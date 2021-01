L’Aquila Basket crolla negli ultimi minuti, Wesley Saunders porta alla vittoria la Fortitudo Bologna

Si è svolta nella serata di oggi, domenica 31 gennaio 2021 a Trento, la diciottesima giornata di questa stagione 2020/21 di LBA Serie A UnipolSai. Alle 17:30 alla BLM Group Arena di Trento abbiamo visto scendere in campo la Dolomiti Energia Trentino e la Fortitudo Bologna per il terzo match del girone di ritorno di questa stagione.

QUINTETTO BASE FORTITUDO: Matteo Fantinelli, Adrian Banks, Pietro Aradori, Todd Withers, Dario Hunt

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Luke Maye, Jeremy Morgan, Kelvin Martin, JaCorey Williams

Il primo quarto si rivela subito essere molto equilibrato, con le due squadre che tendono a rincorrersi. Per Trento, la differenza la fanno Williams e Maye, mentre per la Fortitudo i più presenti sono Fantinelli e Hunt.

Alla fine, dopo i primi 10 minuti di gioco, il punteggio è di 20-17 per Trento.

Gary Browne cerca di allungare il vantaggio tra le due squadre, ben supportato da Williams e dalle sue buone giocate. Fantinelli e Saunders premono per accorciare la distanza tra i due team. Clamoroso il recupero della Fortitudo che si porta in vantaggio di 2 punti alla pausa lunga.

Morgan mette subito a canestro la tripla del sorpasso, seguito poi dalla tripla di Maye. Ma il vantaggio non dura, Hunt e Saunders mettono a segno i punti per il pareggio. Si rincorrono ancora le due squadre, con Fantinelli e Saunders che portano la Fortitudo a raggiungere e superare la squadra di casa. Alla fine, il terzo quarto si chiude 46-50 per la squadra di Bologna.

Browne porta Trento a -5 ma Saunders si anima subito e trascina in massimo vantaggio la propria squadra. Trento è in netta difficoltà, mentre Saunders, Banks e Tote approfittano del blackout dei giocatori trentini.

Alla fine, i troppi errori ed i momenti di vuoto si rivelano fatali per la Dolomiti Energia e la Lavoropiù Fortitudo Bologna vince per 64-78.

Trento (64): Williams 18; Browne 12; Forray 6; Sanders 4; Conti 0; Ladurner 1; Martin 2; Pascolo 0; Mezzanotte 0; Jovanovic 0, Morgan 8, Maye 13

Fortitudo (78): Fantinelli 5, Banks 10, Saunders 28, Hunt 8, Whiters 5, Aradori 5, Tote 10, Baldasso 9, Cusin 0, Sabatini 0

(20-17; 16-21; 10-12; 18-28)

MVP Basketinside: W. Saunders