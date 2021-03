L’Allianz passeggia sulla Unahotels, per Reggio è crisi nera

Tutto facile per Trieste che ha la meglio su una Unahotels in grossa difficoltà, l’Allianz manda a referto ben 5 uomini in doppia cifra. Sontuosa la gara di Fernandez che è sembrato immarcabile per gli uomini di Martino. Ottima la prova anche di Hernry , miglior marcatore dell’incontro con 20 punti. Per Reggio il solo Elegar è sembrato in partita, gli altri tutti dietro la lavagna.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Taylor,Baldi Rossi,Lamar,Elegar,Diuf

Allianz : Laquintana,Doyle,Da Ros, Delia,Henry

Primo quarto: Buona la partenza di Reggio che grazie a 2 palle recuperate si trova sul 6-2 (4 di Elegar) , ricuce subiton Henry con 5 punti consecutivi per il 6-7 al 3° di gioco. Buon inizio di gara i Lemar che con 3 punti riporta Reggio al +4 (11-7), bene anche il giovane Diuf, tripla ,minuto per Dalmasson. Trieste esce bene dal time out e piazza un break di 7-0 ( 4 di Fernandez ) e parità a quota 14 al 7°. Reggio trova i canestri di Sims ma sia Cavaliero che Fernadez sono precisi, chiude sulla sirena Graziulis per 22-21.

Secondo quarto : In apertura di quarto 2 errori di Koponen consentono a Trieste di tornare avati con Alviti (2+1), palla persa da Taylor e Doyle ringrazia per il 24-28, minuto per Martino. Altre 2 palle perse di Reggio e Trieste allunga con Fernandez e la tripla di Alviti (26-33), parziale di 5- 0 di Reggio con Elegar per il 31-33. Baldi Rossi trova anche il -1 ma poi una super tripla di Fernandez e l’intercetto di Henry portano Trieste al +6 (33-39), minuto per Martino. Parziale di 11-0 per Trieste che trova il vantaggio a due cifre con l’Allianz che conduce 33-45. Finale con Reggio che ne mette solo 3 e si va al riposo lungo sul 36-45 per l’Allianz.

Terzo quarto: Trieste parte come aveva concluso e con 4-0 di Delia e Henry costringno Martino a chiamare subito minuto, 36-49. Scappa via l’Allianz grazie a Doyle per il 39-56, per Reggio è notta fonda essendo in rottura prolungata. Nuovo time out per Martino che prova a scuotere una squadra che sembra rassegnata con Trieste avanti 21 lunghezze. Timido risveglio dell’Unahotels che trova con Sims e Johnson un 4-0, subito time out di Dalmasson (47-64). Johnson ne mette altri 4 e porta al 13 la Unahotels, chiude il quarto Graziulis con 2 liberi per 51-66.

Quarto quarto: L’ultimo quarto vede una Allianz che devasta il canestro reggiano con le triple di Alviti e Fernandez, Reggio a sprazzi prova a ridurre il divario ma ormai la gara è vinta da Trieste per 70-96.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ALLIANZ TRIESTE 70-96 (22-21 ,36-45,51-66 )

Unahotels : Lemar 15,Koponen ,Candi 2,Baldi Rossi 2,Porfilio,Taylor 11 ,Giannini ,Elegar 16 ,Sims 11,Johnson 8 , Bonacini ,Diuf 5.Allenatore Martino

Allianz : Coronica 1,Upson 10 ,Fernandez 17,Arnaldo 3,Laquintana ,Delia 9 ,Henry 20 ,Cavaliero 2 ,Da Ros ,Graziulis 4,Doyle 18 ,Alviti 12. Allenatore Dalmasson