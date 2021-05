Partita non per i deboli di cuore, alla fine Venezia ha la meglio su Sassari dopo un tempo supplementare

Venezia contro Sassari, dove eravamo rimasti? Semplicemente a Gara7 del 2019 vinta dalla Reyer in un’epica ed ultima finale scudetto giocata prima della pandemia.

Tante cose sono cambiate da allora, ma siamo sicuri che anche oggi sarà battaglia e, a prescindere dal back-to-back sarà difficile risparmiarsi.

Sassari arriva al Taliercio senza Pozzecco, a cui “scadono” domani i 10 giorni della punizione inflittagli dal Presidente Sardara. A livello di organico il suo sostituto, coach Casalone, può contare su tutti gli effettivi.

Musica diversa invece i casa orogranata, dove la stagione logorante ha più volte colpito i ragazzi di coach De Raffaele che oggi è costretto a rinunciare al lungodegente Bramos e Vidmar. E’ rimandato invece l’esordio di ‘The Shot” alias Curtis Jerrells, ovvero l’ex di lusso della serata. De Raffaele recupera in extremis Watt e Wes Clark.

Quintetto Venezia: Clark, Tonut, Chappell, Stone, Watt.

Quintetto Sassari: Spissu, Gentile, Burnell, Bendzius, Bilan.

Primo periodo

Bendzius apre la contesa a cui risponde subito Chappell. Ritmi alti con Sassari avanti 9-7 dopo 3 minuti di gioco. Dopo un parziale di 7 a 2 firmato Bendzius Bilan Gentile costringe De Raffaele al time out sul 9-16 per i sardi con 4’25’’ dalla prima sirena. Venezia continua a litigare con il tiro da fuori (1/7) e Sassari ne approfitta per provare la prima fuga sul +10. Si entra negli ultimi due minuti con i sardi che sembrano avere maggiore aggressività mantenendo il vantaggio in doppia cifra chiudendo poi il primo quarto avanti 14-24.

Secondo periodo

Sassari è praticamente infallibile da due punti e allunga ancora sul 14-28 dopo neanche 2’ del secondo quarto. Reazione orogranata che arriva fino al -7 con due triple di Stone con 6’ dall’intervallo lungo. Calano le percentuali da ambo le parti ed aumenta il nervosismo e viene punita la panchina di Sassari. Ultimi due minuti con Sassari ancora avanti sul 30-38. Aumenta la fisicità in campo con Venezia che prova a stare aggrappata ai sardi chiudendo il primo quarto sotto 35-43.

Terzo periodo

Parte forte Venezia con parziale di 7-0 chiuso dalla terza tripla di serata che costringe coach Casalone al time out dopo neanche 2 minuti del quarto. Ora Venezia è nuovamente in partita ed rimette in naso davanti con De Nicolao per il 47-46 cpn 6’40’’ dall’ultimo intervallo. Inerzia girata ed ora sono i ragazzi di De Raffaele ad avere maggior aggressività su ogni pallone. Si va avanti in equilibrio con De Raffaele che chiama time out per riportare un po’ di ordine sul 52-53 con 4’ da giocare. La Dinamo sfrutta la precione ai liberi per stare davanti sul 59-61 entrando nell’ultimo minuto. Ancora i liberi Gentile per il +3, ma Fotu sulla sirena riavvicina gli orogranata chiudendo il quarto sul 62-63.

Quarto periodo

Si parte con ritmi alti anche nell’ultimo quarto con Sassari avanti 71-75 grazie all’asse Happ Burnell e viceversa. Serata da ricordare per Stone grazie all’ottima difesa e una continua precisione dall’arco, aiutato da Chappell che impatta sul 77-77 con 3’40’’ dalla fine. Ancora Chappell per il +2 con 1’40’’ da giocare. Finale in volata, Bilan sbaglia da una parte e stoppa Watt due volte dall’altra parte. Niente da fare, si va all’overtime 81-81.

Primo supplementare

Si parte con un parziale di 5 a 0 per gli orogranata per il 86-81. Spissu chiude il parziale e riporta a -3 i sardi. Watt si mangia letterlalmente due volte spende il suo quinto fallo co 1’46’’ dalla sirena. Bilan fa 1 su 2, 84-86. Nuovamente finale in volata con Spissu che fa 3 su 3 ad 1’’e 8 decimi dalla fine. Time out orogranata e fallo su Daye per 3 tiri liberi. Il californiano fa 2 su 3 e lascia 1’’ e 2 decimi a Sassari. Spissu sbaglia la rimessa e gara 1 va a Venezia.



Umana Reyer Venezia – Dinamo Sassari 92-91

Parziali: 14-24; 35-43; 62-63; 81-81.

MVP Basketinside Julyan Stone



Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Casarin , Stone 15, Tonut 8, Daye 12, De Nicolao 15, Campogrande, Clark 6, Chappell 19, Mazzola 2, Cerella ne, Fotu 7, Watt 8. All.re De Raffaele

Dinamo Sassari: Spissu 12, Bilan 19, Treier 2, Chessa ne, Kruslin 12, Happ 10, Katic 2, Re ne, Burnell 5, Bendzius 15, Gandini ne, Gentile 14. All.re Casalone