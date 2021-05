La prima gara dei playoff LBA 2021 si chiude senza sorprese, ovvero con la comoda vittoria dell’Olimpia Milano sull’Aquila Trento. Gli ospiti non hanno mostrato timori reverenziali all’inizio della partita, ma Milano ha progressivamente preso il controllo e Trento ha sofferto tremendamente soprattutto dal punto di vista della fisicità e della reattività. Fino a pochi minuti dalla fine del primo tempo il vantaggio milanese era ancora rimediabile, ma i biancorossi sono riusciti ad allungare poco prima dell’intervallo e non si sono più voltati indietro.

Trento deve sperare che davvero questa prestazione non significhi che la benzina è già finita, altrimenti Milano continuerà a passeggiare placidamente. Magari, invece, gli uomini di Molin hanno preferito conservare le energie oggi per tentare il colpaccio domani. lo sapremo molto presto.

Quintetto Milano: Punter, LeDay, Delaney, Shields, Hines

Quintetto Trento: Martin, Browne, Morgan, Williams, Maye

Le due squadre mettono subito in campo molta intensità e il punteggio va avanti a parziali e contro parziali. Gli ospiti attaccano la prima testa di serie senza timori reverenziali, prendendosi i tiri che sono da prendere e buttandosi in penetrazione quando ce n’è la possibilità, il tutto con voglia e convinzione. Anche dall’altra parte, però, l’attacco è ben organizzato, con la capacità degli uomini di Messina di sfruttare i mismatch che si creano, per colpire ripetutamente. La conseguenza di tutto ciò è che il punteggio è piuttosto alto, e, in virtù del proprio miglior livello complessivo, è quasi sempre Milano a condurre, dopo un 12-17 rintuzzato da un perentorio 14-3 per la chiusura del primo quarto sul 26-20.

Nel secondo quarto, Milano prova a dare la spallata in più occasioni, ma Trento rimane sempre in singola cifra di svantaggio e riduce il divario ogni volta che questo rischia di allargarsi, anche se non riesce a ricucire del tutto. I padroni di casa mantengono almeno 4 punti di vantaggio, e più passa il tempo, più si nota la differenza in termini di fisicità tra le due squadre. Trento inizia a sbagliare tiri comodi e a perdere palloni banalmente, così arriva la prima doppia cifra di vantaggio interno sul 44-32, con un bel contributo di Moraschini. Trento sembra proprio un giro indietro in termini di reattività e presenza fisica, così Milano aumenta ancora il proprio vantaggio, e ancora Moraschini sfrutta bene il fatto che Trento non abbia nessuno che possa tenere un giocatore con le sue caratteristiche. Trento riesce a produrre alcune giocate difensive che evitano il baratro, ma si va all’intervallo lungo sul 49-34. Milano ha uno stratosferico 7/10 da 3 e un Moraschini da 7 punti e 9 di valutazione, anche se il migliore come voci statistiche è Hines, con 8 e 15 rispettivamente.

Ciamillo-Castoria

Milano morde subito in difesa in apertura di terzo quarto, costringendo Trento a due perse in altrettanti possessi. Come nel finale del primo tempo, gli sforzi nella propria metà campo degli uomini di Molin evitano il definitivo tracollo, anche se certo il 51-34 non è una situazione facile. Gli ospiti, però, hanno un disperato bisogno di fare canestro, e invece segnano un solo punto nei primi 5 possessi del quarto, così è fisiologico che arrivi il primo +20 della gara sul 55-35. Williams prova a dare la scossa con una splendida schiacciata al volo su rimbalzo offensivo, ma Rodriguez spegne le velleità trentine con la tripla del +21. L’Olimpia non è perfetta, ma se l’Aquila segna solo 3 punti in 5’, non ha alcuna possibilità. A questo punto, gli uomini di Messina tirano un po’ i remi in barca, consci di dover gestire le energie viste le numerose partite che verosimilmente li aspettano, ma la Trento di oggi non sembra proprio avere le risorse per competere. Rodriguez fa il bello e il cattivo tempo e il quarto si chiude sul 72-51 e solo perché Morgan trova una tripla disperata da lontanissimo in conclusione di frazione.

L’ultimo quarto scorre senza sussulti, a parte un momento in cui Shields sembra aver preso un colpo ed essersi fatto relativamente male. I due coach fanno ampio ricorso alla panchina e la gara termina 88-62.

A|X ARMENI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-62

TABELLINO MILANO: Punter 13, LeDay 8, Moraschini 9, Rodriguez 5, Biligha 8, Cinciarini, Delaney 4, Shields 16, Brooks 2, Hines 12, Datome 9, Wojciechowski 2

TABELLINO TRENTO: Martin 2, Jovanovic ne, Pascolo ne, Conti 2, Browne 16, Forray 6, Sanders 4, Mezzanotte 2, Morgan 10, Williams 12, Ladurner 4, Maye 4

PARZIALI: 26-20, 23-14, 23-17, 16-11

PROGRESSIVI: 26-20, 49-34, 72-51, 88-62

BASKETINSIDE MVP: Kyle Hines