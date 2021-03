La Virtus si prende la rivincita e vince contro la Reyer Venezia

I QUINTETTI

Quintetto Virtus: Markovic – Belinelli – Weems – Ricci – Tessitori

Quintetto Venezia: De Nicolao – Tonut – Chappell – Stone – Watt

IL COMMENTO

PRIMO QUARTO

I primi punti che della partita sono dell’ex San Antonio Spurs Marco Belinelli che poche azioni dopo, si prende anche 3 tiri liberi dopo aver subito fallo su in tiro da 3 punti. Venezia risponde bene prima con Watt e poi con la tripla di De Nicolao. Il primo vantaggio Venenziano arriva dopo 5 minuti di gioco grazie al contropiede di De Nicolao. Tessitori interrompe il parziale di 11-0 della Reyer mandano a bersaglio un jumper dalla media, Virtus a -4. Finisce il primo quarto sul 16-13 Virtus.

SECONDO QUARTO

La Reyer è la prima a segnare in questo secondo quarto con la tripla di Casarin che rimette in parità la partita. La Virtus è ancora a secco dopo 3 minuti di gioco. Abass conclude il nuovo parziale di 9-0 messo a segno dalla Reyer con una schiacciatona dove subisce anche il fallo, 2+1 per lui. Stone segna due canestri in fila e allunga a 6 le lunghezze di vantaggio sui bianconeri, poi però Gamble segna dal post basso e la Virtus torna sul -4. Ottimo l’impatto di Casarin in questo secondo quarto, De Raffaele continua a dargli fiducia e il ragazzo ripaga. Watt intanto con la sua schiacciata mette i suoi sul +9, la Virtus ora è in netta difficoltà. Ricci segna la bomba e sblocca la Virtus dopo diversi minuti di stallo, bianconeri a -4. Finisce il secondo quarto sul 33 – 40 Reyer Venezia.

Statistiche all’intervallo Venezia: 69% da due, 28% da tre, 50% ai liberi, 8 palle recuperate, 10 palle perse

Statistiche all’intervallo Virtus: 64% da due, 11% da tre, 80% ai liberi, 6 palle recuperate, 13 palle perse

TERZO QUARTO

La Virtus inizia benissimo grazie alle due triple in fila di Markovic che costringono De Raffaele ad un timeout immediato. Il ritorno dal timeout da ragione ancora alla Virtus che con il canestro dal post basso di Gamble passa in vantaggio. La Reyer però reagisce e grazie ad un ottimo Tonut torna in vantaggio e si assesta sul +6. Venzia continua a restare saldamente al comando ma la Virtus non molla e non permette ai veneziani di andare via. Fallo tecnico a Milos Teodosic che concede un tiro libero comodo comodo a Tonut oltre alla palla in mano. Finisce il terzo quarto sul 56 a 57 Reyer Venzia.

QUARTO QUARTO

Foto realizza il i primi due punti di questo ultimo quarto. Viene chiamato un tecnico a De Raffaele, Belinelli ringrazia e segni facilmente il tiro libero. Pajola arma la mano di Kyle Weens che segna il canestro del -2. Quarto periodo che si rivela subito molto intenso, ambo le squadre non molano nulla. La Virtus ritrova un po’ di lucidità e con ciò ritrova anche il vantaggio, la schiacciata di Tessitori e il sottomano di Belinelli valgono il +3 per i padroni di casa. Dopo diverse azioni Venezia riesce finalmente a trovare il canestro, -3 Venzia. Tonut segna ambo i liberi che gli vengono concessi dalla terna arbitrale dopo il fallo di Tessitori, partita tiratissima che viene rimessa sul -1. Markovic fa 1/2 dalla lunetta ma poi Teodosic segna un comodo layup in area. Ad 1:44 dalla fine il punteggio è sul 71 a 69. Follia di Gamble, commette fallo sul tiro da 3 di Tonut e dalla lunetta è freddissimo, 3/3 e +1 Venezia. Belinelli è bravo e di esperienza riesce a subire fallo durante il tiro, 2/2 ai liberi ed è +1 Virtus. La Virtus sfrutta il cronometro e Marco Belinelli subisce il fallo antisportivo di Watt, segna i due liberi ed è anche palla in mano per le V Nere. Belinelli è ancora fondamentale, prende palla dalla rimessa, subisce fallo ed è un 2/2 automatico per il bolognese. Finisce 77 a 72 per i padroni di casa.

FINE PARTITA

Tabellino Virtus: Alibegovic 0, Hunter 0, Adams 0, Markovic 4, Weems 12, Ricci 5, Abass 4, Gamble 4, Belinelli 19, Teodosic 17, Tessitori 11, Pajola 1

Tabellino Venezia: Casarin 5, Stone 8, Tonut 22, Daye ne, De Nicolao 10, Campogrande ne, Clark 0, Chappell 11, Mazzola 0, Watt 12, Fotu 4, Possamai ne

Risultato Finale: 77-72

MVP Basketinside: Milos Teodosic