bomba frontale da nove metri che fissa i punteggio su un incredibile 33-13. Napoli vanta 9/12 da due e 3/4 da tre contro il 3/12 Virtus dal campo,un 44 a 5 di valutazione che porta Scariolo a pescare altre carte dal suo mazzo infinito.

Ecco quindi Nico Mannion, ed ecco che il figlio d’arte con Belinelli e Bako rimette le V nere in carreggiata: dal 35-13 propiziato da Zanotti a rimbalzo la Segafredo risale a -14 (36-23), a dare unamano ci pensano anche Lundberg e Ojeleye ma Napoli sa tenere vivo il solco con le bombe di Johnson e le movenze di un incontenibile Jacorey Williams. Unico neo dell’ex Trento i tre falli, complice uno stupido tecnico arrivato spazzando via la palla a rimbalzo verso la panchina ospite. Nel frattempo però Michineau e Stewart hanno ripreso fiato e tornano a colpire, nel finale non riesce ad Howard la prodezza di dieci minuti prima ma il parziale resta devastante: 57-43 Napoli con 14/19 da due e 7/9 da tre, Virtus che chiude con un 12/19 da due ma paga anche il 10/17 dai liberi, frutto dei bonus prematuri della Gevi.

Al rientro soluzione Zerini da cinque e Agravanis da quattro rispetto allo starting five per Napoli: scelta obbligata visti i tre falli di Williams, una weakness che la Virtus sfrutta con la bidimensionalità di Ojeleye dall’arco, la linea di fondo griffata Hackett e l’appoggio di Weems. A 7’20” dall’ultima pausa la Virtus è già a -7, per Napoli a tre falli c’è anche Zerini e a questo punto Buscaglia rimette dentro Williams, subito presente con una movenza delle sue. Peccato sia una meteora visto che arriva il suo quarto fallo, al suo posto c’è Simone Zanotti che però sale presto a tre falli. Netta la superiorità di Mickey sotto, anche se nel frattempo problema falli anche per la Virtus, con Hackett a quattro falli e rilevato da Mannion.

In questo trambusto Buscaglia deve schierare anche Dellosto, dall’altra parte invece Weems spicca per concretezza con la bomba del -5, Michineau sfonda ed è terzo fallo anche per lui, zona obbligata con una Virtus che però corre, ancora con Weems, anche se sponda Napoli è il play francese a trovare lo spunto per un nuovo 2+1. 64-58 Napoli a 2’54”, tra i due nasce un duello a distanza che infiamma il PalaBarbuto, duello chiuso da Agravanis con due punti pescati dalla spazzatura in palleggio di Johnson. Parziale al 30′ di 68-60, Napoli può ancora sognare. Ojeleye in due più uno vuole subito raffreddare gli animi ma due bombe di Johnson tengono la Segafredo a -11 con 7’51” sul cronometro. La Virtus però è infinita, trova la mano rovente di Belinelli ma soprattutto i Lundberg per un tremendo 10-0, chiuso soltanto con il cuore di Zerini dall’arco. Napoli ormai può opporre davvero poco da sotto, con il quarto di Zerini e un nuovo 2+1 di Ojeleye la Segafredo ribatte a 5′ esatti dalla fine, arriva anche il +3 con due sortite di Mickey mentre una Napoli ormai in riserva si vede tutta nelle forzature di Johnson. Il KO sembra all’orizzonte dopo un altro minibreak di 4-0 tutto griffato Lundberg, Con Stewart Napoli spreca l’ultima chance di rientro, Pajola e Mickey non sprecano i liberi della staffa, il margine si allarga anche ingiustamente fino all’89-77 finale.

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 77-89 PARZIALI: 33-13; 57-43; 68-60